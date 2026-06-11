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 24hod.sk    Šport

11. júna 2026

Skvelá Zapletalová dovŕšila víťazný hetrik v Diamantovej lige. Nezastavil ju ani nórsky chlad – VIDEO


Tagy: 400 m prekážok Diamantová liga IAAF slovenská reprezentantka víťazný hetrik

Emma Zapletalová vyhrala 400 m prekážky na všetkých troch mítingoch Diamantovej ligy, na ktorých štartovala. Vitaj, zlatý hetrik! Parafráza výroku známeho hokejového komentátora po treťom titule ...



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emmazap 1 676x451 11.6.2026 (SITA.sk) - Emma Zapletalová vyhrala 400 m prekážky na všetkých troch mítingoch Diamantovej ligy, na ktorých štartovala.


Vitaj, zlatý hetrik! Parafráza výroku známeho hokejového komentátora po treťom titule majstra sveta za sebou pre Česko v rokoch 1999 - 2001 sa hodí aj pre Emmu Zapletalovú.

Momentálne najlepšia prekážkarka na 400 m na svete vyhrala preteky v nórskom Osle výkonom 53,13 s a v prestížnej Diamantovej lige dovŕšila víťazný hetrik.

Claytonovej nadelila 37 stotín


V rozpätí 11 dní triumfovala na podujatiach v marockom Rabate, talianskom Ríme a aktuálne aj v Osle. Napriek citeľnému chladu stredajšieho neskorého večera Zapletalová opäť pokorila kompletnú konkurenciu na 400 m prek.

Tentokrát v nej chýbala jej najväčšia konkurentka z predchádzajúcich dvoch pretekov v Rabate a Ríme Američanka Anna Cockrellová. Dvadsaťšesťročná Slovenka odsunula na druhé miesto Jamajčanku Rushell Claytonovú, ktorá zaostala o 37 stotín sekundy. Tretia skončila s už väčším odstupom Američanka Jasmine Jonesová (54,09).

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Na čele hodnotenia DL


Víťazný čas 53,13 s je Zapletalovej štvrtý najlepší v kariére, pripomeňme, že nedávno na Stadio Olimpico v Ríme zabehla slovenský rekord a zároveň svetový výkon roka 52,58 s.

Zapletalová má na čele poradia Diamantovej ligy v disciplíne 400 m prekážky 24 bodov a náskok 5 bodov pred Claytonovej. Na spoločnom treťom mieste figurujú Cockrellová a Panamčanka Gianna Woodruffová s mankom 10 bodov.

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"Nebolo to jednoduché, lebo bola zima. Už na štarte som cítila, že mi chýba teplo. Bola som trochu tuhšia, ale beh bol ako-tak fajn. Ešte si to musím rozanalyzovať. Vzhľadom na okolnosti je to super a som rada že som mohla zvíťaziť aj po tretí raz v Diamantovej lige," skonštatovala Zapletalová vo videu na fejsbukovom profile Slovenského atletického zväzu.

Má aj tri druhé miesta


Zapletalová opäť vylepšila svoju bilanciu v DL. Pri jedenástich štartoch v elitnom seriáli, z toho desiatich bodovaných, má na konte šesť pódiových umiestnení (3 - 3 - 0).

Spomedzi Sloveniek dokázala okrem nej zvíťaziť na podujatí Diamantovej ligy iba diaľkarka Jana Velďáková, ktorá vyhrala v Štokholme 2015, ale nešlo o bodované preteky do hodnotenia DL.


Zdroj: SITA.sk - Skvelá Zapletalová dovŕšila víťazný hetrik v Diamantovej lige. Nezastavil ju ani nórsky chlad – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: 400 m prekážok Diamantová liga IAAF slovenská reprezentantka víťazný hetrik
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