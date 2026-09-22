Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 22.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Móric
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

22. septembra 2026

Liberáli kritizujú Ficovu vládu. Krúpa hovorí o ďalšom dôkaze, že pôsobí ako predĺžená ruka Ruska


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS)

Krúpa zároveň vyjadril pochybnosti o motivácii vlády. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyjadruje ostrú kritiku voči



Zdieľať
69e601443a46c332223794 676x451 22.9.2026 (SITA.sk) - Krúpa zároveň vyjadril pochybnosti o motivácii vlády.


Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyjadruje ostrú kritiku voči vláde Roberta Fica, ktorá podľa nej pokračuje v úsilí dostať oligarchov Ališera Usmanova a Michaila Fridmana zo sankčných zoznamov. Tieto osoby sú známe svojimi väzbami na režim Vladimira Putina.

Marcinková upozornila na paradox


Poslankyňa SaS Vladimíra Marcinková upozornila na paradox situácie, kde premiér Fico vyjadruje obavy z vojny, zatiaľ čo jeho vláda zároveň pomáha tým, ktorí môžu vojnu financovať.

"Minulý týždeň sme videli rozcíteného premiéra Fica, ktorý priznal, že sa bojí vojny. Pýtam sa preto, ak sa bojí vojny, prečo jeho vláda pomáha tým, ktorí tú vojnu proti nám môžu na konci financovať? Minister Blanár opäť robí nadprácu a snaží sa dostať ruských oligarchov Usmanova a Fridmana zo sankčných zoznamov. Aký verejný alebo štátny záujem Slovenska je skrytý v tom, aby náš minister robil nadprácu pre ruských oligarchov? Správajú sa ako ich agenti a potom strašia ľudí vojnou, namiesto toho, aby nás na najhoršie scenáre poctivo pripravili," dodala Marcinková.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Predĺžená ruka Ruska


Poslanec Juraj Krúpa varoval, že súčasná politika vlády oslabuje jednotný prístup a NATO k Rusku. "Je to ďalší dôkaz, že Ficova vláda pôsobí ako predĺžená ruka Ruska. Vláda sa snaží presadzovať ruské záujmy, vysvetľovať, aby sme mali pochopenie pre ruskú agresiu a správanie, a jednoducho Rusku ustupovať. Aj snaha o zrušenie sankcií voči dvom oligarchom je ďalším príkladom takejto politiky. Ide o ľudí zo sankčného zoznamu, ktorí majú veľmi blízko k Putinovi a pomáhajú financovať ruskú agresiu," upozornil Krúpa.

Krúpa zároveň vyjadril pochybnosti o motivácii vlády, keďže podľa neho nie je jasné, prečo sa Slovensko osobitne angažuje za týchto dvoch oligarchov. "Prečo tí, ktorí spolufinancujú vojnu, sú takým zásadným záujmom Fica a vládnej koalície? Zároveň sa už verejne hovorí o tom, že Slovensko je dokonca schopné blokovať aj piaty článok aliancie o spoločnej obrane, ktorý Fico spochybňuje. Tým vlastne hovorí, že sme ochotní vzdať sa agresorovi, keď príde. Pripomína to zradu a kolaboráciu," uzavrel Krúpa.


Zdroj: SITA.sk - Liberáli kritizujú Ficovu vládu. Krúpa hovorí o ďalšom dôkaze, že pôsobí ako predĺžená ruka Ruska © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS)
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Čo ponúkajú Bratislavčanom? Kandidáti na primátora odpovedali, prečo by mali ľudia voliť práve ich
<< predchádzajúci článok
Trump pripravuje „masívny“ obchod s Lukašenkovým režimom. Hnojivo chce kupovať lacnejšie než z Kanady

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 