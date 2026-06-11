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 24hod.sk    Šport

10. júna 2026

Čo čaká fanúšikov v Mexiku? Čech varuje, že sa tam kradne vo veľkom, pešo ani na krok a určite prídete o doklady


Tagy: Fanúšikovia Krádeže Kriminalita MS vo futbale 2026

Odporúča nechodiť vo dvojici, na troch si už možno páchatelia netrúfnu. Majiteľ a čašník reštaurácie v mexickej Guadalajare Daniel je pôvodom z Frýdka-Místka. Jeho Česká kaviareň je paradoxne na ...



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noz 676x449 11.6.2026 (SITA.sk) - Odporúča nechodiť vo dvojici, na troch si už možno páchatelia netrúfnu.


Majiteľ a čašník reštaurácie v mexickej Guadalajare Daniel je pôvodom z Frýdka-Místka. Jeho Česká kaviareň je paradoxne na Nemeckej ulici.

Napriek tomu nechýbajú tradičné jedlá českej kuchyne ani pesničky od známych interpretov ako napríklad Lucie Bíla či popová skupina Poetika.

V Mexiku je už 20 rokov. Podnik založil v roku 2020 a v logu má legendárne postavičky Boba a Bobka, vedľa visí mapka Európy s vyznačenou Českou republikou.

Čaká víťazstvo


V menu si zákazníci vedia vybrať zemiakové placky, palacinky, buchtičky s krémom, mrkváče alebo zlaté kakao. Nechýbajú ani miestne špeciality.

Daniel je fanúšikom futbalových klubov FC Baník Ostrava a SFC Opava, no sleduje aj hokej - konkrétne HC Oceláři Třinec.

Českým reprezentantom na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike verí. Už v prvom zápase proti Južnej Kórei očakáva víťazstvo 3:1.

Policajná mafia


Čo sa týka bezpečnosti v Guadalajare, tak si musia dať priaznivci či dokonca aj bežní ľudia pozor. "Teraz tu bola svadba, okradli ich hneď dvakrát. Raz dokonca policajti. Nenosiť retiazky a podobne. Idú na bicykli, ani ich nepočuješ. Potom im už môžete len zamávať," povedal Daniel pre web sport.cz.

"Z baru rovno volajte taxík, žiadne dochádzanie dve ulice. Môže ťa to stáť peniaze alebo aj trochu krvi. Pokazila sa mi motorka, tak som šiel 5 minút domov. Dvaja vyliezli z auta s nožmi. Pobili sme sa. Nedávam veci zadarmo, urval som im dvere. Jeden ma mučil, druhý vzal veci a hodil ich do kufra. Prišli policajti, ja som bol od krvi. Ale nie mojej, jedného som pichol ceruzkou. A tu polícia nerobí nič. Žiadna vysielačka. Nepomôžu, nie je to ako v Česku. Taká menšia mafia," opisoval ďalej.

Odporúča nechodiť vo dvojici, na troch si už možno páchatelia netrúfnu. "Vedia, že to budú mať ťažké. A vôbec nevychádzať, keď sa zotmie. Má pricestovať 6-tisíc Čechov, tak 60 z nich určite príde o doklady alebo tak," dodal pre spomenuté médium ohľadom života v druhom najväčšom meste v Mexiku.


Zdroj: SITA.sk - Čo čaká fanúšikov v Mexiku? Čech varuje, že sa tam kradne vo veľkom, pešo ani na krok a určite prídete o doklady © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Fanúšikovia Krádeže Kriminalita MS vo futbale 2026
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