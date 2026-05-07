Štvrtok 7.5.2026
Meniny má Monika
|Denník - Správy
07. mája 2026
Vyjednávači EÚ stále neratifikovali obchodnú dohodu s USA, Trump hrozí vyššími clami na autá
Hlavný vyjednávač Európskeho parlamentu Bernd Lange potvrdil, že rozhovory sa posunuli dopredu, no upozornil, že „naďalej je pred nami určitá cesta". Rokovania o definitívnom schválení
7.5.2026 (SITA.sk) - Hlavný vyjednávač Európskeho parlamentu Bernd Lange potvrdil, že rozhovory sa posunuli dopredu, no upozornil, že „naďalej je pred nami určitá cesta“.
Rokovania o definitívnom schválení obchodnej dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi zatiaľ nepriniesli konečný výsledok. Situáciu komplikuje aj tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pohrozil zvýšením ciel na európske automobily a nákladné vozidlá.
Obe strany uzavreli rámcovú dohodu už minulý rok v júli. Tá stanovila clá vo výške 15 percent na väčšinu tovarov z Európskej únie. Aby však dohoda mohla vstúpiť do platnosti, musí ju ešte definitívne potvrdiť všetkých 27 členských štátov EÚ, čo sa zatiaľ nepodarilo.
Obvinenia z nedodržiavania dohody
Trump minulý týždeň obvinil Európsku úniu z nedodržiavania dohody a oznámil, že clá na európske autá by mohol zvýšiť až na 25 percent. Na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal: „Na základe toho, že Európska únia nedodržiava našu plne dohodnutú obchodnú dohodu, budúci týždeň zvýšim clá na autá a nákladné vozidlá z EÚ dovážané do Spojených štátov... na 25 percent.“
Predstavitelia EÚ tvrdia, že na implementácii dohody intenzívne pracujú. Cyperský minister energetiky, obchodu a priemyslu Michael Damianos, ktorého krajina momentálne predsedá Rade EÚ, uviedol, že sa podarilo dosiahnuť „pokrok v niekoľkých oblastiach“ a cieľom je zachovať „pozitívnu dynamiku“ pred ďalším kolom rokovaní s europoslancami, ktoré je naplánované na 19. mája.
Rozhovory sa posunuli dopredu
Hlavný vyjednávač Európskeho parlamentu Bernd Lange potvrdil, že rozhovory sa posunuli dopredu, no upozornil, že „naďalej je pred nami určitá cesta“. Európsky parlament už síce koncom marca podporil dohodu, zároveň však požadoval dodatočné ochranné mechanizmy.
Brusel zároveň odmieta tvrdenia Washingtonu, že by EÚ dohodu blokovala. Únia uviedla, že je „plne odhodlaná splniť spoločné záväzky“ a Spojené štáty priebežne informuje o vývoji rokovaní.
Napätie okolo dohody tak prichádza v čase citlivých obchodných vzťahov medzi oboma stranami Atlantiku. Prípadné zvýšenie ciel na európske autá by mohlo výrazne zasiahnuť automobilový priemysel v EÚ a zároveň zhoršiť obchodné vzťahy medzi Bruselom a Washingtonom.
Zdroj: SITA.sk - Vyjednávači EÚ stále neratifikovali obchodnú dohodu s USA, Trump hrozí vyššími clami na autá © SITA Všetky práva vyhradené.
