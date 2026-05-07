|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 7.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Monika
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Čo je GEO?
Kým SEO rieši viditeľnosť vo výsledkoch Googlu, GEO sa sústreďuje na to, aby váš obsah vedeli správne pochopiť a použiť AI nástroje ako ChatGPT či Gemini.
Zdieľať
SEO sa za posledné roky stalo základom online marketingu, no do hry vstupuje nový pojem – GEO, teda generatívna optimalizácia pre vyhľadávače. Ide o reakciu na to, ako rýchlo sa mení spôsob, akým ľudia vyhľadávajú informácie. Kým SEO rieši tradičné vyhľadávače ako Google či Bing, GEO sa sústreďuje na viditeľnosť v odpovediach generovaných umelou inteligenciou.
Oba prístupy pritom ale sledujú rovnaký cieľ. A tým je dostať obsah k používateľovi čo najefektívnejšie.
SEO stojí na pilieroch, ako sú kvalitné spätné odkazy, technická optimalizácia a premyslený nákup spätných odkazov. GEO zas na druhej strane pracuje s tým, aby bol obsah pre AI modely jasný, kontextový a ľahko použiteľný.
Aj preto sa dnes čoraz viac hovorí o tom, že bez dobrého SEO nie je možné robiť GEO. A práve tu vstupujú do hry nástroje, akým je napríklad platforma Linkonaut, ktorá pomáha budovať autoritu webu a odkazový profil, čo je pre oba prístupy kľúčové.
Čo je SEO a prečo je dôležité?
SEO je dnes kľúčovou oblasťou online marketingu. Cieľ SEO je jednoduchý. Dostať web na čo najlepšie pozície vo výsledkoch vyhľadávania. Aby to však fungovalo, musí byť stránka technicky v poriadku, obsahovo kvalitná a zároveň dôveryhodná. Práve dôveryhodnosť je dôvod, prečo majú spätné odkazy stále takú váhu. Vyhľadávače ich vnímajú ako odporúčania, ktoré potvrdzujú, že web má hodnotu.
Pre mnohé firmy je preto prirodzené využívať aj nákup spätných odkazov, pokiaľ ide o premyslenú a bezpečnú stratégiu. Kvalitné spätné odkazy dokážu totiž posilniť autoritu webu a zrýchliť rast viditeľnosti. Netreba ale zabúdať, že budovanie spätných odkazov je dlhodobejší proces. Mal by sa realizovať priebežne a premyslene. V praxi to znamená, že radšej kupovať menej a dlhšie obdobie ako naraz a veľa a očakávať rýchle výsledky.
Z toho teda vyplýva, že SEO je dlhodobá investícia. Výsledky neprídu okamžite, no keď sa dostavia, sú stabilné a tvoria pevný základ aj pre novšie prístupy, akým je GEO.
Čo je GEO a ako funguje?
GEO, teda generatívna optimalizácia pre vyhľadávače, je nový prístup, ktorý vznikol ako reakcia na to, že ľudia čoraz častejšie nehľadajú informácie len cez Google, ale aj cez nástroje, ktoré sú založené na umelej inteligencii. ChatGPT, Copilot či Gemini už neponúkajú len zoznam odkazov, ale hotové odpovede. A práve to mení pravidlá hry.
GEO sa preto zameriava na to, aby bol obsah pripravený tak, aby ho generatívne modely vedeli správne pochopiť, zaradiť a použiť vo svojich odpovediach. Nejde o technickú optimalizáciu webu, ale o to, aby texty boli jasné, kontextové, dobre štruktúrované a doplnené o informácie, ktoré AI dokáže spoľahlivo interpretovať.
Zatiaľ čo SEO pracuje s vyhľadávačmi, GEO pracuje s modelmi. SEO rieši spätné odkazy, autoritu domény a niekedy aj nákup spätných odkazov, zatiaľ čo GEO rieši to, či je obsah dostatočne „AI‑friendly“. Napriek tomu sa tieto dva prístupy nedajú oddeliť. Aj generatívne modely totiž čerpajú z webu a hodnotia jeho dôveryhodnosť. Preto má kvalitný odkazový profil – budovaný napríklad cez Linkonaut – význam aj pre GEO.
Kde sa SEO a GEO prelínajú?
Aj napriek tomu, že SEO a GEO vznikli v odlišných obdobiach a reagujú na iné potreby používateľov, v praxi sa navzájom dopĺňajú viac, než by sa mohlo zdať. SEO vytvára pevný základ – technicky kvalitný web, hodnotný obsah a dôveryhodnosť podporenú cez spätné odkazy. GEO na tento základ nadväzuje tým, že obsah pripravuje tak, aby ho generatívne modely vedeli správne interpretovať a zaradiť do svojich odpovedí.
Práve tu sa oba prístupy stretávajú. Generatívne modely totiž čerpajú z rovnakých zdrojov ako klasické vyhľadávače. Ak má web silnú autoritu, kvalitné spätné odkazy a premyslený nákup spätných odkazov, zvyšuje sa šanca, že ho AI modely vyhodnotia ako dôveryhodný. To znamená, že dobré SEO automaticky podporuje aj GEO.
Chcete aj vy kvalitné SEO a GEO a byť tak na prvých miestach vo výsledkoch vyhľadávania? Môžete využiť budovanie odkazového profilu cez nástroj, ako je napríklad platforma Linkonaut.
Prečítajte si tiež
Hormuzský prieliv zostáva zablokovaný. Francúzsko už presúva stíhačky a fregaty
Vyjednávači EÚ stále neratifikovali obchodnú dohodu s USA, Trump hrozí vyššími clami na autá