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11. júna 2026
Skvelá Zapletalová dovŕšila víťazný hetrik v Diamantovej lige. Nezastavil ju ani nórsky chlad – VIDEO
Emma Zapletalová vyhrala 400 m prekážky na všetkých troch mítingoch Diamantovej ligy, na ktorých štartovala. Vitaj, zlatý hetrik! Parafráza výroku známeho hokejového komentátora po treťom titule ...
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11.6.2026 (SITA.sk) - Emma Zapletalová vyhrala 400 m prekážky na všetkých troch mítingoch Diamantovej ligy, na ktorých štartovala.
Vitaj, zlatý hetrik! Parafráza výroku známeho hokejového komentátora po treťom titule majstra sveta za sebou pre Česko v rokoch 1999 - 2001 sa hodí aj pre Emmu Zapletalovú.
Momentálne najlepšia prekážkarka na 400 m na svete vyhrala preteky v nórskom Osle výkonom 53,13 s a v prestížnej Diamantovej lige dovŕšila víťazný hetrik.
V rozpätí 11 dní triumfovala na podujatiach v marockom Rabate, talianskom Ríme a aktuálne aj v Osle. Napriek citeľnému chladu stredajšieho neskorého večera Zapletalová opäť pokorila kompletnú konkurenciu na 400 m prek.
Tentokrát v nej chýbala jej najväčšia konkurentka z predchádzajúcich dvoch pretekov v Rabate a Ríme Američanka Anna Cockrellová. Dvadsaťšesťročná Slovenka odsunula na druhé miesto Jamajčanku Rushell Claytonovú, ktorá zaostala o 37 stotín sekundy. Tretia skončila s už väčším odstupom Američanka Jasmine Jonesová (54,09).
Víťazný čas 53,13 s je Zapletalovej štvrtý najlepší v kariére, pripomeňme, že nedávno na Stadio Olimpico v Ríme zabehla slovenský rekord a zároveň svetový výkon roka 52,58 s.
Zapletalová má na čele poradia Diamantovej ligy v disciplíne 400 m prekážky 24 bodov a náskok 5 bodov pred Claytonovej. Na spoločnom treťom mieste figurujú Cockrellová a Panamčanka Gianna Woodruffová s mankom 10 bodov.
"Nebolo to jednoduché, lebo bola zima. Už na štarte som cítila, že mi chýba teplo. Bola som trochu tuhšia, ale beh bol ako-tak fajn. Ešte si to musím rozanalyzovať. Vzhľadom na okolnosti je to super a som rada že som mohla zvíťaziť aj po tretí raz v Diamantovej lige," skonštatovala Zapletalová vo videu na fejsbukovom profile Slovenského atletického zväzu.
Zapletalová opäť vylepšila svoju bilanciu v DL. Pri jedenástich štartoch v elitnom seriáli, z toho desiatich bodovaných, má na konte šesť pódiových umiestnení (3 - 3 - 0).
Spomedzi Sloveniek dokázala okrem nej zvíťaziť na podujatí Diamantovej ligy iba diaľkarka Jana Velďáková, ktorá vyhrala v Štokholme 2015, ale nešlo o bodované preteky do hodnotenia DL.
Zdroj: SITA.sk - Skvelá Zapletalová dovŕšila víťazný hetrik v Diamantovej lige. Nezastavil ju ani nórsky chlad – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vitaj, zlatý hetrik! Parafráza výroku známeho hokejového komentátora po treťom titule majstra sveta za sebou pre Česko v rokoch 1999 - 2001 sa hodí aj pre Emmu Zapletalovú.
Momentálne najlepšia prekážkarka na 400 m na svete vyhrala preteky v nórskom Osle výkonom 53,13 s a v prestížnej Diamantovej lige dovŕšila víťazný hetrik.
Claytonovej nadelila 37 stotín
V rozpätí 11 dní triumfovala na podujatiach v marockom Rabate, talianskom Ríme a aktuálne aj v Osle. Napriek citeľnému chladu stredajšieho neskorého večera Zapletalová opäť pokorila kompletnú konkurenciu na 400 m prek.
Tentokrát v nej chýbala jej najväčšia konkurentka z predchádzajúcich dvoch pretekov v Rabate a Ríme Američanka Anna Cockrellová. Dvadsaťšesťročná Slovenka odsunula na druhé miesto Jamajčanku Rushell Claytonovú, ktorá zaostala o 37 stotín sekundy. Tretia skončila s už väčším odstupom Američanka Jasmine Jonesová (54,09).
Na čele hodnotenia DL
Víťazný čas 53,13 s je Zapletalovej štvrtý najlepší v kariére, pripomeňme, že nedávno na Stadio Olimpico v Ríme zabehla slovenský rekord a zároveň svetový výkon roka 52,58 s.
Zapletalová má na čele poradia Diamantovej ligy v disciplíne 400 m prekážky 24 bodov a náskok 5 bodov pred Claytonovej. Na spoločnom treťom mieste figurujú Cockrellová a Panamčanka Gianna Woodruffová s mankom 10 bodov.
"Nebolo to jednoduché, lebo bola zima. Už na štarte som cítila, že mi chýba teplo. Bola som trochu tuhšia, ale beh bol ako-tak fajn. Ešte si to musím rozanalyzovať. Vzhľadom na okolnosti je to super a som rada že som mohla zvíťaziť aj po tretí raz v Diamantovej lige," skonštatovala Zapletalová vo videu na fejsbukovom profile Slovenského atletického zväzu.
Má aj tri druhé miesta
Zapletalová opäť vylepšila svoju bilanciu v DL. Pri jedenástich štartoch v elitnom seriáli, z toho desiatich bodovaných, má na konte šesť pódiových umiestnení (3 - 3 - 0).
Spomedzi Sloveniek dokázala okrem nej zvíťaziť na podujatí Diamantovej ligy iba diaľkarka Jana Velďáková, ktorá vyhrala v Štokholme 2015, ale nešlo o bodované preteky do hodnotenia DL.
Zdroj: SITA.sk - Skvelá Zapletalová dovŕšila víťazný hetrik v Diamantovej lige. Nezastavil ju ani nórsky chlad – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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