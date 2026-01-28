|
Streda 28.1.2026
Meniny má Alfonz
|Denník - Správy
Pohoda festival
28. januára 2026
Kae Tempest: hlas pravdy, ktorý spája osobné s kolektívnym, zaznie na Pohode 2026
Na 30. ročníku festivalu Pohoda, ktorý sa uskutoční 8. & 9.–11. júla 2026 na trenčianskom letisku, vystúpi Kae Tempest – umelec, ktorého tvorba dlhodobo hľadá pravdu v osobnej skúsenosti a premieňa ju na silné kolektívne prežívanie.

Hudobník, básnik a performer, pohybujúci sa na prieniku spoken wordu, hip-hopu a poézie, prinesie na Pohodu koncert, ktorý nie je len vystúpením, ale stretnutím.
Na Pohode zaznejú skladby z piateho štúdiového albumu Self Titled, ktorý vznikol nečakane – z pôvodne úplne iného projektu. Zlom nastal po stretnutí s producentom Fraserom T Smithom (Adele, Stormzy, Dave), keď spontánne štúdiové sessions otvorili Kae novú cestu. Smith ich povzbudil k písaniu v prvej osobe: „Kto iný môže rozprávať tvoj príbeh tak, ako ty?“ Z rýchleho tvorivého procesu, v ktorom vznikali aj tri skladby denne, sa postupne vykryštalizoval album, ktorý je koncentrovaný, úprimný a presný – Self Titled.
V jadre je album listom mladšiemu ja a dialógom medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou. Prechádza témami odporu, pochybností a nádeje, dotýka sa lásky, prijatia, identity, zraniteľnosti aj oslobodenia. Hoci je hlboko osobný, Kae Tempest zostávajú verní presvedčeniu, že práve úprimnosť dokáže vytvoriť spojenie: „Dúfam, že keď sa ponáram do vlastnej pravdy, stretnem ľudí v tej ich. Že v nej nájdu niečo, čo im bude pripomínať ich samých.“
Album otvára silná skladba I Stand On The Line, epická a naliehavá, nasledovaná energickou Statue In The Square, ktorá sa vracia ku koreňom open mic vystúpení a radosti z rytmu. Na albume cítiť široké hudobné spektrum – od Massive Attack, cez Dr. Dre až po Arctic Monkeys – no vždy so zreteľným autorským rukopisom Kae Tempest. Na nahrávke sa objavujú aj hostia ako Young Fathers či Tawiah, pričom album uzatvárajú skladby reflektujúce neurodiverzitu, duševné zdravie a citlivé prežívanie sveta.
Kae Tempest vyrástli v londýnskom Lewishame a s tvorbou začali už ako tínedžer – vystupovaním na open micoch, raveoch, v squatoch či na malých festivaloch. Odvtedy prešli výnimočnou cestou naprieč hudbou, literatúrou a divadlom. Ich debutový album Everybody Down bol nominovaný na Mercury Prize, rovnako ako Let Them Eat Chaos, ktoré získalo aj nomináciu na BRIT Awards. Spolupracovali s producentom Rickom Rubinom a ako jediný umelec v histórii dokázali v jednom roku napísať divadelnú hru pre National Theatre v Londýne a o rok neskôr vystúpiť na festivale Glastonbury.
O viac než desať rokov po prvom albume hovoria o novej nahrávke s pokorou aj dôverou: „Tento album má vlastnú životnú silu. Vie, kam chce ísť. Ja ho len na chvíľu nasledujem a sledujem, čo sa stane.“
Na 30. ročníku festivalu Pohoda vystúpia Gorillaz, The Prodigy, Lykke Li, Danzel Curry, IDLES, Oliver Tree, Apashe & Brass Orchestra, Emilíana Torrini, Baxter Dury, SOFT PLAY, Aldous Harding, Hildur Guðnadóttir, Native James, Para, Gleb, Boko Yout, Penguin Cafe, Fanfare Ciocarlia, Fat Dog, Turtle Island, Annie & The Caldwells, Emma-Jean Thackray, KOIKOI a ďalší.K trom dňom festivalu Pohoda organizátori tento rok prvýkrát zaviedli aj Extra Day, na ktorom v stredu 8. júla 2026 zahrajú legendárni The Cure, škótski The Twilight Sad, írski Just Mustard a Denis Bango, ktorý bezprostredne pred vystúpením The Cure odohrá na klavíri piesne svojho projektu Fvck_Kvlt a kapely Wilderness. Súčasťou extra dňa bude aj nočná afterparty priamo na trenčianskom letisku.
