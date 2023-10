Čo bude robiť Ódor po odchode z funkcie? Nevylúčil ani politickú kariéru (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

18.10.2023 (SITA.sk) - Odchádzajúci poverený predseda vlády Ľudovít Ódor nemá zatiaľ jasno vo svojej budúcnosti po odchode z funkcie. Uviedol to na tlačovej besede po skončení rokovania vlády. „Uvidíme, čo prinesie život. Nikdy nehovor nikdy, takže zatiaľ nehovorím nie na žiadne moje ďalšie smerovanie,“ povedal.Doplnil, že si chce ponechať zopár dní či týždňov voľna, kým sa rozhodne, čo chce v živote ešte robiť. Ódor na otázky novinárov, či plánuje do budúcna pôsobenie v politickej oblasti, uviedol, že nepoužil slovné spojenie „nikdy nehovor nikdy" náhodne a nevylúčil žiadnu alternatívu, ani potenciálnu politickú kariéru. Ako dodal, nepovažuje to za pravdepodobné.„Zatiaľ som naozaj nerozmýšľal dosť hlboko, ako pokračovať ďalej. Kým som v tejto pozícii, tak som nechcel riešiť úplne iné otázky, ktoré by ma nejako rozptyľovali a nesúviseli by s tou činnosťou, ktorú robím teraz,“ povedal. Zdôraznil, že nemá žiadnu konkrétnu politickú ponuku.