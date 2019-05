Foto: Fotografi z celého sveta ukázali, čo dokáže Huawei P30 Pro

Vďačí za to predovšetkým unikátnemu fotoaparátu so štyrmi objektívmi, no v neposlednom rade aj množstvu inovatívnych technológií snímania a spracovania obrazu.

Jeho kvality potvrdil aj rešpektovaný rebríček DxOMark, ktorý ho zaradil na prvé miesto v kategórií smartfónov. Huawei P30 Pro získal v hodnotení 112 bodov, čím sa posadil na trón fotomobilov súčasnosti.

Schopnosti unikátneho fotosystému Leica Quad Camera preverili aj rôzni fotografi z celého sveta. Tí pre Huawei vytvorili fotogalériu pôsobivých miest a objektov, nafotenú smartfónom P30 Pro. Jednotlivé kategórie ako Low Light, Night Photo, Zoom či HDR Landscapes prezentujú to najlepšie zo schopností aktuálnej vlajkovej lode smartfónov Huawei.

Pozrite si fotky: