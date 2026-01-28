|
28. januára 2026
Čo sú runflat pneumatiky a ako fungujú?
Predstavte si situáciu: idete po diaľnici a náhle sa rozsvieti kontrolka tlaku v pneu.
Zdieľať
Pri bežnom obutí by vás čakala nebezpečná výmena kolesa na krajnici alebo volanie odťahovky. S runflat pneumatikami však tento stres odpadá – umožnia vám bezpečne ovládať auto a dôjsť až do najbližšieho servisu aj s defektom. V nasledujúcich riadkoch si tento typ obutia rozoberieme podrobnejšie.
Definícia a základný princíp
Runflatové pneumatiky sú navrhnuté tak, aby aj po úplnej strate vzduchu zvládli jazdu na obmedzenú vzdialenosť (zväčša niekoľko desiatok kilometrov) pri maximálnej rýchlosti 80 km/h. Presné limity sa môžu líšiť podľa pokynov výrobcu auta či pneumatík.
Za túto schopnosť vďačia zosilneným bočniciam (tzv. samonosná konštrukcia), ktoré udržia váhu vozidla aj bez tlaku vzduchu. Aby ste ich mohli legálne a bezpečne používať, vaše auto musí byť vybavené systémom TPMS (monitorovanie tlaku). Bez neho by ste defekt nemuseli včas postrehnúť, čo by viedlo k nevratnému zničeniu plášťa.
Technické pozadie: Prečo „nespľasnú“?
Zatiaľ čo klasická pneumatika sa pri defekte okamžite zdeformuje a „sadne“ na disk, runflat si vďaka tuhým výstuhám zachováva svoj tvar a potrebnú kontaktnú plochu s vozovkou.
- Najčastejší systém: Vystužená bočnica, ktorá nesie váhu vozidla.
- Menej častý systém: Vnútorný oporný prstenec na disku (support ring).
Hoci jazda po defekte vyžaduje zvýšenú opatrnosť a nižšiu rýchlosť, nemusíte auto zastavovať v nebezpečnom úseku. Po príchode do pneuservisu musí odborník posúdiť stav vnútornej štruktúry – nie každý runflat je totiž po dlhšej jazde bez tlaku opraviteľný.
Označovanie u rôznych výrobcov
Každá značka používa vlastnú skratku pre túto technológiu. Pri výbere sa najčastejšie stretnete s týmito:
Continental - SSR (SelfSupportingRunflat)
Michelin - ZP (Zero Pressure)
Goodyear / Dunlop - ROF (RunOnFlat)
Bridgestone - RFT (Run-Flat Tire)
Pirelli - Run Flat / RF
Hankook - HRS (Hankook Runflat System)
Hlavné výhody a nevýhody
Plusy:
- Bezpečnosť: Auto zostáva ovládateľné aj pri prudkom poklese tlaku.
- Komfort: Žiadna výmena kolesa v daždi alebo v tme na diaľnici.
- Priestor: Často nahrádzajú rezervu, čím uvoľňujú miesto v kufri a znižujú celkovú hmotnosť náradia.
Mínusy:
- Komfort pruženia: Kvôli tuhším bočniciam môže byť jazda na nerovnostiach o niečo tvrdšia.
- Cena: Spravidla sú drahšie než štandardné modely.
- Opraviteľnosť: Po jazde „na prázdno“ je často nutná výmena za nový kus.
Sezónnosť a miešanie pneumatík
Runflaty sú dostupné v letnom aj zimnom prevedení. Zimné runflat modely oceníte najmä pri defekte v mrazivom počasí, kedy je manipulácia s rezervou obzvlášť nepríjemná. Letné runflat pneumatiky sú ideálne pre autá, ktorých podvozok bol na tento typ obutia vyladený priamo z továrne.
Dôležité upozornenie: Výrobcovia neodporúčajú kombinovať runflat a bežné pneumatiky na jednom vozidle. Rozdielna tuhosť konštrukcií by mohla negatívne ovplyvniť stabilitu v zákrutách alebo pri brzdení.
Tipy na konkrétne modely
Ak hľadáte kvalitu, pre osobné autá je skvelou voľbou Pirelli Cinturato P7 Run Flat (vyvážený komfort) alebo Michelin Pilot Sport 4 ZP pre športovo ladených vodičov. Zaujímavou alternatívou je aj Bridgestone DriveGuard, ktorý je dostupný pre široké spektrum vozidiel.
Majitelia SUV môžu siahnuť po modeloch pneumatík ako Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico alebo Continental ContiCrossContact UHP SSR, ktoré sú dimenzované na vyššiu hmotnosť a ťažisko týchto vozidiel.
Pár rád na záver
- Montáž: Zverte ju servisu, ktorý má vybavenie na montáž tuhých runflatových plášťov.
- Tlak: Pravidelne kontrolujte tlak za studena, správne nahustenie predlžuje životnosť.
- Kontrola po defekte: Po núdzovom dojazde si nechajte preveriť nielen pneumatiku, ale aj samotný disk.
Hľadáte nové obutie pre svoje auto? Široký výber letných aj zimných pneumatík od renomovaných výrobcov nájdete v e-shope NAJpneu.com.
