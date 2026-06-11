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11. júna 2026
Veteráni Messi, Ronaldo a Modrič majú pred sebou posledné MS. Stane sa niekto z nich majstrom sveta? Aké majú šance?
Argentínčan počas trvania turnaja oslávi 39. narodeniny, Portugalčan má 41 rokov a Chorvát o jeden menej. Majstrovstvá sveta vo futbale sa začnú už o niekoľko hodín úvodným zápasom medzi ...
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11.6.2026 (SITA.sk) - Argentínčan počas trvania turnaja oslávi 39. narodeniny, Portugalčan má 41 rokov a Chorvát o jeden menej.
Majstrovstvá sveta vo futbale sa začnú už o niekoľko hodín úvodným zápasom medzi spoluorganizátorom z Mexika a Juhoafrickou republikou. Pôjde o reprízu súboja spred 16 rokov a zhodou okolností tento vzájomný duel takisto otváral šampionát. Vtedy si tímy podali ruky po remíze 1:1.
Aktuálne sa čaká víťazstvo Mexika, ktoré môže byť čiernym koňom na prakticky domácich MS. Patria k širšiemu okruhu favoritov, ktorí môžu zájsť na turnaji ďaleko.
Viac sa však hovorí o problémoch, ktoré pripravili Spojené štáty americké členom iránskeho tímu či prísnych vízových kontrol. Ďalšou z tém sú aj horúčavy či poloprázdne štadióny.
Fanúšikovia sa nevyhnú ani špekuláciám o možných posledných majstrovstvách sveta pre velikánov Lionela Messiho, Cristiana Ronalda a Luku Modriča.
Argentínčan počas trvania turnaja oslávi 39. narodeniny, Portugalčan má 41 rokov a Chorvát o jeden menej. Veteráni si zrejme naposledy užijú sladkú príchuť účasti na "mundiale". Podarí sa niekomu z nich zdvihnúť nad hlavy trofej pre svetového šampióna?
Všetci traja debutovali na MS 2006 v Nemecku a bude to pre nich už šieste podujatie na najväčšej futbalovej úrovni. Tréner Martin Ševela si uvedomuje, že tento šport na najbližšom turnaji stratí na hodnote bez ich prítomnosti.
"Je to veľká škoda, že takíto fenoméni futbalu budú končiť. Na druhú stranu, futbalový vek sa jednoducho nedá zastaviť. Je obdivuhodné, že sa im vôbec v takom veku podarilo udržať na špičkovej úrovni. Z tohto pohľadu klobúk dole, ale už je možno čas nechať priestor aj mladším hráčom. Každopádne Messi, Ronaldo či Modrič priniesli futbalu veľa radosti a určite na nich budeme spomínať len v dobrom," vyhlásil pre web sport24.sk.
"Dlhovekosť u futbalistov, najmä u týchto troch je neuveriteľná. Už od skorého veku začali hrať veľký futbal a aj preto je neuveriteľné, že sú stále na vrchole. Uhrali niekoľko generácií a stále si držia svoju kvalitu a silu. Dôležité je, že sa fyzicky stále dokážu udržiavať natoľko, že dokážu konkurovať a často aj prevyšovať mladú dravosť," povedal Tomáš Hubočan.
Všetci futbalisti by dokázali hrať do štyridsiatky, no musia sa o svoje telo výnimočne dobre starať a vhodne regenerovať. Dôležité je mať aj ciele - získať trofeje a medaily.
"Toto je ich posledná šanca, ako by mohli získať titul majstrov sveta, takže o motivácii sa ani nemusíme rozprávať," priblížil Ševela. Messi sa z tohto prvenstva radoval pred štyrmi rokmi v Katare, jeho Argentína je teda v pozícii obhajcu.
"Sú to hráči, ktorí futbalu odovzdávajú naozaj všetko. Myslím si, že to nie je len Ronaldo, ale aj Messi s Modričom sa snažia byť vo futbale čo najdlhšie a všetko tomu prispôsobujú. Sú obrovskou inšpiráciou. Nie len pre futbalistov, ale aj športovcov celkovo. To, čo dokazujú a čo tomu obetujú, je za mňa až fascinujúce. Určite sú veľkou inšpiráciou pre malých," uviedol bývalý reprezentant.
Ševela si myslí, že juhoamerická krajina, za ktorú hráva útočník Interu Miami, má veľkú šancu obhájiť titul. Medailu by však doprial aj Ronaldovi s Modričom - Chorvát už získal striebro z MS 2018 po prehre s Francúzskom.
Hubočan si myslí, že šampionát bude "veľkolepý" a má iný systém s viac mužstvami. Komu by triumf najviac doprial? "Úprimne všetkým trom, škoda že nehrajú v jednom mužstve," dodal pre uvedený portál.
Zdroj: SITA.sk - Veteráni Messi, Ronaldo a Modrič majú pred sebou posledné MS. Stane sa niekto z nich majstrom sveta? Aké majú šance? © SITA Všetky práva vyhradené.
Majstrovstvá sveta vo futbale sa začnú už o niekoľko hodín úvodným zápasom medzi spoluorganizátorom z Mexika a Juhoafrickou republikou. Pôjde o reprízu súboja spred 16 rokov a zhodou okolností tento vzájomný duel takisto otváral šampionát. Vtedy si tímy podali ruky po remíze 1:1.
Aktuálne sa čaká víťazstvo Mexika, ktoré môže byť čiernym koňom na prakticky domácich MS. Patria k širšiemu okruhu favoritov, ktorí môžu zájsť na turnaji ďaleko.
Viac sa však hovorí o problémoch, ktoré pripravili Spojené štáty americké členom iránskeho tímu či prísnych vízových kontrol. Ďalšou z tém sú aj horúčavy či poloprázdne štadióny.
Veľkolepí hráči
Fanúšikovia sa nevyhnú ani špekuláciám o možných posledných majstrovstvách sveta pre velikánov Lionela Messiho, Cristiana Ronalda a Luku Modriča.
Argentínčan počas trvania turnaja oslávi 39. narodeniny, Portugalčan má 41 rokov a Chorvát o jeden menej. Veteráni si zrejme naposledy užijú sladkú príchuť účasti na "mundiale". Podarí sa niekomu z nich zdvihnúť nad hlavy trofej pre svetového šampióna?
Všetci traja debutovali na MS 2006 v Nemecku a bude to pre nich už šieste podujatie na najväčšej futbalovej úrovni. Tréner Martin Ševela si uvedomuje, že tento šport na najbližšom turnaji stratí na hodnote bez ich prítomnosti.
Je to obdivuhodné
"Je to veľká škoda, že takíto fenoméni futbalu budú končiť. Na druhú stranu, futbalový vek sa jednoducho nedá zastaviť. Je obdivuhodné, že sa im vôbec v takom veku podarilo udržať na špičkovej úrovni. Z tohto pohľadu klobúk dole, ale už je možno čas nechať priestor aj mladším hráčom. Každopádne Messi, Ronaldo či Modrič priniesli futbalu veľa radosti a určite na nich budeme spomínať len v dobrom," vyhlásil pre web sport24.sk.
"Dlhovekosť u futbalistov, najmä u týchto troch je neuveriteľná. Už od skorého veku začali hrať veľký futbal a aj preto je neuveriteľné, že sú stále na vrchole. Uhrali niekoľko generácií a stále si držia svoju kvalitu a silu. Dôležité je, že sa fyzicky stále dokážu udržiavať natoľko, že dokážu konkurovať a často aj prevyšovať mladú dravosť," povedal Tomáš Hubočan.
Všetci futbalisti by dokázali hrať do štyridsiatky, no musia sa o svoje telo výnimočne dobre starať a vhodne regenerovať. Dôležité je mať aj ciele - získať trofeje a medaily.
"Toto je ich posledná šanca, ako by mohli získať titul majstrov sveta, takže o motivácii sa ani nemusíme rozprávať," priblížil Ševela. Messi sa z tohto prvenstva radoval pred štyrmi rokmi v Katare, jeho Argentína je teda v pozícii obhajcu.
"Sú to hráči, ktorí futbalu odovzdávajú naozaj všetko. Myslím si, že to nie je len Ronaldo, ale aj Messi s Modričom sa snažia byť vo futbale čo najdlhšie a všetko tomu prispôsobujú. Sú obrovskou inšpiráciou. Nie len pre futbalistov, ale aj športovcov celkovo. To, čo dokazujú a čo tomu obetujú, je za mňa až fascinujúce. Určite sú veľkou inšpiráciou pre malých," uviedol bývalý reprezentant.
Ševela si myslí, že juhoamerická krajina, za ktorú hráva útočník Interu Miami, má veľkú šancu obhájiť titul. Medailu by však doprial aj Ronaldovi s Modričom - Chorvát už získal striebro z MS 2018 po prehre s Francúzskom.
Hubočan si myslí, že šampionát bude "veľkolepý" a má iný systém s viac mužstvami. Komu by triumf najviac doprial? "Úprimne všetkým trom, škoda že nehrajú v jednom mužstve," dodal pre uvedený portál.
Zdroj: SITA.sk - Veteráni Messi, Ronaldo a Modrič majú pred sebou posledné MS. Stane sa niekto z nich majstrom sveta? Aké majú šance? © SITA Všetky práva vyhradené.
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