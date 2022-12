Ak sa Mikulec nezbalí sám alebo ho Heger „nestiahne z obehu“, tak Borguľa zahlasuje aj za odvolanie premiéra

1.12.2022 (Webnoviny.sk) - Ak sa minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) nezbalí sám, nebude odvolaný alebo ho premiér SR Eduard Heger (OĽaNO) „nestiahne z obehu" a následne do Národnej rady SR (NR SR) príde návrh na vyslovenie nedôvery samotnému premiérovi, budem hlasovať za odvolanie Hegera.Napísal to poslanec NR SR Martin Borguľa z hnutia Sme rodina na sociálnej sieti pred odvolávaním Mikulca. Poslanec zároveň tvrdí, že pri vyslovení nedôvery premiérovi je pevne rozhodnutý zahlasovať.„Je to pravdepodobnosť hraničiaca s istotou. Nemám rád zákulisné hry, tak to píšem úplne priamo, aby ste v tom mali jasno, rovnako, ako v tom mám jasno ja," dodal Borguľa.