Huawei P30 lite: Nástupca bestselleru prináša najnovšie technologické vychytávky

Novinka je vybavená trojicou zadných fotoaparátov s podporou širokouhlého fotografovania a umelej inteligencie (AI). Smartfón tiež vyniká rozmerným displejom, veľkým pamäťovým úložiskom a modernými funkciami umelej inteligencie.

Ešte lepší displej

Huawei P30 lite vyniká veľkým displejom, ktorý tvorí takmer celú prednú plochu smartfónu a narúša ho len miniatúrny výrez v tvare kvapky. Displej je natiahnutý, má rozlíšenie 1080 x 2312 a pýši sa až 6,15-palcovou uhlopriečkou. Navyše sa môže pochváliť certifikáciou TÜV Rheinland Eye Comfort a je navrhnutý tak, aby bol pre oči príjemný.

Profesionálny fotograf v strednej triede

Trojici šošoviek dominuje hlavný fotoaparát s rozlíšením 48 Mpx a so svetelnosťou f/1.8. Dopĺňa ho širokouhlý fotoaparát s rozlíšením 8 Mpx a svetelnosťou f/2.4. Trojicu uzatvára 2 Mpx snímač hĺbky, ktorý slúži na rozostrenie pozadia, tzv. Bokeh efekt.

Každý z fotoaparátov má svoje výhody a dohromady vytvárajú univerzálny fotografický nástroj, ktorý vo svojej triede len ťažko hľadá konkurenciu. Teleobjektív vyniká v zachovaní detailov fotených scén, zatiaľ čo širokouhlý objektív poskytuje väčšiu perspektívu a dokáže zachytiť viac z každého záberu. Smartfón tiež vie zhotoviť videá vo Full HD rozlíšení. Zahanbiť sa nenechal ani selfie fotoaparát, ktorý sa nasťahoval do malého kvapkovitého výrezu v hornej časti displeja. Má rozlíšenie 24 Mpx.

Vždy dostatok pamäte a výkonu

O rýchlosť procesov a skvelý používateľský zážitok sa v Huawei P30 lite stará čipová sada Kirin 710. Tá pracuje v tandeme s užívateľským rozhraním EMUI 9.0.1. a operačnou pamäťou RAM s kapacitou 4 GB. Toto spojenie zaručuje rýchly a bezproblémový chod aplikácií. Dostatok miesta na fotografie, videá, hudbu či aplikácie zabezpečuje interné pamäťové úložisko s veľkosťou 128 GB. Komu by sa táto porcia gigabajtov málila, môže ju ešte rozšíriť prostredníctvom pamäťovej karty, a to až do veľkosti 256 GB.

Batéria s kapacitou 3340 mAh a podporou rýchleho nabíjania QuickCharge nabíja rýchlejšie a vydrží dlhšie. Umožní tak celodenné používanie bez obmedzení - či už ide o pozeranie filmov, hranie hier či surfovanie na internete.

Umelá inteligencia pre každodenný život

Technológia Huawei HiVision poháňaná umelou inteligenciou (AI) premení telefón na každodenného inteligentného asistenta. Huawei P30 lite využíva výkonnú AI technológiu, vďaka ktorej vie automaticky identifikovať objekty ako kvety, zvieratá alebo potraviny a zobraziť o nich dostupné informácie. Dokáže dokonca strážiť váhu - namierte objektív fotoaparátu na potravinu a telefón vám prezradí jej objem kalórií.

Neprehliadnuteľná elegancia

Huawei P30 lite spája moderný dizajn s poprednými technológiami značky a pokračuje tak v tradícii “odľahčených” modelov série P20 a Mate 20. Okrem bohatého technologického balíčka, ktorý ukrýva vo vnútri, zaujme aj navonok. Jeho štíhle 3D zakrivené telo na prvý pohľad evokuje prémiové smartfóny a pohodlne sa drží v ruke.

Na svoje si prídu aj fanúšikovia štýlových farieb: Huawei P30 lite bude k dispozícii v troch farebných prevedeniach. Ide o evolúciu preslávených gradientných farieb Huawei, ktoré využívajú špeciálny film na zvýraznenie elegantnej zadnej časti prístroja prostredníctvom farebných efektov.

Cena a dostupnosť

Huawei P30 lite je na Slovensku k dispozícii vo farebných prevedeniach Pearl White, Peacock Blue a Midnight Black. Predaj odštartoval 1. mája u maloobchodných predajcov a všetkých troch slovenských operátorov za cenu 359 eur.