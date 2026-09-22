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22. septembra 2026
Liberáli kritizujú Ficovu vládu. Krúpa hovorí o ďalšom dôkaze, že pôsobí ako predĺžená ruka Ruska
Krúpa zároveň vyjadril pochybnosti o motivácii vlády. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyjadruje ostrú kritiku voči
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22.9.2026 (SITA.sk) - Krúpa zároveň vyjadril pochybnosti o motivácii vlády.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyjadruje ostrú kritiku voči vláde Roberta Fica, ktorá podľa nej pokračuje v úsilí dostať oligarchov Ališera Usmanova a Michaila Fridmana zo sankčných zoznamov. Tieto osoby sú známe svojimi väzbami na režim Vladimira Putina.
Poslankyňa SaS Vladimíra Marcinková upozornila na paradox situácie, kde premiér Fico vyjadruje obavy z vojny, zatiaľ čo jeho vláda zároveň pomáha tým, ktorí môžu vojnu financovať.
"Minulý týždeň sme videli rozcíteného premiéra Fica, ktorý priznal, že sa bojí vojny. Pýtam sa preto, ak sa bojí vojny, prečo jeho vláda pomáha tým, ktorí tú vojnu proti nám môžu na konci financovať? Minister Blanár opäť robí nadprácu a snaží sa dostať ruských oligarchov Usmanova a Fridmana zo sankčných zoznamov. Aký verejný alebo štátny záujem Slovenska je skrytý v tom, aby náš minister robil nadprácu pre ruských oligarchov? Správajú sa ako ich agenti a potom strašia ľudí vojnou, namiesto toho, aby nás na najhoršie scenáre poctivo pripravili," dodala Marcinková.
Poslanec Juraj Krúpa varoval, že súčasná politika vlády oslabuje jednotný prístup EÚ a NATO k Rusku. "Je to ďalší dôkaz, že Ficova vláda pôsobí ako predĺžená ruka Ruska. Vláda sa snaží presadzovať ruské záujmy, vysvetľovať, aby sme mali pochopenie pre ruskú agresiu a správanie, a jednoducho Rusku ustupovať. Aj snaha o zrušenie sankcií voči dvom oligarchom je ďalším príkladom takejto politiky. Ide o ľudí zo sankčného zoznamu, ktorí majú veľmi blízko k Putinovi a pomáhajú financovať ruskú agresiu," upozornil Krúpa.
Krúpa zároveň vyjadril pochybnosti o motivácii vlády, keďže podľa neho nie je jasné, prečo sa Slovensko osobitne angažuje za týchto dvoch oligarchov. "Prečo tí, ktorí spolufinancujú vojnu, sú takým zásadným záujmom Fica a vládnej koalície? Zároveň sa už verejne hovorí o tom, že Slovensko je dokonca schopné blokovať aj piaty článok aliancie o spoločnej obrane, ktorý Fico spochybňuje. Tým vlastne hovorí, že sme ochotní vzdať sa agresorovi, keď príde. Pripomína to zradu a kolaboráciu," uzavrel Krúpa.
Zdroj: SITA.sk - Liberáli kritizujú Ficovu vládu. Krúpa hovorí o ďalšom dôkaze, že pôsobí ako predĺžená ruka Ruska © SITA Všetky práva vyhradené.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyjadruje ostrú kritiku voči vláde Roberta Fica, ktorá podľa nej pokračuje v úsilí dostať oligarchov Ališera Usmanova a Michaila Fridmana zo sankčných zoznamov. Tieto osoby sú známe svojimi väzbami na režim Vladimira Putina.
Marcinková upozornila na paradox
Poslankyňa SaS Vladimíra Marcinková upozornila na paradox situácie, kde premiér Fico vyjadruje obavy z vojny, zatiaľ čo jeho vláda zároveň pomáha tým, ktorí môžu vojnu financovať.
"Minulý týždeň sme videli rozcíteného premiéra Fica, ktorý priznal, že sa bojí vojny. Pýtam sa preto, ak sa bojí vojny, prečo jeho vláda pomáha tým, ktorí tú vojnu proti nám môžu na konci financovať? Minister Blanár opäť robí nadprácu a snaží sa dostať ruských oligarchov Usmanova a Fridmana zo sankčných zoznamov. Aký verejný alebo štátny záujem Slovenska je skrytý v tom, aby náš minister robil nadprácu pre ruských oligarchov? Správajú sa ako ich agenti a potom strašia ľudí vojnou, namiesto toho, aby nás na najhoršie scenáre poctivo pripravili," dodala Marcinková.
Predĺžená ruka Ruska
Poslanec Juraj Krúpa varoval, že súčasná politika vlády oslabuje jednotný prístup EÚ a NATO k Rusku. "Je to ďalší dôkaz, že Ficova vláda pôsobí ako predĺžená ruka Ruska. Vláda sa snaží presadzovať ruské záujmy, vysvetľovať, aby sme mali pochopenie pre ruskú agresiu a správanie, a jednoducho Rusku ustupovať. Aj snaha o zrušenie sankcií voči dvom oligarchom je ďalším príkladom takejto politiky. Ide o ľudí zo sankčného zoznamu, ktorí majú veľmi blízko k Putinovi a pomáhajú financovať ruskú agresiu," upozornil Krúpa.
Krúpa zároveň vyjadril pochybnosti o motivácii vlády, keďže podľa neho nie je jasné, prečo sa Slovensko osobitne angažuje za týchto dvoch oligarchov. "Prečo tí, ktorí spolufinancujú vojnu, sú takým zásadným záujmom Fica a vládnej koalície? Zároveň sa už verejne hovorí o tom, že Slovensko je dokonca schopné blokovať aj piaty článok aliancie o spoločnej obrane, ktorý Fico spochybňuje. Tým vlastne hovorí, že sme ochotní vzdať sa agresorovi, keď príde. Pripomína to zradu a kolaboráciu," uzavrel Krúpa.
Zdroj: SITA.sk - Liberáli kritizujú Ficovu vládu. Krúpa hovorí o ďalšom dôkaze, že pôsobí ako predĺžená ruka Ruska © SITA Všetky práva vyhradené.
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