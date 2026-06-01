DKV Mobility predstavuje nabíjaciu kartu pre elektrické nákladné vozidlá
Tagy: DKV MOBILITY PR
DKV Mobility uvádza na trh nabíjaciu kartu navrhnutú špeciálne pre dopravcov prevádzkujúcich elektrické úžitkové vozidlá. Nová nabíjacia karta je určená pre dopravcov s ...
1.6.2026 (SITA.sk) - DKV Mobility uvádza na trh nabíjaciu kartu navrhnutú špeciálne pre dopravcov prevádzkujúcich elektrické úžitkové vozidlá.
DKV Mobility uvádza na trh nabíjaciu kartu navrhnutú špeciálne pre dopravcov prevádzkujúcich elektrické úžitkové vozidlá. Karta DKV Card +Charge Truck poskytuje prístup k viac ako 3 000 overeným nabíjacím bodom vhodným pre nákladné vozidlá za konkurencieschopné sadzby vo viac ako 17 európskych krajinách. Karta rozširuje existujúce portfólio spoločnosti DKV Mobility a je súčasťou jej rastovej stratégie v oblasti elektromobility. Cieľom je čo najviac zjednodušiť zákazníkom prechod na alternatívne pohony.
Hoci elektrifikácia v segmente osobných a firemných vozidiel už výrazne pokročila, v cestnej nákladnej doprave je stále v počiatočnej fáze, no naberá na dynamike: legislatívne požiadavky, ambiciózne ciele znižovania emisií CO₂ a prvé dostupné sériovo vyrábané elektrické úžitkové vozidlá urýchľujú tento posun. Dopravcovia zároveň čelia novým výzvam, najmä v oblasti prístupu k vhodnej nabíjacej infraštruktúre, plánovania trás a integrácie rôznych fakturačných a energetických systémov.
"Energetický manažment úžitkových vozidiel je čoraz komplexnejší - pribúda druhov pohonu, poskytovateľov aj fakturačných systémov. Karta DKV Card +Charge Truck dáva prevádzkovateľom vozových parkov jasnú odpoveď: stačí im jedna karta pre všetky pohony a všetky služby a vyúčtovanie dostanú na jednej faktúre," hovorí Sven Mehringer, výkonný riaditeľ spoločnosti DKV Mobility zodpovedný za divíziu Energy & Vehicle Services.
Na rozdiel od osobných vozidiel musia nabíjacie stanice pre nákladné vozidlá spĺňať výrazne vyššie požiadavky: dostatočnú podjazdovú výšku, široké príjazdové pruhy, dostatok priestoru na manévrovanie a nabíjací výkon, ktorý zvládne energetické nároky ťažkých vozidiel. DKV Mobility preto posudzuje každú nabíjaciu stanicu pre nákladné vozidlá vo svojej sieti podľa jasne definovaných minimálnych štandardov. Patrí medzi ne podjazdová výška najmenej štyri metre, šírka príjazdu najmenej 2,7 metra a dostatok priestoru na pohodlné manévrovanie. Stanice musia byť zároveň vhodné pre vozidlá s dĺžkou najmenej deväť metrov. Vysoko je nastavená aj latka pri nabíjacom výkone: viac ako 80 percent z vyše 3 000 lokalít ponúka rýchlosť nabíjania presahujúcu 300 kW.
"Pre vodičov elektrických nákladných vozidiel a dispečerov je najdôležitejšia spoľahlivosť. Naša overená sieť a prehľad v reálnom čase v aplikácii im dávajú istotu, že ďalšia stanica je v dosahu a vozidlo sa tam skutočne bude dať dobiť," dodáva Tim Dambor, riaditeľ divízie Product Management eMobility Roaming v spoločnosti DKV Mobility.
Výhodou pre prevádzkovateľov elektrických nákladných vozidiel sú aj konkurencieschopné sadzby za nabíjanie. Ceny pri jednotlivých staniciach, čas nabíjania a počet odobratých kilowatthodín sa transparentné a v reálnom čase zobrazujú v aplikácii DKV Mobility.
Rovnako ako pri všetkých nabíjacích transakciách v sieti DKV Mobility, aj pri nabíjačkách pre nákladné vozidlá spoločnosť zaručuje, že každá kilowatthodina pochádza zo 100 % obnoviteľných zdrojov energie. Karta zároveň poskytuje prístup k ďalším službám na vybraných lokalitách vrátane opráv, pneuservisu, umývania vozidiel a parkovania.
Karta DKV Card +Charge Truck je od dnešného dňa dostupná v celej Európe. Je obzvlášť vhodná pre dopravcov, ktorí prechádzajú na elektromobilitu: karta pokrýva nabíjanie elektrických nákladných vozidiel aj tankovanie konvenčných vozidiel - všetko prostredníctvom jednej karty a jednej prehľadnej faktúry.
Spoločnosť DKV Mobility, ktorá obsluhuje ~ 441 000 aktívnych zákazníkov vo viac ako 50 krajinách Európy a zamestnáva ~ 2 800 ľudí, je poprednou európskou B2B platformou pre platby a riešenia na cestách s približne 90-ročnou históriou a cieleným rastom. Spoločnosť ponúka prístup k najrozsiahlejšej akceptačnej sieti v Európe, ktorá zahŕňa ~76 000 konvenčných čerpacích staníc, približne 1,2 milióna verejných a poloverejných nabíjacích bodov pre elektromobily a ~26 000 čerpacích staníc s alternatívnymi palivami. DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení pre platby mýta v Európe. Ponúka aj služby mobility vrátane servisu vozidiel na približne 36 000 servisných miestach alebo inovatívnych digitálnych riešení. V oblasti finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení pre vrátenie DPH. DKV Mobility dosiahla v roku 2025 transakcie vo výške 20 miliárd EUR a tržby vo výške 860 miliónov EUR. Cieľom DKV Mobility je smerovať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility. Všetky údaje sú platné k 3/2026, ak nie je uvedené inak.
Viac informácií na www.dkv-mobility.com
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - DKV Mobility predstavuje nabíjaciu kartu pre elektrické nákladné vozidlá © SITA Všetky práva vyhradené.
