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22. októbra 2026
Ukrajinské útoky ochromili digitálne služby v Rusku, ľudia mali problémy s platbami aj objednávaním taxíkov
Tagy: Dátové centrá Digitálne služby ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine
Dronové útoky na dátové centrá spoločnosti Yandex zasiahli desiatky internetových služieb, firmy aj štátne úrady. Odborníci upozorňujú, že obnova poškodenej infraštruktúry môže trvať ...
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22.10.2026 (SITA.sk) - Dronové útoky na dátové centrá spoločnosti Yandex zasiahli desiatky internetových služieb, firmy aj štátne úrady. Odborníci upozorňujú, že obnova poškodenej infraštruktúry môže trvať mesiace.
Ukrajinské dronové útoky na ruské dátové centrá výrazne narušili fungovanie digitálnych služieb, ktoré denne využívajú milióny ľudí. Výpadky zasiahli elektronické platby, bankové služby, objednávanie taxíkov, donášku jedla či internetové mapy. Problémy mali aj súkromné firmy a štátne inštitúcie závislé od cloudovej infraštruktúry technologickej spoločnosti Yandex.
Ako informoval nezávislý denník The Moscow Times, októbrové útoky ukázali zraniteľnosť ruského digitálneho sektora, ktorého význam ešte vzrástol po odchode viacerých zahraničných poskytovateľov.
Najvážnejšie výpadky nasledovali po útokoch z 8. až 11. októbra. Podľa organizácie NetBlocks, ktorá monitoruje internetové pripojenie, klesla dostupnosť platformy Yandex Cloud približne na 30 percent bežnej úrovne.
Narušené bolo fungovanie 84 cloudových služieb. Yandex potvrdil vážne poškodenie jedného dátového centra, odstavenie ďalšieho a problémy s infraštruktúrou tretieho zariadenia. Rozsah všetkých škôd ani termín úplného obnovenia prevádzky však spoločnosť nezverejnila.
Dôsledky pocítili bežní Rusi. Niektorí sa nedokázali prihlásiť do platobnej služby Yandex Pay, ďalším nefungovali hudobné aplikácie či objednávanie taxíkov. Moskovský novinár, ktorého denník predstavil pod zmeneným menom Andrej, sa sťažoval, že mu spoločnosť naďalej účtuje predplatné služby Yandex Music, hoci ju nemôže používať.
Petrohradský barista, ktorý využíva Yandex Pay ako hlavný účet na prijímanie mzdy, získal prístup k digitálnej peňaženke až po niekoľkých dňoch. Výpadky zasiahli aj používateľov v zahraničí vrátane Gruzínska.
Technické problémy sa neobmedzili na spotrebiteľské aplikácie. Podľa nezávislého portálu Vjorstka museli ruské súdy odložiť desiatky pojednávaní. V Kalužskej oblasti prestali fungovať niektoré štátne internetové stránky.
Výpadky postihli aj podniky, ktorých aplikácie a webové služby využívajú Yandex Cloud. Zakladateľka fitness aplikácie FIT&ZEN napríklad zákazníkom oznámila, že služba je dočasne nedostupná pre problémy v dátovom centre Yandexu.
Zamestnanec spoločnosti Yandex, ktorý pre The Moscow Times hovoril anonymne, priznal, že rozsah následkov bol väčší, než firma očakávala. Hoci sa na možné výpadky pripravovala, pracovníci museli odložiť bežné úlohy a sústrediť sa na obnovu služieb.
Niektoré aplikácie sa podarilo rýchlo spustiť v obmedzenom režime, pri iných trvalo odstránenie problémov niekoľko dní. Úplné obnovenie prevádzky podľa neho môže zabrať podstatne dlhší čas.
Ďalší útok v nedeľu zasiahol dátové centrum spoločnosti VK v Petrohrade. Používatelia sociálnej siete VKontakte následne hlásili problémy vrátane nenačítavania fotografií. Škody na infraštruktúre Yandexu môžu mať aj dlhodobejšie následky.
Podľa vedeckého portálu T-Invariant mohli byť vážne zasiahnuté všetky tri superpočítače spoločnosti, čo by mohlo spomaliť ruský vývoj umelej inteligencie. Rozsah ich poškodenia však zatiaľ nie je potvrdený.
Odborník na digitálne práva Sarkis Darbinian upozornil, že útok na cloudové služby Yandexu môže naraz zasiahnuť tisíce ruských podnikov. Najohrozenejšie sú menšie firmy a regionálne inštitúcie, ktoré uchovávajú údaje iba na jednom mieste a nemajú dostatočné zálohy.
Situáciu podľa neho komplikuje aj ruská legislatíva, ktorá mnohým spoločnostiam prikazuje uchovávať údaje na území Ruska. Na rozdiel od ukrajinských prevádzkovateľov preto majú obmedzené možnosti presunúť záložné systémy do zahraničia.
Úplne vyradiť ruský internet z prevádzky by však podľa Darbiniana bolo veľmi náročné. Krajina má viac ako 200 dátových centier a rozsiahlu sieť telekomunikačných uzlov. Jej slabinou je koncentrácia veľkej časti komerčnej infraštruktúry v Moskve a okolí, ako aj závislosť od niekoľkých veľkých poskytovateľov.
Obnova poškodených zariadení navyše naráža na západné sankcie, drahšie technologické vybavenie a komplikovaný dovoz serverov. Ak by sa podobné útoky opakovali pravidelne, ruský trh by podľa odborníka nemusel stíhať nahrádzať zničenú techniku.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské útoky ochromili digitálne služby v Rusku, ľudia mali problémy s platbami aj objednávaním taxíkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinské dronové útoky na ruské dátové centrá výrazne narušili fungovanie digitálnych služieb, ktoré denne využívajú milióny ľudí. Výpadky zasiahli elektronické platby, bankové služby, objednávanie taxíkov, donášku jedla či internetové mapy. Problémy mali aj súkromné firmy a štátne inštitúcie závislé od cloudovej infraštruktúry technologickej spoločnosti Yandex.
Ako informoval nezávislý denník The Moscow Times, októbrové útoky ukázali zraniteľnosť ruského digitálneho sektora, ktorého význam ešte vzrástol po odchode viacerých zahraničných poskytovateľov.
Vážne výpadky
Najvážnejšie výpadky nasledovali po útokoch z 8. až 11. októbra. Podľa organizácie NetBlocks, ktorá monitoruje internetové pripojenie, klesla dostupnosť platformy Yandex Cloud približne na 30 percent bežnej úrovne.
Narušené bolo fungovanie 84 cloudových služieb. Yandex potvrdil vážne poškodenie jedného dátového centra, odstavenie ďalšieho a problémy s infraštruktúrou tretieho zariadenia. Rozsah všetkých škôd ani termín úplného obnovenia prevádzky však spoločnosť nezverejnila.
Dôsledky pocítili bežní Rusi. Niektorí sa nedokázali prihlásiť do platobnej služby Yandex Pay, ďalším nefungovali hudobné aplikácie či objednávanie taxíkov. Moskovský novinár, ktorého denník predstavil pod zmeneným menom Andrej, sa sťažoval, že mu spoločnosť naďalej účtuje predplatné služby Yandex Music, hoci ju nemôže používať.
Petrohradský barista, ktorý využíva Yandex Pay ako hlavný účet na prijímanie mzdy, získal prístup k digitálnej peňaženke až po niekoľkých dňoch. Výpadky zasiahli aj používateľov v zahraničí vrátane Gruzínska.
Rozsah následkov bol väčší, než firma očakávala
Technické problémy sa neobmedzili na spotrebiteľské aplikácie. Podľa nezávislého portálu Vjorstka museli ruské súdy odložiť desiatky pojednávaní. V Kalužskej oblasti prestali fungovať niektoré štátne internetové stránky.
Výpadky postihli aj podniky, ktorých aplikácie a webové služby využívajú Yandex Cloud. Zakladateľka fitness aplikácie FIT&ZEN napríklad zákazníkom oznámila, že služba je dočasne nedostupná pre problémy v dátovom centre Yandexu.
Zamestnanec spoločnosti Yandex, ktorý pre The Moscow Times hovoril anonymne, priznal, že rozsah následkov bol väčší, než firma očakávala. Hoci sa na možné výpadky pripravovala, pracovníci museli odložiť bežné úlohy a sústrediť sa na obnovu služieb.
Niektoré aplikácie sa podarilo rýchlo spustiť v obmedzenom režime, pri iných trvalo odstránenie problémov niekoľko dní. Úplné obnovenie prevádzky podľa neho môže zabrať podstatne dlhší čas.
Ďalší útok v nedeľu zasiahol dátové centrum spoločnosti VK v Petrohrade. Používatelia sociálnej siete VKontakte následne hlásili problémy vrátane nenačítavania fotografií. Škody na infraštruktúre Yandexu môžu mať aj dlhodobejšie následky.
Podľa vedeckého portálu T-Invariant mohli byť vážne zasiahnuté všetky tri superpočítače spoločnosti, čo by mohlo spomaliť ruský vývoj umelej inteligencie. Rozsah ich poškodenia však zatiaľ nie je potvrdený.
Situáciu komplikuje aj ruská legislatíva
Odborník na digitálne práva Sarkis Darbinian upozornil, že útok na cloudové služby Yandexu môže naraz zasiahnuť tisíce ruských podnikov. Najohrozenejšie sú menšie firmy a regionálne inštitúcie, ktoré uchovávajú údaje iba na jednom mieste a nemajú dostatočné zálohy.
Situáciu podľa neho komplikuje aj ruská legislatíva, ktorá mnohým spoločnostiam prikazuje uchovávať údaje na území Ruska. Na rozdiel od ukrajinských prevádzkovateľov preto majú obmedzené možnosti presunúť záložné systémy do zahraničia.
Úplne vyradiť ruský internet z prevádzky by však podľa Darbiniana bolo veľmi náročné. Krajina má viac ako 200 dátových centier a rozsiahlu sieť telekomunikačných uzlov. Jej slabinou je koncentrácia veľkej časti komerčnej infraštruktúry v Moskve a okolí, ako aj závislosť od niekoľkých veľkých poskytovateľov.
Obnova poškodených zariadení navyše naráža na západné sankcie, drahšie technologické vybavenie a komplikovaný dovoz serverov. Ak by sa podobné útoky opakovali pravidelne, ruský trh by podľa odborníka nemusel stíhať nahrádzať zničenú techniku.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské útoky ochromili digitálne služby v Rusku, ľudia mali problémy s platbami aj objednávaním taxíkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dátové centrá Digitálne služby ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine
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