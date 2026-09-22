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22. septembra 2026
Šimkovičová obhajuje svoju cestu do USA, Milanovej príspevok označila za osobný výsmech a šírenie nenávisti
Tagy: bývalá ministerka kultúry Kultúrne dedičstvo Ministerka kultúry SR Prezident SR riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Vládny špeciál zahraničná pracovná cesta
Bývalá ministerka kultúry poukazuje na desaťtisícové sumy za letenky a ubytovanie. Ministerka kultúry SR Martina ...
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22.9.2026 (SITA.sk) - Bývalá ministerka kultúry poukazuje na desaťtisícové sumy za letenky a ubytovanie.
Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nom. SNS) sa vyjadrila k príspevku bývalej ministerky kultúry Natálie Milanovej (Hnutie Slovensko), ktorá spochybnila Šimkovičovej pracovnú cestu do Spojených štátov amerických. Exministerka Milanová sa predmetnej ceste venovala v niekoľkých príspevkoch na sociálnej sieti. Poukázala na to, že ministerka odcestovala do USA na pracovnú cestu, čo ale Milanová spochybnila.
„Medzi objednávkami ministerstva pritom svietia letenky a ubytovania v hodnote takmer 30 000 eur! Destinácia pri nich uvedená síce nie je, ale dátumy a objemy by zodpovedali výletu do SŠA, podobne ako tomu bolo po minulé roky,” napísala Milanová.
Rezort kultúry zareagoval tým, že Šimkovičovej pracovná cesta je zameraná na podporu slovenského kultúrneho dedičstva aj vzdelávacích a kultúrnych aktivít v USA, a tiež kultúrnu diplomaciu.
„Súčasťou programu je účasť na 48. ročníku Festivalu slovenského dedičstva v New Jersey, stretnutie s učiteľkami a učiteľmi slovenských víkendových vzdelávacích centier a ďalšie pracovné stretnutia. Ministerstvo kultúry SR zverejnilo program pred začiatkom pracovnej cesty,” uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková.
MK SR v nedeľu 20. septembra zverejnilo na webe informáciu o odlete ministerky do USA, podľa dostupných informácií program pracovnej cesty zahŕňa účasť na 48. ročníku Festivalu slovenského dedičstva v New Jersey (Slovak Heritage Festival), stretnutie s učiteľkami a učiteľmi slovenských víkendových vzdelávacích centier pôsobiacich v USA či návštevu Evanjelického kostola Svätej Trojice v New Yorku a ďalšie stretnutia.
„Kritika politickej práce je úplne legitímna. Posmech však nie je argument. Ak niekto spochybňuje pracovnú cestu ministra kultúry, hovorme o jej programe, výsledkoch a o tom, čo prináša Slovensku a slovenským komunitám v zahraničí. O takejto diskusii som pripravená hovoriť kedykoľvek,“ vyjadrila sa Šimkovičová.
„Slovenská kultúra sa nekončí na hraniciach Slovenska. Naši krajania tisíce kilometrov od domova udržiavajú slovenský jazyk, kultúru a tradície a odovzdávajú ich ďalším generáciám. Som na 48. ročníku Festivalu slovenského dedičstva v New Jersey medzi ľuďmi, ktorí túto prácu robia každý deň. Súčasťou pracovnej cesty je aj stretnutie s učiteľkami a učiteľmi slovenských víkendových vzdelávacích centier. Prišla som ich počúvať a zaujímať sa o ich potreby. Aj toto patrí k práci ministerky kultúry. Záujem Slovenska o vlastnú kultúru sa nemôže končiť na štátnej hranici,“ zdôraznila.
Poukázala aj na to, že Milanová, ktorá viedla MK SR v rokoch 2020 až 2023, sa na Festivale slovenského dedičstva v New Jersey ako ministerka nezúčastnila.
„Pani Milanová, ministerstvo ste viedli aj vy. Na tomto festivale ste ako ministerka neboli ani raz. To je fakt, nie výčitka. Každý minister si nastavuje svoje priority. Ak však dnes kritizujete moju návštevu, je férové pýtať sa, čo konkrétne ste pre tieto krajanské komunity urobili počas svojho pôsobenia. Moju prácu môžete hodnotiť. Buďte však pripravená hovoriť aj o vlastných výsledkoch,“ dodala Šimkovičová.
Rovnako pripomenula aj Milanovej verejné vymedzovanie sa proti nenávistným prejavom a znevažovaniu ľudí vo verejnom priestore v časoch, keď bola ministerkou.
„Sama ste sa ako ministerka verejne vymedzovali proti nenávistným prejavom a znevažovaniu ľudí vo verejnom priestore. Rovnaký meter musí platiť aj vtedy, keď ide o človeka, s ktorým politicky nesúhlasíte. Váš príspevok vnímam ako osobný výsmech. Ak máte vecnú kritiku mojej práce, som pripravená s vami o nej kedykoľvek diskutovať. Zosmiešňovanie však argumenty nenahradí,“ poznamenala súčasná šéfka rezortu kultúry.
Podľa Šimkovičovej sa na pravde nezakladá ani suma za cestu, Milanovú obviňuje, že si ho vymyslela pre to, aby vyvolala nenávisť. Skutočná suma je podľa vyjadrenia ministerky nepomerne nižšia. Šimkovičová na záver odmietla osobné urážky, ponižovanie a nenávistné útoky vo verejnej diskusii.
„Osobné urážky, ponižovanie a nenávistné útoky tvrdo odsudzujem. Do verejnej diskusie nepatria. Ani v príspevkoch, ani v komentároch pod nimi. Politici nesú zodpovednosť aj za prostredie, ktoré svojimi slovami vytvárajú. Očakávam, že ich rovnako jednoznačne odmietnete aj vy,“ uzavrela.
Ministerka Šimkovičová čelila kritike za svoju cestu do Spojených štátov už vlani. Vtedy v súvislosti s touto cestou Nadácia Zastavme korupciu upozornila, že podľa dokumentu s objednávkami ministerstva kultúry mali letenky pre ministerku a jej hovorkyňu stáť dohromady takmer 16-tisíc eur.
Objavili sa aj informácie o tom, že šéfka rezortu kultúry pôvodne chcela letieť s prezidentom Petrom Pellegrinim, no vo vládnom špeciáli nebol dostatok miesta. Podľa portálu Aktuality.sk tkvel dôvod odmietnutia prezidentskej kancelárie v tom, že ministerka chcela, aby s ňou špeciálom mohla letieť aj jej mladšia dcéra, čo ale ministerstvo rezolútne odmietlo s tým, že takáto požiadavka ani vznesená nebola. Ministerka tiež vtedy dôrazne odmietla, že by letenky stáli 16-tisíc eur.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová obhajuje svoju cestu do USA, Milanovej príspevok označila za osobný výsmech a šírenie nenávisti © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nom. SNS) sa vyjadrila k príspevku bývalej ministerky kultúry Natálie Milanovej (Hnutie Slovensko), ktorá spochybnila Šimkovičovej pracovnú cestu do Spojených štátov amerických. Exministerka Milanová sa predmetnej ceste venovala v niekoľkých príspevkoch na sociálnej sieti. Poukázala na to, že ministerka odcestovala do USA na pracovnú cestu, čo ale Milanová spochybnila.
„Medzi objednávkami ministerstva pritom svietia letenky a ubytovania v hodnote takmer 30 000 eur! Destinácia pri nich uvedená síce nie je, ale dátumy a objemy by zodpovedali výletu do SŠA, podobne ako tomu bolo po minulé roky,” napísala Milanová.
Účasť na Festivale slovenského dedičstva
Rezort kultúry zareagoval tým, že Šimkovičovej pracovná cesta je zameraná na podporu slovenského kultúrneho dedičstva aj vzdelávacích a kultúrnych aktivít v USA, a tiež kultúrnu diplomaciu.
„Súčasťou programu je účasť na 48. ročníku Festivalu slovenského dedičstva v New Jersey, stretnutie s učiteľkami a učiteľmi slovenských víkendových vzdelávacích centier a ďalšie pracovné stretnutia. Ministerstvo kultúry SR zverejnilo program pred začiatkom pracovnej cesty,” uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková.
MK SR v nedeľu 20. septembra zverejnilo na webe informáciu o odlete ministerky do USA, podľa dostupných informácií program pracovnej cesty zahŕňa účasť na 48. ročníku Festivalu slovenského dedičstva v New Jersey (Slovak Heritage Festival), stretnutie s učiteľkami a učiteľmi slovenských víkendových vzdelávacích centier pôsobiacich v USA či návštevu Evanjelického kostola Svätej Trojice v New Yorku a ďalšie stretnutia.
Šimkovičovej vyjadrenie
„Kritika politickej práce je úplne legitímna. Posmech však nie je argument. Ak niekto spochybňuje pracovnú cestu ministra kultúry, hovorme o jej programe, výsledkoch a o tom, čo prináša Slovensku a slovenským komunitám v zahraničí. O takejto diskusii som pripravená hovoriť kedykoľvek,“ vyjadrila sa Šimkovičová.
„Slovenská kultúra sa nekončí na hraniciach Slovenska. Naši krajania tisíce kilometrov od domova udržiavajú slovenský jazyk, kultúru a tradície a odovzdávajú ich ďalším generáciám. Som na 48. ročníku Festivalu slovenského dedičstva v New Jersey medzi ľuďmi, ktorí túto prácu robia každý deň. Súčasťou pracovnej cesty je aj stretnutie s učiteľkami a učiteľmi slovenských víkendových vzdelávacích centier. Prišla som ich počúvať a zaujímať sa o ich potreby. Aj toto patrí k práci ministerky kultúry. Záujem Slovenska o vlastnú kultúru sa nemôže končiť na štátnej hranici,“ zdôraznila.
Bývalá ministerka sa festivalu nezúčastnila
Poukázala aj na to, že Milanová, ktorá viedla MK SR v rokoch 2020 až 2023, sa na Festivale slovenského dedičstva v New Jersey ako ministerka nezúčastnila.
„Pani Milanová, ministerstvo ste viedli aj vy. Na tomto festivale ste ako ministerka neboli ani raz. To je fakt, nie výčitka. Každý minister si nastavuje svoje priority. Ak však dnes kritizujete moju návštevu, je férové pýtať sa, čo konkrétne ste pre tieto krajanské komunity urobili počas svojho pôsobenia. Moju prácu môžete hodnotiť. Buďte však pripravená hovoriť aj o vlastných výsledkoch,“ dodala Šimkovičová.
Príspevok ministerka vníma ako osobný výsmech
Rovnako pripomenula aj Milanovej verejné vymedzovanie sa proti nenávistným prejavom a znevažovaniu ľudí vo verejnom priestore v časoch, keď bola ministerkou.
„Sama ste sa ako ministerka verejne vymedzovali proti nenávistným prejavom a znevažovaniu ľudí vo verejnom priestore. Rovnaký meter musí platiť aj vtedy, keď ide o človeka, s ktorým politicky nesúhlasíte. Váš príspevok vnímam ako osobný výsmech. Ak máte vecnú kritiku mojej práce, som pripravená s vami o nej kedykoľvek diskutovať. Zosmiešňovanie však argumenty nenahradí,“ poznamenala súčasná šéfka rezortu kultúry.
Suma za cestu je údajne nižšia
Podľa Šimkovičovej sa na pravde nezakladá ani suma za cestu, Milanovú obviňuje, že si ho vymyslela pre to, aby vyvolala nenávisť. Skutočná suma je podľa vyjadrenia ministerky nepomerne nižšia. Šimkovičová na záver odmietla osobné urážky, ponižovanie a nenávistné útoky vo verejnej diskusii.
„Osobné urážky, ponižovanie a nenávistné útoky tvrdo odsudzujem. Do verejnej diskusie nepatria. Ani v príspevkoch, ani v komentároch pod nimi. Politici nesú zodpovednosť aj za prostredie, ktoré svojimi slovami vytvárajú. Očakávam, že ich rovnako jednoznačne odmietnete aj vy,“ uzavrela.
Kritike čelila aj minulý rok
Ministerka Šimkovičová čelila kritike za svoju cestu do Spojených štátov už vlani. Vtedy v súvislosti s touto cestou Nadácia Zastavme korupciu upozornila, že podľa dokumentu s objednávkami ministerstva kultúry mali letenky pre ministerku a jej hovorkyňu stáť dohromady takmer 16-tisíc eur.
Objavili sa aj informácie o tom, že šéfka rezortu kultúry pôvodne chcela letieť s prezidentom Petrom Pellegrinim, no vo vládnom špeciáli nebol dostatok miesta. Podľa portálu Aktuality.sk tkvel dôvod odmietnutia prezidentskej kancelárie v tom, že ministerka chcela, aby s ňou špeciálom mohla letieť aj jej mladšia dcéra, čo ale ministerstvo rezolútne odmietlo s tým, že takáto požiadavka ani vznesená nebola. Ministerka tiež vtedy dôrazne odmietla, že by letenky stáli 16-tisíc eur.
Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová obhajuje svoju cestu do USA, Milanovej príspevok označila za osobný výsmech a šírenie nenávisti © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: bývalá ministerka kultúry Kultúrne dedičstvo Ministerka kultúry SR Prezident SR riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Vládny špeciál zahraničná pracovná cesta
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