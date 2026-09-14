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14. septembra 2026
Čo je kľúčom k spokojnosti Bratislavčanov? Kandidáti na primátora priblížili odpovede a predstavili aj recepty na efektívne hospodárenie mesta
Ráž, Winkler, Šubová a Geci zdôrazňujú potrebu lepšieho využívania verejných peňazí, zatiaľ čo Vallo obhajuje investície do infraštruktúry a znižovanie zadlženia.
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14.9.2026 (SITA.sk) - Ráž, Winkler, Šubová a Geci zdôrazňujú potrebu lepšieho využívania verejných peňazí, zatiaľ čo Vallo obhajuje investície do infraštruktúry a znižovanie zadlženia.
Kandidáti na primátora Bratislavy majú pred sebou posledné týždne predvolebného boja. Najnovšie odpovedali na otázku SITA: "Čo je podľa vás kľúčom k efektívnemu hospodáreniu mesta a spokojnosti jeho obyvateľov?"
Minister dopravy Jozef Ráž si myslí, že kľúč je jednoduchý: "Každé euro musí ísť do praktických vecí, ktoré ľudia pocítia v každodennom živote," uviedol kandidát na primátora.
Ľudia podľa Ráža budú spokojní, ak sa budú v meste cítiť bezpečne, ak sa dostanú rýchlo tam, kam potrebujú a ak si budú môcť dovoliť slušné bývanie. "Som si istý, že v takom prípade oželejú aj prechádzky po dizajnových dlažobných kockách s logom mesta a budú im stačiť aj bežné dlaždice," doplnil.
Podľa lídra strany Dunaj Martina Winklera je kľúčom k efektívnemu hospodáreniu štíhlejší úradnícky aparát mesta a prestať kŕmiť chobotnicu napojenú na mestské zákazky.
"Potom bude peňazí na budovanie a zveľaďovanie Bratislavy dostatok. Rozpočet je viac ako dvojnásobný oproti tomu aký bol pri nástupe Matúša Valla do funkcie. Peňazí je dosť, musíme ich začať efektívne využívať," uviedol ďalší z kandidátov na primátora.
"Keď sa budeme príkladne o mesto starať a citlivo ho rozvíjať, na základe potrieb všetkých Bratislavčanov a nie iba vybraných skupín, príde aj spokojnosť obyvateľov," doplnil.
Predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová si myslí, že kľúčom k efektívnemu hospodáreniu mesta je ustrážiť každé euro pred nehospodárnym nakladaním.
"Kontrola, transparentnosť a osobná zodpovednosť. Magistrát bude mať len transparentné účty tak, aby si obyvatelia Bratislavy vedeli online v reálnom čase pozrieť, kam išlo každé jedno euro. Toto isté čaká mestské podniky. Uzavriem slučku klientelizmu a bezbrehému míňaniu peňazí daňových poplatníkov a tým vytvorím priestor na zníženie daní, poplatkov a jazdného vo verejnej doprave," vymenovala svoje ciele kandidátka na primátorku.
Bratislava podľa Šubovej hospodári s obrovským majetkom a stovkami miliónov eur. "Primátor preto nemôže byť iba politickou alebo reprezentačnou postavou. Musí byť predovšetkým dobrým správcom verejného majetku a to dnes bohužiaľ nie je," dodala s tým, že chce dôsledný audit hospodárenia mesta a mestských organizácií, kontrolu veľkých zmlúv, nákupov, poradenských služieb a investícií.
"Predtým, ako mesto opäť siahne Bratislavčanom do peňaženiek, musí vedieť preukázať, že urobilo maximum pre odstránenie vlastného plytvania," doplnila. Občan má podľa nej právo vedieť nielen to, koľko mesto minulo, ale aj čo za tieto peniaze dostal. "Toto je dnes len slogan na papieri Matúša Valla, ale realita je v tomto smere veľmi zlá," uzavrela.
"Kľúč je podľa mňa úplne jednoduchý. Obmedziť výdavky, ktoré obyvateľom neprinášajú žiadnu službu, a na druhej strane navýšiť výdavky do infraštruktúry a údržby," uviedol ďalší kandidát na primátora Ľubomír Geci.
"Keď budú mať ľudia každý deň pocit, že mesto je pekné, upravené, funguje a dobre sa v ňom žije, to je kľúč k spokojnosti obyvateľov. To, že budeme mať aj 1500 zamestnancov na magistráte, ktorí budú rozprávať o tom, ako by mesto malo vyzerať, ale na druhej strane ľudia budú dennodenne bojovať s infraštruktúrou, ktorá je už dávno po životnosti, žiadnu spokojnosť neprinesie, možno len dočasne, lebo im prinášate nádej, že to môže byť lepšie, ale keď sa dlhšie nedostavia výsledky, tá spokojnosť klesne," doplnil.
Podľa súčasného primátora Matúša Valla je kľúčom k efektívnemu hospodáreniu dostatok financií a transparentné procesy. "Keď sme pred ôsmimi rokmi nastúpili do vedenia mesta, Bratislava mala dva veľké problémy - obrovský investičný dlh na infraštruktúre a verejnom priestore a tiež vysoké zadlženie mesta. Tieto dva dlhy sme museli riešiť naraz a som presvedčený, že ich riešime zodpovedne, aj úspešne," uviedol opätovne kandidujúci primátor.
"Do verejného priestoru a dopravnej infraštruktúry sme investovali dvakrát viac financií ako moji predchodcovia za rovnaký čas (431 mil. eur oproti 220 mil. eur) a zadlženie mesta sme znížili o takmer 10 percent (z vyše 52% na 43%). Ak by sme sa sústredili len na zníženie dlhu, úplne by sme zastavili veľké investície a Bratislava by stále vyzerala ako pred 15 rokmi. Rozumné je robiť investície, ktoré zvýšia kvalitu života ale nezhoršia pritom finančné zdravie mesta a presne toto dnes robíme," doplnil Vallo.
O post primátora Bratislavy sa uchádza šesť záujemcov. Okrem súčasného primátora Matúša Valla (Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati), kandiduje minister dopravy Jozef Ráž (NEKA), mestský poslanec Martin Winkler (Dunaj), predseda OZ Miroslav Heredoš, predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová a Ľubomír Geci za stranu My Slovensko. Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová sa svojej kandidatúry vzdala.
Zdroj: SITA.sk - Čo je kľúčom k spokojnosti Bratislavčanov? Kandidáti na primátora priblížili odpovede a predstavili aj recepty na efektívne hospodárenie mesta © SITA Všetky práva vyhradené.
Kandidáti na primátora Bratislavy majú pred sebou posledné týždne predvolebného boja. Najnovšie odpovedali na otázku SITA: "Čo je podľa vás kľúčom k efektívnemu hospodáreniu mesta a spokojnosti jeho obyvateľov?"
Minister dopravy Jozef Ráž si myslí, že kľúč je jednoduchý: "Každé euro musí ísť do praktických vecí, ktoré ľudia pocítia v každodennom živote," uviedol kandidát na primátora.
Ľudia podľa Ráža budú spokojní, ak sa budú v meste cítiť bezpečne, ak sa dostanú rýchlo tam, kam potrebujú a ak si budú môcť dovoliť slušné bývanie. "Som si istý, že v takom prípade oželejú aj prechádzky po dizajnových dlažobných kockách s logom mesta a budú im stačiť aj bežné dlaždice," doplnil.
Úradnícky aparát a mestské zákazky
Podľa lídra strany Dunaj Martina Winklera je kľúčom k efektívnemu hospodáreniu štíhlejší úradnícky aparát mesta a prestať kŕmiť chobotnicu napojenú na mestské zákazky.
"Potom bude peňazí na budovanie a zveľaďovanie Bratislavy dostatok. Rozpočet je viac ako dvojnásobný oproti tomu aký bol pri nástupe Matúša Valla do funkcie. Peňazí je dosť, musíme ich začať efektívne využívať," uviedol ďalší z kandidátov na primátora.
"Keď sa budeme príkladne o mesto starať a citlivo ho rozvíjať, na základe potrieb všetkých Bratislavčanov a nie iba vybraných skupín, príde aj spokojnosť obyvateľov," doplnil.
Hospodárne nakladanie peňazí
Predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová si myslí, že kľúčom k efektívnemu hospodáreniu mesta je ustrážiť každé euro pred nehospodárnym nakladaním.
"Kontrola, transparentnosť a osobná zodpovednosť. Magistrát bude mať len transparentné účty tak, aby si obyvatelia Bratislavy vedeli online v reálnom čase pozrieť, kam išlo každé jedno euro. Toto isté čaká mestské podniky. Uzavriem slučku klientelizmu a bezbrehému míňaniu peňazí daňových poplatníkov a tým vytvorím priestor na zníženie daní, poplatkov a jazdného vo verejnej doprave," vymenovala svoje ciele kandidátka na primátorku.
Bratislava podľa Šubovej hospodári s obrovským majetkom a stovkami miliónov eur. "Primátor preto nemôže byť iba politickou alebo reprezentačnou postavou. Musí byť predovšetkým dobrým správcom verejného majetku a to dnes bohužiaľ nie je," dodala s tým, že chce dôsledný audit hospodárenia mesta a mestských organizácií, kontrolu veľkých zmlúv, nákupov, poradenských služieb a investícií.
"Predtým, ako mesto opäť siahne Bratislavčanom do peňaženiek, musí vedieť preukázať, že urobilo maximum pre odstránenie vlastného plytvania," doplnila. Občan má podľa nej právo vedieť nielen to, koľko mesto minulo, ale aj čo za tieto peniaze dostal. "Toto je dnes len slogan na papieri Matúša Valla, ale realita je v tomto smere veľmi zlá," uzavrela.
Spokojnosť obyvateľov
"Kľúč je podľa mňa úplne jednoduchý. Obmedziť výdavky, ktoré obyvateľom neprinášajú žiadnu službu, a na druhej strane navýšiť výdavky do infraštruktúry a údržby," uviedol ďalší kandidát na primátora Ľubomír Geci.
"Keď budú mať ľudia každý deň pocit, že mesto je pekné, upravené, funguje a dobre sa v ňom žije, to je kľúč k spokojnosti obyvateľov. To, že budeme mať aj 1500 zamestnancov na magistráte, ktorí budú rozprávať o tom, ako by mesto malo vyzerať, ale na druhej strane ľudia budú dennodenne bojovať s infraštruktúrou, ktorá je už dávno po životnosti, žiadnu spokojnosť neprinesie, možno len dočasne, lebo im prinášate nádej, že to môže byť lepšie, ale keď sa dlhšie nedostavia výsledky, tá spokojnosť klesne," doplnil.
Dostatok financií a transparentné procesy
Podľa súčasného primátora Matúša Valla je kľúčom k efektívnemu hospodáreniu dostatok financií a transparentné procesy. "Keď sme pred ôsmimi rokmi nastúpili do vedenia mesta, Bratislava mala dva veľké problémy - obrovský investičný dlh na infraštruktúre a verejnom priestore a tiež vysoké zadlženie mesta. Tieto dva dlhy sme museli riešiť naraz a som presvedčený, že ich riešime zodpovedne, aj úspešne," uviedol opätovne kandidujúci primátor.
"Do verejného priestoru a dopravnej infraštruktúry sme investovali dvakrát viac financií ako moji predchodcovia za rovnaký čas (431 mil. eur oproti 220 mil. eur) a zadlženie mesta sme znížili o takmer 10 percent (z vyše 52% na 43%). Ak by sme sa sústredili len na zníženie dlhu, úplne by sme zastavili veľké investície a Bratislava by stále vyzerala ako pred 15 rokmi. Rozumné je robiť investície, ktoré zvýšia kvalitu života ale nezhoršia pritom finančné zdravie mesta a presne toto dnes robíme," doplnil Vallo.
O post primátora Bratislavy sa uchádza šesť záujemcov. Okrem súčasného primátora Matúša Valla (Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati), kandiduje minister dopravy Jozef Ráž (NEKA), mestský poslanec Martin Winkler (Dunaj), predseda OZ Miroslav Heredoš, predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová a Ľubomír Geci za stranu My Slovensko. Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová sa svojej kandidatúry vzdala.
Zdroj: SITA.sk - Čo je kľúčom k spokojnosti Bratislavčanov? Kandidáti na primátora priblížili odpovede a predstavili aj recepty na efektívne hospodárenie mesta © SITA Všetky práva vyhradené.
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