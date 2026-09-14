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14. septembra 2026
Otvorená kultúra! sa nedá zneužiť na politické hry Šimkovičovej, rokovania na ministerstve sa priamo nezúčastní
Tagy: Anténa - sieť pre nezávislú kultúru FPU Fond na podporu umenia Ministerka kultúry SR Rokovanie
Platforma Otvorená kultúra! bola pozvaná ministerstvom kultúry na rokovanie o Fonde na podporu umenia nejasným a netransparentným spôsobom. Platforma
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14.9.2026 (SITA.sk) - Platforma Otvorená kultúra! bola pozvaná ministerstvom kultúry na rokovanie o Fonde na podporu umenia nejasným a netransparentným spôsobom.
Platforma Otvorená kultúra! (OK!) považuje pozvanie na rokovanie na pôde rezortu kultúry za manipuláciu, priamo sa ho nezúčastní. Ako platforma pripomenula, Ministerstvo kultúry SR zvolalo na pondelok s kultúrnou obcou rokovanie k téme Fondu na podporu umenia (FPU). Na rokovanie ale boli podľa OK! pozvaní nejasným a netransparentným spôsobom.
„Martina Šimkovičová tri roky likviduje náš sektor. Ignoruje požiadavky kultúrnej obce, osočuje a ponižuje nás. Rok pred parlamentnými a mesiac pred komunálnymi voľbami zrazu mení svoj postoj a pozýva nás na rokovanie o Fonde na podporu umenia. Ministerka pritom žiadnym spôsobom verejne ani interne nevysvetlila obrat vo svojom postoji. Neuznala svoje pochybenia. Neuviedla, ako sa zmenili jej zámery a ciele. Jej konanie je nanajvýš netransparentné a nečitateľné,” uvádza platforma vo vyhlásení k stretnutiu. Z týchto dôvodov považuje Otvorená kultúra! pozvanie na rokovanie za politickú a mediálnu manipuláciu.
„Je známe, že kandidáti a kandidátky na starostov a primátorov sú pred komunálnymi voľbami nespokojní so zlyhávajúcou podporou kultúry v regiónoch. Zdevastovaný stav FPU vnímajú veľmi kriticky. Ministerka potrebuje vytvoriť obraz, že sa jej darí upokojiť kultúrnu obec a že smeruje k náprave Fondu. Zatiaľ však nerobí žiadne reálne kroky na priznanie a opravu svojich vlastných chýb, naopak, robí ďalšie chyby,” tvrdí OK!
Ako uviedla, rezort kultúry zvolal rokovanie o FPU len tri pracovné dni pred jeho konaním a pred oslovením kritikov podľa nich neprebehol žiadny pokus o zmiernenie napätia. Taktiež tvrdia, že v pozvánke nebolo uvedené, kto je na stretnutie pozvaný, kto ho bude viesť, či aké budú okruhy diskusie.
„Otvorená Kultúra! dostala pozvánku iba sprostredkovane cez médiá a cez súkromný e-mail jednej z členiek – aj to až v piatok poobede. Túto situáciu považujeme za komunikačné a organizačné fiasko,” uviedli.
Platforma deklarovala, že sa nedá zneužiť na politické hry ministerky a na rokovaní sa priamo nezúčastní. „Očakávame, že naše odmietnutie bude ministerka interpretovať ako nezáujem sadnúť si za rokovací stôl. Preto sme sa v koordinácii s našou signatárskou organizáciou Anténa dohodli, že náš hlas na stretnutí odznie práve cez ňu. Anténa sa na rokovaní zúčastní a prednesie na ňom stanovisko, ktoré je v plnom súlade s postojom Otvorenej Kultúry!” uviedli.
Trvajú na tom, že šéfka rezortu kultúry nesie plnú zodpovednosť za fatálny rozvrat sektora kultúry, ani ona, ani jej aparát nemajú odbornú dôveru platformy.
Zdroj: SITA.sk - Otvorená kultúra! sa nedá zneužiť na politické hry Šimkovičovej, rokovania na ministerstve sa priamo nezúčastní © SITA Všetky práva vyhradené.
Platforma Otvorená kultúra! (OK!) považuje pozvanie na rokovanie na pôde rezortu kultúry za manipuláciu, priamo sa ho nezúčastní. Ako platforma pripomenula, Ministerstvo kultúry SR zvolalo na pondelok s kultúrnou obcou rokovanie k téme Fondu na podporu umenia (FPU). Na rokovanie ale boli podľa OK! pozvaní nejasným a netransparentným spôsobom.
Konanie ministerky je netransparentné
„Martina Šimkovičová tri roky likviduje náš sektor. Ignoruje požiadavky kultúrnej obce, osočuje a ponižuje nás. Rok pred parlamentnými a mesiac pred komunálnymi voľbami zrazu mení svoj postoj a pozýva nás na rokovanie o Fonde na podporu umenia. Ministerka pritom žiadnym spôsobom verejne ani interne nevysvetlila obrat vo svojom postoji. Neuznala svoje pochybenia. Neuviedla, ako sa zmenili jej zámery a ciele. Jej konanie je nanajvýš netransparentné a nečitateľné,” uvádza platforma vo vyhlásení k stretnutiu. Z týchto dôvodov považuje Otvorená kultúra! pozvanie na rokovanie za politickú a mediálnu manipuláciu.
„Je známe, že kandidáti a kandidátky na starostov a primátorov sú pred komunálnymi voľbami nespokojní so zlyhávajúcou podporou kultúry v regiónoch. Zdevastovaný stav FPU vnímajú veľmi kriticky. Ministerka potrebuje vytvoriť obraz, že sa jej darí upokojiť kultúrnu obec a že smeruje k náprave Fondu. Zatiaľ však nerobí žiadne reálne kroky na priznanie a opravu svojich vlastných chýb, naopak, robí ďalšie chyby,” tvrdí OK!
Situácia je organizačným fiaskom
Ako uviedla, rezort kultúry zvolal rokovanie o FPU len tri pracovné dni pred jeho konaním a pred oslovením kritikov podľa nich neprebehol žiadny pokus o zmiernenie napätia. Taktiež tvrdia, že v pozvánke nebolo uvedené, kto je na stretnutie pozvaný, kto ho bude viesť, či aké budú okruhy diskusie.
„Otvorená Kultúra! dostala pozvánku iba sprostredkovane cez médiá a cez súkromný e-mail jednej z členiek – aj to až v piatok poobede. Túto situáciu považujeme za komunikačné a organizačné fiasko,” uviedli.
Platforma deklarovala, že sa nedá zneužiť na politické hry ministerky a na rokovaní sa priamo nezúčastní. „Očakávame, že naše odmietnutie bude ministerka interpretovať ako nezáujem sadnúť si za rokovací stôl. Preto sme sa v koordinácii s našou signatárskou organizáciou Anténa dohodli, že náš hlas na stretnutí odznie práve cez ňu. Anténa sa na rokovaní zúčastní a prednesie na ňom stanovisko, ktoré je v plnom súlade s postojom Otvorenej Kultúry!” uviedli.
Trvajú na tom, že šéfka rezortu kultúry nesie plnú zodpovednosť za fatálny rozvrat sektora kultúry, ani ona, ani jej aparát nemajú odbornú dôveru platformy.
Zdroj: SITA.sk - Otvorená kultúra! sa nedá zneužiť na politické hry Šimkovičovej, rokovania na ministerstve sa priamo nezúčastní © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Anténa - sieť pre nezávislú kultúru FPU Fond na podporu umenia Ministerka kultúry SR Rokovanie
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