Pellegrini vstupom do vlády so Smerom zahodil esenciálne jadro Hlasu, podľa politológa to môže byť zničujúce

Malé šance na realizáciu kultúrnejšej politiky

Vstup Hlasu do vládnej koalície

18.10.2023 (SITA.sk) - Vládnutie so stranou Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) môže byť pre Hlas-SD zničujúce, myslí si politológ Gabriel Eštok z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.Ako uviedol pre agentúru SITA, vstupom do vlády so Smerom Peter Pellegrini zahodil esenciálne jadro, na ktorom Hlas vznikol a strana môže stratiť dôvody na existenciu.Úsilie o realizáciu čistejšej, kultúrnejšej, hodnotovo európskej sociálno-demokratickej politiky bude mať podľa Eštoka vo vláde so Smerom a Slovenskou národnou stranou (SNS) malé šance na realizáciu.„Navyše nás skúsenosť učí, že vláda zo Smerom znamená pre jeho koaličných partnerov stratu podpory. Nič nenasvedčuje, že by to teraz malo byť inak," vraví politológ.Spočiatku sa podľa Eštoka javil vstup Hlasu do vládnej koalície zostavovanej Smerom ako racionálny a logický. Politológ je ale toho názoru, že ak by Pellegrini rokoval s hnutím Progresívne Slovensko a stranami okolo neho (Sloboda a Solidarita a Kresťanskodemokratické hnutie - pozn. SITA), mohol si vytvoriť silnejšiu vyjednávaciu pozíciu, než mu dávali jeho volebné výsledky. „Túto možnosť však využil iba čiastočne. Jeho blaf v Smere „prekukli“ hneď v zárodku," hovorí Eštok.