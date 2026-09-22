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22. septembra 2026

Čo ponúkajú Bratislavčanom? Kandidáti na primátora odpovedali, prečo by mali ľudia voliť práve ich


Tagy: Kandidáti na primátora Bratislavy Komunálne voľby 2026 na Slovensku

O post primátora Bratislavy sa uchádza šesť záujemcov. Kandidáti na primátora Bratislavy odpovedali v ankete SITA na poslednú otázku: "Prečo ...



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winkler vallo raz 676x451 22.9.2026 (SITA.sk) - O post primátora Bratislavy sa uchádza šesť záujemcov.


Kandidáti na primátora Bratislavy odpovedali v ankete SITA na poslednú otázku: "Prečo by mali obyvatelia hlavného mesta v nadchádzajúcich komunálnych voľbách voliť práve vás?"

Ako prvý odpovedal súčasný minister dopravy Jozef Ráž. "Pretože veci nesľubujem, ale doťahujem do konca. Celý život – v podnikaní aj na ministerstve, kde sme po päťdesiatich rokoch presadili nový stavebný zákon a rozostavali Slovensko," uviedol.

Ráž podľa vlastných slov ponúka Bratislave novú energiu, manažérsky prístup a odvahu pustiť sa do veľkých a náročných projektov, ktoré toto mesto potrebuje. "A viem, komu zavolať, aby sa naozaj postavili," dodal.

Winkler je nesmerácka a neprogresívna alternatíva


Líder strany Dunaj Martin Winkler ako dôvod uviedol, že je nesmerácka a neprogresívna alternatíva primátora.

"Som pragmatický skúsený manažér. To je presne to čo dnes Bratislava potrebuje. Zodpovedné riadenie na základe dát a potrieb Bratislavčanov a nie na základe ideológie alebo príslušnosti k strane," skonštatoval.

Šubová: Bratislava nepotrebuje ďalšieho primátora marketingu


Predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová podľa vlastných slov nechce byť primátorkou developerov, politických strán ani záujmových skupín.

"Chcem byť primátorkou Bratislavčanov. Celé roky sa venujem kontrole nakladania s verejnými peniazmi a viem, ako ľahko sa za peknými prezentáciami, komplikovanými zmluvami a veľkými projektmi môžu stratiť milióny eur. Na magistrát preto neprichádzam budovať politickú kariéru. Prichádzam s presvedčením, že verejné peniaze treba strážiť rovnako dôsledne, ako keby boli naše vlastné," priblížila.

Ako dodala, nebude Bratislavčanom sľubovať, že za štyri roky vyriešim každý problém hlavného mesta. "Môžem im však sľúbiť niečo, čo považujem za základ výkonu verejnej funkcie: budem sa pýtať, komu každé rozhodnutie prospieva, koľko stojí a či je výhodné pre mesto a jeho obyvateľov. Bratislava nepotrebuje ďalšieho primátora marketingu. Potrebuje primátorku, ktorá bude strážiť mesto a peniaze jeho obyvateľov," doplnila Šubová.

Geci je zvyknutý hľadať efektívne riešenia


Ľubomír Geci si myslí, že Bratislava potrebuje človeka, ktorý sa bude pozerať na veci cez čísla, nie len cez ideály.

"Niektoré rozhodnutia nás stoja alebo stáli veľa peňazí bez akejkoľvek pridanej hodnoty pre obyvateľov, čo mi príde ako obrovské plytvanie. Na jednej strane sa hráme, že peniaze nie sú problém, na druhej strane máme problém opraviť pár metrov cesty, ktorá je v strašnom stave. Ako softvérový vývojár som zvyknutý hľadať efektívne riešenia a merať výsledky a práve tento pohľad chcem priniesť do správy mesta," poznamenal ďalší kandidát na primátora.

Vallo: Bratislava stojí na križovatke


Podľa súčasného primátora Matúša Valla Bratislava stojí na križovatke. "Vidíme, čo súčasná populistická vláda urobila so Slovenskom a nechceme, aby rovnako dopadla aj Bratislava. Bratislavčankám a Bratislavčanom ponúkame pokoj a stabilitu namiesto hádok a chaosu. Ponúkame im zodpovedne riadené mesto s vysokou kvalitou života pre všetkých svojich obyvateľov," uviedol Vallo, ktorý sa opäť uchádza o svoj post.


O post primátora Bratislavy sa uchádza šesť záujemcov. Okrem súčasného primátora Matúša Valla (Team Bratislava, PS, SaS, Demokrati), kandiduje minister dopravy Jozef Ráž (NEKA), mestský poslanec Martin Winkler (Dunaj), predseda OZ Miroslav Heredoš, predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová a Ľubomír Geci za stranu My Slovensko. Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová sa svojej kandidatúry vzdala.
 



Zdroj: SITA.sk - Čo ponúkajú Bratislavčanom? Kandidáti na primátora odpovedali, prečo by mali ľudia voliť práve ich © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidáti na primátora Bratislavy Komunálne voľby 2026 na Slovensku
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