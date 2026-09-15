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15. septembra 2026
Český zbrojár posielal peniaze firme slovenského ministra, ktorý rozhoduje o zákazkách, píše portál Seznam Zprávy
„Kaliňákova firma totiž inkasovala peniaze za poradenstvo a lobovanie pre jednu zo Strnadových zbrojárskych spoločností. Dialo sa tak v čase, keď Kaliňák pôsobil nielen ako vplyvný slovenský politik strany ...
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15.9.2026 (SITA.sk) - „Kaliňákova firma totiž inkasovala peniaze za poradenstvo a lobovanie pre jednu zo Strnadových zbrojárskych spoločností. Dialo sa tak v čase, keď Kaliňák pôsobil nielen ako vplyvný slovenský politik strany Smer, ale v určitej fáze spolupráce aj priamo ako minister obrany,“ uvádza portál.
Vzťahy slovenského ministra obrany Roberta Kaliňáka s českým zbrojárom a jedným z najbohatších Čechov Michalom Strnadom boli oveľa bližšie, ako sa doteraz vedelo. Píše o tom český portál Seznam Zprávy v článku Zbrojár posielal peniaze firme ministra, ktorý rozhoduje o zákazkách.
„Kaliňákova firma totiž inkasovala peniaze za poradenstvo a lobovanie pre jednu zo Strnadových zbrojárskych spoločností. Dialo sa tak v čase, keď Kaliňák pôsobil nielen ako vplyvný slovenský politik strany Smer, ale v určitej fáze spolupráce aj priamo ako minister obrany,“ uvádza portál.
Podľa dokumentov, ktoré získal portál Seznam Zprávy, súviseli poradenstvo a lobing Kaliňákovej spoločnosti so značkou Tatra, s ktorou slovenské ministerstvo obrany neskôr podpísalo kľúčovú zmluvu za viac ako miliardu eur. Spoločnosť Kallan Consulting, ktorú minister obrany dosiaľ vlastní a v minulosti pôsobil aj ako jej konateľ, lobovala pre Tatru v Spojených arabských emirátoch, konštatuje portál.
Spoločnosť Kallan Consulting vznikla podľa slovenského obchodného registra v marci 2019 a Robert Kaliňák bol podľa portálu väčšinu času jej jediným majiteľom. Výnimkou bolo necelých 15 mesiacov od novembra 2023 do februára 2025, keď polovicu podielu vlastnila spoločnosť Al Saqr Management Consultancy so sídlom v Abú Zabí. Zároveň bol Kaliňák od založenia až do novembra 2023 v Kallan Consulting konateľom, uviedol portál.
Seznam Zprávy poznamenáva, že pred vznikom spoločnosti Kallan Consulting bol Kaliňák s prestávkami až do marca 2018 ministrom vnútra v troch vládach Roberta Fica. Do vlády sa vrátil po parlamentných voľbách v roku 2023 a v októbri toho istého roka sa stal ministrom obrany vo štvrtej Ficovej vláde.
Podľa analýzy slovenského Investigatívneho centra Jána Kuciaka (ICJK) uzavrel slovenský rezort obrany od Kaliňákovho nástupu do funkcie ministra obrany kontrakty so spoločnosťami zo Strnadovej skupiny CSG v celkovej rámcovej hodnote vyše 60 miliárd eur.
Zo zistení portálu Seznam Zprávy vyplýva, že platená spolupráca medzi Kaliňákovou spoločnosťou Kallan Consulting a Strnadovou skupinou CSG prebiehala minimálne v rokoch 2022 a 2023, pričom platby za odvedenú prácu pokračovali ešte v roku 2024.
„Znamená to, že od októbra 2023 minimálne do roku 2024 inkasovala firma spoluvlastnená priamo slovenským ministrom obrany od zbrojárskej skupiny CSG peniaze za prácu a lobing,“ píše portál.
Kaliňák podľa reportéra portálu Seznam Zprávy nechcel odpovedať na otázky týkajúce sa jeho vzťahov so Strnadom ani peňazí, ktoré od neho Kallan Consulting inkasovala. Reportér oslovil aj väčšinového majiteľa zbrojárskej skupiny CSG Michala Strnada.
Ten následne prostredníctvom svojho hovorcu potvrdil, že spoločnosť slovenského ministra pre neho skutočne pracovala. Kaliňákova spoločnosť Kallan Consulting mala zmluvu s firmou Army Trade, ktorá sa v súčasnosti volá CSG Defence Trade a patrí do skupiny CSG.
„Zmluvný vzťah medzi Army Trade a Kallan Consulting trval od februára 2022 do decembra 2023. Kallan Consulting dostávala odmenu za konkrétne, doložené a vykázané činnosti, ktoré okrem iného zahŕňali podporu technických a obchodných rokovaní, prezentáciu produktov, testovanie techniky a ďalšie aktivity súvisiace s realizáciou projektu,“ napísal hovorca skupiny CSG Andrej Čírtek.
Platby za služby však podľa portálu Seznam Zprávy pokračovali ešte v roku 2024, teda aj po tom, ako strana Smer v septembri vyhrala vo voľbách a Kaliňák sa stal ministrom obrany. Na otázku, čoho sa tieto pokračujúce platby týkali, hovorca CSG odpovedal: „Všetky platby spoločnosti Kallan Consulting sa týkali služieb poskytnutých v rokoch 2022 a 2023.“ Skupina CSG odmietla uviesť, akú celkovú sumu vyplatila spoločnosti slovenského ministra obrany.
„Zmluvný vzťah bol v závere roka 2023 ukončený,“ uviedol Čírtek s tým, že spoločnosť sa nedopustila ničoho neetického ani nekalého. „Za podstatnú považujeme aj časovú následnosť. Zmluvný vzťah so spoločnosťou Kallan Consulting vznikol vo februári 2022 a projekt sa realizoval v čase, keď pán Robert Kaliňák nezastával žiadnu verejnú ani volenú funkciu,“ dodal hovorca.
Zdroj z vedenia skupiny CSG pod podmienkou anonymity pre portál Seznam Zprávy vysvetlil, že na platbách pre Kaliňákovu firmu sa podieľali rôzne spoločnosti zo skupiny CSG. „Peniaze posielali do Army Trade. Tá ich potom preposielala do Kallan Consulting. Prebiehalo to v rokoch 2023 a 2024,“ uvádza zdroj.
Jedna z firiem zbrojárskej skupiny, ktorá sa na platbách podieľala, podľa neho posielala v rokoch 2023 a 2024 mesačne pol milióna českých korún (približne 20 584 eur).
Konateľ Kallan Consulting Peter Šimko na otázky Seznam Zpráv podľa portálu neodpovedal. Konateľom spoločnosti bol od novembra 2020 spoločne s Robertom Kaliňákom. Jediným konateľom sa stal v novembri 2023 v súvislosti s Kaliňákovým nástupom do novej vlády, dodáva portál.
Zdroj: SITA.sk - Český zbrojár posielal peniaze firme slovenského ministra, ktorý rozhoduje o zákazkách, píše portál Seznam Zprávy © SITA Všetky práva vyhradené.
Vzťahy slovenského ministra obrany Roberta Kaliňáka s českým zbrojárom a jedným z najbohatších Čechov Michalom Strnadom boli oveľa bližšie, ako sa doteraz vedelo. Píše o tom český portál Seznam Zprávy v článku Zbrojár posielal peniaze firme ministra, ktorý rozhoduje o zákazkách.
„Kaliňákova firma totiž inkasovala peniaze za poradenstvo a lobovanie pre jednu zo Strnadových zbrojárskych spoločností. Dialo sa tak v čase, keď Kaliňák pôsobil nielen ako vplyvný slovenský politik strany Smer, ale v určitej fáze spolupráce aj priamo ako minister obrany,“ uvádza portál.
Kallan Consulting lobovala pre Tatru
Podľa dokumentov, ktoré získal portál Seznam Zprávy, súviseli poradenstvo a lobing Kaliňákovej spoločnosti so značkou Tatra, s ktorou slovenské ministerstvo obrany neskôr podpísalo kľúčovú zmluvu za viac ako miliardu eur. Spoločnosť Kallan Consulting, ktorú minister obrany dosiaľ vlastní a v minulosti pôsobil aj ako jej konateľ, lobovala pre Tatru v Spojených arabských emirátoch, konštatuje portál.
Spoločnosť Kallan Consulting vznikla podľa slovenského obchodného registra v marci 2019 a Robert Kaliňák bol podľa portálu väčšinu času jej jediným majiteľom. Výnimkou bolo necelých 15 mesiacov od novembra 2023 do februára 2025, keď polovicu podielu vlastnila spoločnosť Al Saqr Management Consultancy so sídlom v Abú Zabí. Zároveň bol Kaliňák od založenia až do novembra 2023 v Kallan Consulting konateľom, uviedol portál.
Seznam Zprávy poznamenáva, že pred vznikom spoločnosti Kallan Consulting bol Kaliňák s prestávkami až do marca 2018 ministrom vnútra v troch vládach Roberta Fica. Do vlády sa vrátil po parlamentných voľbách v roku 2023 a v októbri toho istého roka sa stal ministrom obrany vo štvrtej Ficovej vláde.
Kontrakty za 60 miliárd eur
Podľa analýzy slovenského Investigatívneho centra Jána Kuciaka (ICJK) uzavrel slovenský rezort obrany od Kaliňákovho nástupu do funkcie ministra obrany kontrakty so spoločnosťami zo Strnadovej skupiny CSG v celkovej rámcovej hodnote vyše 60 miliárd eur.
Zo zistení portálu Seznam Zprávy vyplýva, že platená spolupráca medzi Kaliňákovou spoločnosťou Kallan Consulting a Strnadovou skupinou CSG prebiehala minimálne v rokoch 2022 a 2023, pričom platby za odvedenú prácu pokračovali ešte v roku 2024.
„Znamená to, že od októbra 2023 minimálne do roku 2024 inkasovala firma spoluvlastnená priamo slovenským ministrom obrany od zbrojárskej skupiny CSG peniaze za prácu a lobing,“ píše portál.
Kaliňák nechcel odpovedať na otázky
Kaliňák podľa reportéra portálu Seznam Zprávy nechcel odpovedať na otázky týkajúce sa jeho vzťahov so Strnadom ani peňazí, ktoré od neho Kallan Consulting inkasovala. Reportér oslovil aj väčšinového majiteľa zbrojárskej skupiny CSG Michala Strnada.
Ten následne prostredníctvom svojho hovorcu potvrdil, že spoločnosť slovenského ministra pre neho skutočne pracovala. Kaliňákova spoločnosť Kallan Consulting mala zmluvu s firmou Army Trade, ktorá sa v súčasnosti volá CSG Defence Trade a patrí do skupiny CSG.
„Zmluvný vzťah medzi Army Trade a Kallan Consulting trval od februára 2022 do decembra 2023. Kallan Consulting dostávala odmenu za konkrétne, doložené a vykázané činnosti, ktoré okrem iného zahŕňali podporu technických a obchodných rokovaní, prezentáciu produktov, testovanie techniky a ďalšie aktivity súvisiace s realizáciou projektu,“ napísal hovorca skupiny CSG Andrej Čírtek.
Platby za služby pokračovali
Platby za služby však podľa portálu Seznam Zprávy pokračovali ešte v roku 2024, teda aj po tom, ako strana Smer v septembri vyhrala vo voľbách a Kaliňák sa stal ministrom obrany. Na otázku, čoho sa tieto pokračujúce platby týkali, hovorca CSG odpovedal: „Všetky platby spoločnosti Kallan Consulting sa týkali služieb poskytnutých v rokoch 2022 a 2023.“ Skupina CSG odmietla uviesť, akú celkovú sumu vyplatila spoločnosti slovenského ministra obrany.
„Zmluvný vzťah bol v závere roka 2023 ukončený,“ uviedol Čírtek s tým, že spoločnosť sa nedopustila ničoho neetického ani nekalého. „Za podstatnú považujeme aj časovú následnosť. Zmluvný vzťah so spoločnosťou Kallan Consulting vznikol vo februári 2022 a projekt sa realizoval v čase, keď pán Robert Kaliňák nezastával žiadnu verejnú ani volenú funkciu,“ dodal hovorca.
Na platbách sa podielali rôzne spoločnosti zo skupiny CSG
Zdroj z vedenia skupiny CSG pod podmienkou anonymity pre portál Seznam Zprávy vysvetlil, že na platbách pre Kaliňákovu firmu sa podieľali rôzne spoločnosti zo skupiny CSG. „Peniaze posielali do Army Trade. Tá ich potom preposielala do Kallan Consulting. Prebiehalo to v rokoch 2023 a 2024,“ uvádza zdroj.
Jedna z firiem zbrojárskej skupiny, ktorá sa na platbách podieľala, podľa neho posielala v rokoch 2023 a 2024 mesačne pol milióna českých korún (približne 20 584 eur).
Konateľ Kallan Consulting Peter Šimko na otázky Seznam Zpráv podľa portálu neodpovedal. Konateľom spoločnosti bol od novembra 2020 spoločne s Robertom Kaliňákom. Jediným konateľom sa stal v novembri 2023 v súvislosti s Kaliňákovým nástupom do novej vlády, dodáva portál.
Zdroj: SITA.sk - Český zbrojár posielal peniaze firme slovenského ministra, ktorý rozhoduje o zákazkách, píše portál Seznam Zprávy © SITA Všetky práva vyhradené.
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