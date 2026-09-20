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20. septembra 2026
Čo hovorí článok 5 NATO? Mesterová a Richter sa nezhodli na interpretácii Ficových slov
Tagy: Článok 5 NATO Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) O 5 minút 12 STVR Opozícia Premiér Slovenskej republiky
Zároveň predsedu vlády kritizovala aj za to, že článok 5 deznterperetuje. Premiér Robert Fico svojimi výrokmi na adresu článku 5 zmluvy o
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20.9.2026 (SITA.sk) - Zároveň predsedu vlády kritizovala aj za to, že článok 5 deznterperetuje.
Premiér Robert Fico svojimi výrokmi na adresu článku 5 zmluvy o NATO vyslal jasný signál vojnovému agresorovi, ktorý článok aliancie je slabý. V diskusnej relácii o 5 minút 12 STVR to vyhlásila opozičná poslankyňa Zuzana Mesterová (Progresívne Slovensko). Zároveň predsedu vlády kritizovala aj za to, že článok 5 deznterperetuje.
„Ten článok 5 nehovorí o tom, že máme byť zatiahnutí do vojny," zdôraznila šéfka poslaneckého klubu progresívcov s tým, že sme malý štát s malou armádou na hranici s Ukrajinou, kde momentálne prebieha vojna. „A práve preto je dobré pre Slovensko, že je súčasťou takejto veľkej bezpečnostnej skupiny (NATO, pozn. SITA), ktorá mu garantuje bezpečnosť," skonštatovala poslankyňa.
Doplnila, že nikto nikdy nepovedal, že NATO ide bojovať na ukrajinskom území. „Ten článok hovorí o tom, že ak nás niekto napadne, tak všetky členské štáty nám prídu na pomoc a rovnako my sme zaviazaní prísť na pomoc ostatným," zdôraznila Mesterová.
Podľa šéfa poslaneckého klubu koaličnej strany Smer-SD Jána Richtera Fico nabáda kolegov v NATO a Európske únii, aby robili viac pre mier. „To znamená aby sa vyjednávalo, aby sa podporili mierové aktivity," vysvetlil poslanec. Svet pritom podľa neho nie je pripravený na napadnutie členského štátu NATO. „To by bola veľká prehra politikov a diplomatov, keby toto nastalo," skonštatoval.
Zdroj: SITA.sk - Čo hovorí článok 5 NATO? Mesterová a Richter sa nezhodli na interpretácii Ficových slov © SITA Všetky práva vyhradené.
Premiér Robert Fico svojimi výrokmi na adresu článku 5 zmluvy o NATO vyslal jasný signál vojnovému agresorovi, ktorý článok aliancie je slabý. V diskusnej relácii o 5 minút 12 STVR to vyhlásila opozičná poslankyňa Zuzana Mesterová (Progresívne Slovensko). Zároveň predsedu vlády kritizovala aj za to, že článok 5 deznterperetuje.
„Ten článok 5 nehovorí o tom, že máme byť zatiahnutí do vojny," zdôraznila šéfka poslaneckého klubu progresívcov s tým, že sme malý štát s malou armádou na hranici s Ukrajinou, kde momentálne prebieha vojna. „A práve preto je dobré pre Slovensko, že je súčasťou takejto veľkej bezpečnostnej skupiny (NATO, pozn. SITA), ktorá mu garantuje bezpečnosť," skonštatovala poslankyňa.
Doplnila, že nikto nikdy nepovedal, že NATO ide bojovať na ukrajinskom území. „Ten článok hovorí o tom, že ak nás niekto napadne, tak všetky členské štáty nám prídu na pomoc a rovnako my sme zaviazaní prísť na pomoc ostatným," zdôraznila Mesterová.
Podľa šéfa poslaneckého klubu koaličnej strany Smer-SD Jána Richtera Fico nabáda kolegov v NATO a Európske únii, aby robili viac pre mier. „To znamená aby sa vyjednávalo, aby sa podporili mierové aktivity," vysvetlil poslanec. Svet pritom podľa neho nie je pripravený na napadnutie členského štátu NATO. „To by bola veľká prehra politikov a diplomatov, keby toto nastalo," skonštatoval.
Zdroj: SITA.sk - Čo hovorí článok 5 NATO? Mesterová a Richter sa nezhodli na interpretácii Ficových slov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Článok 5 NATO Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) O 5 minút 12 STVR Opozícia Premiér Slovenskej republiky
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