OĽaNO rešpektuje najsilnejšiu opozičnú stranu a Šimečku podporí, Šipoš však po funkciách netúži

Poslanecký klub hnutia

Prehľad o každom výbore

18.10.2023 (SITA.sk) - Koalícia OĽaNO a priatelia podporí nomináciu lídra Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku na post podpredsedu parlamentu.Ako ďalej po stretnutí lídrov politických strán, ktoré sa dostali do parlamentu, uviedol pre médiá Michal Šipoš (OĽaNO a priatelia), v hnutí rešpektujú, že PS je najsilnejšou opozičnou stranou.Bývalý predseda poslaneckého klubu hnutia OĽaNO Šipoš nevedel povedať, či bude predsedom klubu aj v nasledujúcom volebnom období. Členovia koalície o tom zatiaľ nerozhodli.„Nie som vychýrený funkcionár, ani človek, ktorý po nejakých funkciách túži, ale keď mi poslanecký klub vyjadrí dôveru a nebude mať o miesto predsedu niekto iný záujem, tak tú pozíciu budem zastávať tak, ako to bolo v minulosti,“ informoval Šipoš. Koalícia plánuje svojich poslancov obsadiť do každého jedného parlamentného výboru.„Máme 16 poslancov a výborov je 19. Traja poslanci budú musieť pravdepodobne alternovať aj v ďalších výboroch, tak, aby sme mali o každom výbore prehľad, informácie a vedeli zaujať stanoviská,“ informoval Šipoš. Taktiež uviedol, že vo výbore pre ľudské práva a národnostné menšiny bude pôsobiť Peter Pollák mladší