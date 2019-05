Čo je TOF objektív a ako pomôže zlepšiť fotky zo smartfónu?

Bratislava, 27. mája 2019 - Už pri niekoľkých modeloch telefónov ste mali možnosť stretnúť sa s pojmom TOF alebo Time-of-Flight objektív. Táto inovácia výrazne zlepšuje schopnosti zachytávania a spracovania obrazu, no len nedávno bola po prvýkrát použitá pre zlepšenie fotografie. Ak je pre vás fotografovanie dôležité, môže byť práve táto chuťovka pri kúpe ďalšieho telefónu rozhodujúca.

Najväčšou výzvou pre smartfónovú fotografiu je zachytiť natoľko kvalitnú a realistickú snímku, že ju možno porovnávať so zábermi so zrkadlovky. Vývojári sa v posledných rokoch snažili najmä dosiahnuť čo najrealistickejší Bokeh efekt (efekt rozmazaného pozadia). No medzi optickým bokeh efektom zo zrkadloviek a softvérovo generovaným efektom, ktorý využívajú smartfóny, bol stále veľký rozdiel. Zdá sa, že túto výzvu sa podarilo vývojárom vyriešiť až teraz - pridaním TOF snímača.

Novinka v podobe TOF objektívu funguje na podobnom princípe, ako napríklad sonar. Presne meria “hĺbku” snímaného objektu a určuje jeho umiestnenie s bezkonkurenčnou presnosťou. Snímač TOF je v podstate šošovka používaná na výpočet vzdialenosti za použitia časového rozdielu. Ten vzniká kombináciou prenosu svetelných lúčov na rôzne body v priestore pri konštantnej rýchlosti svetla.

TOF dosahuje maximálnu chybovosť 1 %, čo je oveľa menej ako pri duálnych objektívoch (10 %) alebo napríklad iba jednom fotoaparáte (20 %). Presné meranie umožňuje snímaču použiť niekoľko rôznych scenárov a úrovní bokeh efektu. A to aj za predpokladu, že fotený objekt a pozadie majú napríklad rovnakú farbu alebo vzor.

Samotná technológia TOF nie je žiadnou novinkou. Výrobcovia smartfónov ju už v minulosti využívali, avšak rozdielnym spôsobom - napríklad pre hry alebo funkciu rozšírenej reality (AR). Huawei P30 Pro je prvý telefón, ktorý využíva plný potenciál TOF technológie tak, že ju aplikuje do oblasti fotografie. Vďaka neustálemu vývoju technológií snímania a spracovania obrazu a spolupráci s expertmi z Leica zostáva séria Huawei P na čele mobilnej fotografie a vizuálnej estetiky.

Spoločnosti Huawei a Google garantujú, napriek nedávnym udalostiam, že Huawei P30 Pro budete môcť teraz aj v budúcnosti plnohodnotne využívať spolu s operačným systémom Android. A to bez ohľadu na to, či už vlastníkom tejto novinky ste, alebo si ju ešte len plánujete zakúpiť.