 Meniny má Žaneta
01. júna 2026

Izraelská generálna prokurátorka varovala pred oslabovaním demokratických inštitúcií


Právna poradkyňa vlády kritizovala kabinet Benjamina Netanjahua za tlak na justíciu a ignorovanie súdov.



mideast_israel_72666 676x451 1.6.2026 (SITA.sk) - Právna poradkyňa vlády kritizovala kabinet Benjamina Netanjahua za tlak na justíciu a ignorovanie súdov.

 Izraelská generálna prokurátorka a právna poradkyňa vlády Gali Baharavová-Miarová v pondelok varovala pred oslabovaním demokratických inštitúcií v Izraeli pod vedením vlády premiéra Benjamina Netanjahua.


Na konferencii Izraelskej advokátskej komory v meste Ejlat vyhlásila, že s blížiacim sa koncom funkčného obdobia parlamentu sa začali snahy o „elimináciu demokratických inštitúcií“.



Viac krajnej pravici


Baharavová-Miarová ostro kritizovala dva návrhy zákonov, ktoré v súčasnosti prerokúva izraelský parlament.


Prvý počíta s rozdelením právomocí generálneho prokurátora vytvorením novej funkcie „hlavného prokurátora“, ktorého by menoval minister spravodlivosti.


Druhý návrh má rozšíriť právomoci krajne pravicového ministra národnej bezpečnosti Itamara Ben Gvira nad políciou.



Ignorujú súdy


Generálna prokurátorka zároveň obvinila vládu z ignorovania rozhodnutí súdov.


„V situácii, keď vláda vyzýva na nerešpektovanie rozhodnutí súdov, nie je ďaleko deň, keď verejnosť začne rozsudky vnímať ako nezáväzné,“ uviedla.


Narážala tým aj na dlhodobý spor o vojenskú službu ultraortodoxných židov. Izraelský najvyšší súd v roku 2024 rozhodol, že vláda musí zabezpečiť ich odvody do armády.



Napäté vzťahy


Netanjahu však závisí od podpory ultraortodoxných strán, ktoré odmietajú zrušenie výnimiek z povinnej služby.


„Z právneho hľadiska nie je možné spolupracovať so situáciou, keď vláda na jednej strane zvyšuje záťaž pre slúžiacich vojakov a na druhej strane umožňuje masové vyhýbanie sa odvodom,“ povedala Baharavová-Miarová.


Vzťahy medzi generálnou prokurátorkou a Netanjahuovou vládou sú napäté od nástupu kabinetu k moci koncom roka 2022.




Zdroj: SITA.sk - Izraelská generálna prokurátorka varovala pred oslabovaním demokratických inštitúcií © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Izraelská vláda Izraelský premiér Právny štát Vojenská služba
