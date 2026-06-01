01. júna 2026

Čo ak zomrie dalajláma? Ľudské práva už nie sú prioritou USA pri rokovaniach s Čínou, vraví slovenský expert


Tagy: americko-čínske vzťahy Ľudské práva Relácia Okno do sveta

V relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na portáli sita.sk to uviedol Matej Šimalčík, výkonný riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu ázijských štúdií. Téma ľudských práv v Číne podľa ...



dalajlama 676x451 1.6.2026 (SITA.sk) - V relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na portáli sita.sk to uviedol Matej Šimalčík, výkonný riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu ázijských štúdií.


Téma ľudských práv v Číne podľa analytika Mateja Šimalčíka z medzinárodnej agendy nezmizla, no v súčasnosti má v politike Spojených štátov výrazne menšiu váhu než v minulosti. Uviedol to v relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na portáli sita.sk v súvislosti s nedávnou návštevou amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu.

„Tá téma zatiaľ úplne nezapadla prachom. Spojené štáty, hlavne teda na úrovni Kongresu a ministerstva zahraničných vecí, túto tému naďalej v nejakej miere reflektujú, ale určite upadla v nejakej miere do pozadia,“ povedal Šimalčík.

Transakčné motivácie


Podľa neho sa zo zverejnených dokumentov a vyjadrení amerických predstaviteľov nezdá, že by otázka ľudských práv patrila medzi témy rokovaní počas samitu v Pekingu. „Vzhľadom na to, že vieme, že motivácie Trumpovej administratívy sú skôr transakčné a ekonomické, tak asi nemôžeme očakávať nejaké zásadné prieniky v týchto témach a nejaký veľký dôraz Spojených štátov na tému ľudských práv v prípade rokovaní s Čínou,“ uviedol analytik.

Šimalčík zároveň upozornil, že praktický dôraz Washingtonu na ľudskoprávnu agendu oslabili aj viaceré rozhodnutia súčasnej administratívy. „Vidíme, že v praktickej rovine tá ľudskoprávna agenda Spojených štátov týkajúca sa Číny má omnoho menšiu váhu dnes,“ skonštatoval.

Zrušenie agentúry USAID


Podľa neho s tým súvisí aj zrušenie agentúry USAID, ktorá bola významným donorom ľudskoprávnych organizácií vo svete, ako aj obmedzenie financovania médií, akými sú Voice of America či Radio Free Asia. Tie podľa Šimalčíka zohrávali dôležitú úlohu pri šírení nezávislých informácií v autoritárskych režimoch.

Analytik zároveň pripustil, že postoj Spojených štátov by mohla zmeniť mimoriadna udalosť s výrazným ľudskoprávnym rozmerom. Ako príklad uviedol otázku nástupníctva tibetského duchovného vodcu. „Pokiaľ by zomrel dalajláma, tak či by Spojené štáty uznali nového dalajlámu vybraného Čínskou komunistickou stranou. To pravdepodobne by sa asi nestalo,“ povedal.

„Momentálne sa nezdá, že by to bola nejaká zásadná priorita pre Spojené štáty,“ zakončil Šimalčík.

>>> Celý rozhovor s Matejom Šimalčíkom



Podcast: Okno Do Sveta




Zdroj: SITA.sk - Čo ak zomrie dalajláma? Ľudské práva už nie sú prioritou USA pri rokovaniach s Čínou, vraví slovenský expert © SITA Všetky práva vyhradené.

Izraelská generálna prokurátorka varovala pred oslabovaním demokratických inštitúcií
DKV Mobility predstavuje nabíjaciu kartu pre elektrické nákladné vozidlá

