 Zo zahraničia

07. mája 2026

Hormuzský prieliv zostáva zablokovaný. Francúzsko už presúva stíhačky a fregaty


Tagy: americko-iránsky konflikt Blokáda Hormuzský prieliv Napätie na Blízkom východe

Lietadlová loď s doprovodom prechádzala cez Suezský prieplav smerom k cieľovej oblasti. Francúzska lietadlová loď Charles de Gaulle smeruje k južnej časti



gettyimages 645715978 676x448 7.5.2026 (SITA.sk) - Lietadlová loď s doprovodom prechádzala cez Suezský prieplav smerom k cieľovej oblasti.


Francúzska lietadlová loď Charles de Gaulle smeruje k južnej časti Červeného mora, kde sa má predbežne rozmiestniť pre prípadnú misiu na obnovenie lodnej dopravy v Hormuzskom prielive. Oznámila to kancelária francúzskeho prezidenta aj ministerstvo obrany.

Podľa poradcov prezidenta Emmanuela Macrona ide o jasný signál pripravenosti: „poslať signál, že sme nielen pripravení zabezpečiť Hormuzský prieliv, ale že sme toho aj schopní“. Lodná doprava v tejto kľúčovej oblasti, cez ktorú prechádza približne pätina svetovej ropy, je od vypuknutia konfliktu na Blízkom východe výrazne obmedzená.

Macron spolu s britským premiérom Keirom Starmerom vedú snahu o vytvorenie medzinárodnej misie na zabezpečenie slobody plavby. Podľa ich vyjadrení má byť operácia čisto obranná a nasadená až po dosiahnutí trvalejšieho mieru v regióne.

Lietadlová loď s doprovodom prechádzala cez Suezský prieplav smerom k cieľovej oblasti. Ministerstvo obrany uviedlo, že cieľom presunu je „skrátiť čas potrebný na realizáciu tejto iniciatívy, hneď ako to okolnosti dovolia“.

Na plánovaní operácie sa v Londýne podieľa viac ako 40 krajín. Podľa francúzskych predstaviteľov je situácia čoraz vážnejšia: „blokáda Hormuzského prielivu pokračuje, škody pre globálnu ekonomiku sa zvyšujú a riziko dlhodobého konfliktu je príliš veľké na to, aby sme ho akceptovali“.

Francúzsko zároveň navrhlo Spojeným štátom a Iránu, aby otázku Hormuzského prielivu riešili oddelene od širšieho konfliktu. „Je to v spoločnom záujme,“ uviedol poradca Macrona a dodal, že Iránu by mohlo byť umožnené opätovne využívať prieliv výmenou za účasť na rokovaniach.

Lietadlová loď nesie približne 20 stíhačiek Dassault Rafale a sprevádza ju niekoľko fregát. Podľa ministerstva obrany jej prítomnosť v regióne umožní „včasné zhodnotenie operačného prostredia“ pred možným spustením misie na ochranu lodnej dopravy.


Zdroj: SITA.sk - Hormuzský prieliv zostáva zablokovaný. Francúzsko už presúva stíhačky a fregaty © SITA Všetky práva vyhradené.

