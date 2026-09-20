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20. septembra 2026
Pellegrini vystúpi na Valnom zhromaždení OSN, Blanár povedie v New Yorku rokovania V4 a Indie
Tagy: Česky prezident Generálny tajomník OSN Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Prezident Slovenskej republiky Valné zhromaždenie OSN
Prezident Pellegrini vystúpi vo všeobecnej rozprave v stredu 23. septembra popoludní miestneho času. Prezident Peter Pellegrini v nedeľu odcestuje do Spojených ...
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20.9.2026 (SITA.sk) - Prezident Pellegrini vystúpi vo všeobecnej rozprave v stredu 23. septembra popoludní miestneho času.
Prezident Peter Pellegrini v nedeľu odcestuje do Spojených štátov amerických, kde sa zúčastní na 81. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov. Ako informovala kancelária hlavy štátu, v rámci pracovnej cesty v New Yorku od pondelka 20. septembra do piatka 25. septembra vystúpi prezident s prejavom na pôde OSN, zúčastní sa na rokovaní Bezpečnostnej rady OSN a absolvuje viacero bilaterálnych stretnutí.
Program doplní tiež kultúrna diplomacia. Súčasťou oficiálnej delegácie bude aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár.
Slávnostné otvorenie všeobecnej rozpravy 81. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN sa uskutoční v utorok 22. septembra. Prezident Pellegrini vystúpi vo všeobecnej rozprave v stredu 23. septembra popoludní miestneho času. V stredu dopoludnia miestneho času zároveň vystúpi s prejavom aj v rámci rokovania Bezpečnostnej rady OSN.
Počas pracovného týždňa prezident absolvuje viaceré bilaterálne rokovania s európskymi a svetovými lídrami i ďalšími zahraničnými partnermi priamo na pôde OSN či v priestoroch Stálej misie SR pri OSN. Jedným z nich bude aj rozlúčkové stretnutie s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom, ktorému sa na konci roka skončí druhé funkčné obdobie na čele organizácie. Prezident sa stretne aj s predsedom tohtoročného zasadnutia VZ OSN. V utorok večer sa na pozvanie amerického prezidenta Donalda Trumpa zúčastní na recepcii organizovanej pri príležitosti 81. zasadnutia VZ OSN.
Diplomacia však nebude mať v New Yorku iba politický rozmer, keďže Pellegrini sa v Českom centre stretne s prezidentom ČR Petrom Pavlom na výstave s názvom „Visit Czechoslovakia! The Stories of Czech and Slovak Travel Posters“, ktorá prostredníctvom historických českých a slovenských turistických plagátov približuje, ako sa Československo prezentovalo domácemu aj zahraničnému publiku. Spolu s viacerými prezidentmi sa zúčastní aj na 5. ročníku koncertu s názvom „Slovak in Concert“, ktorý predstaví slovenskú kultúru medzinárodnému publiku a vytvorí priestor na neformálne rozhovory s krajanmi.
Minister Blanár sa počas pracovnej cesty zameria na presadzovanie priorít slovenskej diplomacie, akou je napríklad získavanie podpory pre kandidatúru SR na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029, ako aj na posilňovanie partnerstiev Slovenska v rámci Vyšehradskej skupiny, Európskej únie a ďalších medzinárodných formátov. Slovensku pritom svoju podporu kandidatúre vyjadrilo už viac ako 120 členských štátov. Počas týždňa sa šéf rezortu zahraničných vecí zúčastní aj na otvorení všeobecnej rozpravy 81. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN.
Z pozície predsedníckeho štátu Vyšehradskej skupiny bude Slovenská republika v New Yorku predsedať historicky prvému rokovaniu ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej štvorky vo formáte V4 plus s Indiou za účasti šéfa indickej diplomacie Subrahmanjama Džajšankara.
Zasadnutie sa uskutoční na pôde Stálej misie Slovenskej republiky pri OSN, kde budú ministri pod vedením Blanára diskutovať o politických a hospodárskych otázkach, bezpečnosti, nových technológiách, umelej inteligencii a digitalizácii, rovnako odolnosti dodávateľských reťazcov či možnostiach kooperácie vo vede a výskume. Slovensko pritom presadzuje zapojenie Indie do formátu V4+ už viac ako 11 rokov.
Blanár sa počas týždňa zúčastní zároveň na viacerých ďalších multilaterálnych rokovaniach. Súčasťou programu bude podujatie venované medzinárodnému humanitárnemu právu a humanitárnej činnosti, tiež neformálne zasadnutie ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ (FAC) a samit P4M – Partneri za multilateralizmus zameraný na medzinárodné právo, mier a prosperitu.
V ďalších dňoch sa zúčastní na sprievodnom podujatí Európskej únie na ministerskej úrovni venovanom Ukrajine, rovnako na neformálnom ministerskom zasadnutí EÚ – CELAC zameranom na vzťahy medzi Európskou úniou a štátmi Latinskej Ameriky a Karibiku, ďalej na zasadnutí Neformálnej ministerskej siete k Medzinárodnému trestnému súdu a na zasadnutí Globálnej aliancie pre implementáciu dvojštátneho riešenia na ministerskej úrovni.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini vystúpi na Valnom zhromaždení OSN, Blanár povedie v New Yorku rokovania V4 a Indie © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini v nedeľu odcestuje do Spojených štátov amerických, kde sa zúčastní na 81. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov. Ako informovala kancelária hlavy štátu, v rámci pracovnej cesty v New Yorku od pondelka 20. septembra do piatka 25. septembra vystúpi prezident s prejavom na pôde OSN, zúčastní sa na rokovaní Bezpečnostnej rady OSN a absolvuje viacero bilaterálnych stretnutí.
Program doplní tiež kultúrna diplomacia. Súčasťou oficiálnej delegácie bude aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár.
Pellegrini vystúpi na pôde OSN
Slávnostné otvorenie všeobecnej rozpravy 81. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN sa uskutoční v utorok 22. septembra. Prezident Pellegrini vystúpi vo všeobecnej rozprave v stredu 23. septembra popoludní miestneho času. V stredu dopoludnia miestneho času zároveň vystúpi s prejavom aj v rámci rokovania Bezpečnostnej rady OSN.
Počas pracovného týždňa prezident absolvuje viaceré bilaterálne rokovania s európskymi a svetovými lídrami i ďalšími zahraničnými partnermi priamo na pôde OSN či v priestoroch Stálej misie SR pri OSN. Jedným z nich bude aj rozlúčkové stretnutie s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom, ktorému sa na konci roka skončí druhé funkčné obdobie na čele organizácie. Prezident sa stretne aj s predsedom tohtoročného zasadnutia VZ OSN. V utorok večer sa na pozvanie amerického prezidenta Donalda Trumpa zúčastní na recepcii organizovanej pri príležitosti 81. zasadnutia VZ OSN.
Súčasťou programu bude aj kultúrna diplomacia
Diplomacia však nebude mať v New Yorku iba politický rozmer, keďže Pellegrini sa v Českom centre stretne s prezidentom ČR Petrom Pavlom na výstave s názvom „Visit Czechoslovakia! The Stories of Czech and Slovak Travel Posters“, ktorá prostredníctvom historických českých a slovenských turistických plagátov približuje, ako sa Československo prezentovalo domácemu aj zahraničnému publiku. Spolu s viacerými prezidentmi sa zúčastní aj na 5. ročníku koncertu s názvom „Slovak in Concert“, ktorý predstaví slovenskú kultúru medzinárodnému publiku a vytvorí priestor na neformálne rozhovory s krajanmi.
Minister Blanár sa počas pracovnej cesty zameria na presadzovanie priorít slovenskej diplomacie, akou je napríklad získavanie podpory pre kandidatúru SR na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029, ako aj na posilňovanie partnerstiev Slovenska v rámci Vyšehradskej skupiny, Európskej únie a ďalších medzinárodných formátov. Slovensku pritom svoju podporu kandidatúre vyjadrilo už viac ako 120 členských štátov. Počas týždňa sa šéf rezortu zahraničných vecí zúčastní aj na otvorení všeobecnej rozpravy 81. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN.
Slovensko bude predsedať rokovaniu V4 plus s Indiou
Z pozície predsedníckeho štátu Vyšehradskej skupiny bude Slovenská republika v New Yorku predsedať historicky prvému rokovaniu ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej štvorky vo formáte V4 plus s Indiou za účasti šéfa indickej diplomacie Subrahmanjama Džajšankara.
Zasadnutie sa uskutoční na pôde Stálej misie Slovenskej republiky pri OSN, kde budú ministri pod vedením Blanára diskutovať o politických a hospodárskych otázkach, bezpečnosti, nových technológiách, umelej inteligencii a digitalizácii, rovnako odolnosti dodávateľských reťazcov či možnostiach kooperácie vo vede a výskume. Slovensko pritom presadzuje zapojenie Indie do formátu V4+ už viac ako 11 rokov.
Blanár sa počas týždňa zúčastní zároveň na viacerých ďalších multilaterálnych rokovaniach. Súčasťou programu bude podujatie venované medzinárodnému humanitárnemu právu a humanitárnej činnosti, tiež neformálne zasadnutie ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ (FAC) a samit P4M – Partneri za multilateralizmus zameraný na medzinárodné právo, mier a prosperitu.
V ďalších dňoch sa zúčastní na sprievodnom podujatí Európskej únie na ministerskej úrovni venovanom Ukrajine, rovnako na neformálnom ministerskom zasadnutí EÚ – CELAC zameranom na vzťahy medzi Európskou úniou a štátmi Latinskej Ameriky a Karibiku, ďalej na zasadnutí Neformálnej ministerskej siete k Medzinárodnému trestnému súdu a na zasadnutí Globálnej aliancie pre implementáciu dvojštátneho riešenia na ministerskej úrovni.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini vystúpi na Valnom zhromaždení OSN, Blanár povedie v New Yorku rokovania V4 a Indie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Česky prezident Generálny tajomník OSN Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Prezident Slovenskej republiky Valné zhromaždenie OSN
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