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Čo VIN neprezradí a AI nezistí. Skutočný stav jazdeného vozidla posúdi len odborník
Tagy: Jazdené vozidlá PR
Kúpiť si auto od súkromnej osoby sa zdá byť bez rizika, pokiaľ si možno jeho pôvod overiť online. Je to ale naozaj reálne? Overiť áno, ale o bezrizikovej kúpe nemôže byť ani reči. Samotné ...
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13.7.2026 (SITA.sk) - Kúpiť si auto od súkromnej osoby sa zdá byť bez rizika, pokiaľ si možno jeho pôvod overiť online.
Je to ale naozaj reálne? Overiť áno, ale o bezrizikovej kúpe nemôže byť ani reči. Samotné online preverenie vozidla nestačí. Jednak nemusia byť údaje pravdivé a predovšetkým nič nehovoria o aktuálnom technickom stave vozidla. Niektoré online služby na preverovanie áut ponúkajú aj fyzické obhliadky, tie však nemusia odhaliť všetky nedostatky.
Online nástroje na preverovanie pôvodu vozidiel sú nevyhnutnou súčasťou procesu kúpy auta. Vyhľadajú však iba údaje viazané na identifikačné číslo VIN. Tie môžu byť neúplné alebo naopak až príliš "úplné", keď sa k vozidlu priradí servisná knižka iného auta alebo dokonca sfalšovaná dokumentácia. Niektorí podvodníci navyše dokážu manipulovať s počtom najazdených kilometrov či servisnou históriou priamo u externých poskytovateľov dát, napríklad v autoservisoch. Alebo jednoducho vybavia havarované vozidlo identifikačnými štítkami z iného auta s rovnakou špecifikáciou.
Len odborník spoľahlivo rozpozná, či bolo vozidlo havarované. Napríklad rozdielna hrúbka laku prezrádza, že karoséria bola prelakovaná. Rovnako aj vychýlená geometria náprav môže naznačovať poškodenie a skúsený mechanik vie porovnať opotrebovanie interiéru s deklarovaným počtom najazdených kilometrov. Keď si bežní ľudia predávajú autá medzi sebou, takmer nikdy ich nedostanú na zdvihák, nieto ešte na odbornú diagnostiku, napríklad na kontrolu emisných systémov. Práve ich poruchy sa pritom objavujú pomerne často a môžu spôsobiť, že vozidlo neprejde STK.
Bežný kupujúci sám neodhalí ani nadmernú spotrebu prevádzkových kvapalín či problémy s rozvodovou reťazou, ktorá sa prejaví iba pri studenom štarte, čo neskúsené uši ani nezaregistrujú. Podobne je to aj s bežnejšími poruchami – napríklad v lete len málokomu napadne skúšať vyhrievanie sedadiel, pričom správne fungovanie automatického vyhrievania čelného skla pri tridsaťstupňových teplotách si svojpomocne prakticky nemožno overiť. Aj na to je potrebný mechanik.
"Na VIN sa nemožno stopercentne spoliehať, rovnako ako na rady umelej inteligencie či na dojem z päťminútovej skúšobnej jazdy. Ak si chce človek byť istý, že nekupuje mačku vo vreci, mal by dať vozidlo skontrolovať skúseným mechanikom s vhodným vybavením. V autobazári to za zákazníka zabezpečuje samotný prevádzkovateľ. V AAA AUTO navyše archivujeme protokoly z výkupných prehliadok pre prípad, že sa s tým istým vozidlom stretneme opätovne. O dôslednosti a prísnosti našich výkupných technikov svedčí aj to, že odmietneme približne každé druhé nám ponúkané auto," vysvetľuje Karolína Topolová, generálna riaditeľka skupiny AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO.
Nejde pritom len o technickú, ale aj o legislatívnu odbornosť. Čo ak je vozidlo "skrášlené" nehomologovaným spojlerom, výkon zvýšený chiptuningom nie je zapísaný v technickom preukaze, podvozok je znížený pod povolenú hranicu alebo dodatočne namontované brzdy nikdy neprešli schválením na STK? Mnohí vodiči ani netušia, že si k niektorým neoriginálnym dielom musia vyžiadať príslušnú dokumentáciu, a o súvisiacich povinnostiach nemusí vedieť ani samotný predávajúci. Neznalosť však neospravedlňuje ani pred políciou, ani na technickej kontrole, a v prípade nehody ani voči poisťovni.
Existujú vady, ktoré neodhalí ani tá najdôkladnejšia predkúpna prehliadka, pretože by si to vyžadovalo doslova rozobrať celé vozidlo alebo zaslať konkrétnu súčiastku do laboratória. Patria medzi ne napríklad vznikajúce mikrotrhliny v bloku alebo na hlave motora, iné prejavy začínajúce únavou materiálov, vnútorné poškodenie hrebeňa riadenia, oxidácia káblov na neprístupných miestach či upravený softvér, ktorý sa snaží zatajiť zásahy aj pred profesionálnou diagnostikou. Ak sa takáto skrytá vada prejaví až po kúpe, jej reklamácia u poctivého súkromného predajcu je veľmi zložitá, nieto ešte u neseriózneho priekupníka. Renomovaný autobazár má však celé oddelenie určené na riešenie reklamácií a zároveň ponúka aj poistenie technického stavu vozidla.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Čo VIN neprezradí a AI nezistí. Skutočný stav jazdeného vozidla posúdi len odborník © SITA Všetky práva vyhradené.
Je to ale naozaj reálne? Overiť áno, ale o bezrizikovej kúpe nemôže byť ani reči. Samotné online preverenie vozidla nestačí. Jednak nemusia byť údaje pravdivé a predovšetkým nič nehovoria o aktuálnom technickom stave vozidla. Niektoré online služby na preverovanie áut ponúkajú aj fyzické obhliadky, tie však nemusia odhaliť všetky nedostatky.
Online nástroje na preverovanie pôvodu vozidiel sú nevyhnutnou súčasťou procesu kúpy auta. Vyhľadajú však iba údaje viazané na identifikačné číslo VIN. Tie môžu byť neúplné alebo naopak až príliš "úplné", keď sa k vozidlu priradí servisná knižka iného auta alebo dokonca sfalšovaná dokumentácia. Niektorí podvodníci navyše dokážu manipulovať s počtom najazdených kilometrov či servisnou históriou priamo u externých poskytovateľov dát, napríklad v autoservisoch. Alebo jednoducho vybavia havarované vozidlo identifikačnými štítkami z iného auta s rovnakou špecifikáciou.
Len odborník spoľahlivo rozpozná, či bolo vozidlo havarované. Napríklad rozdielna hrúbka laku prezrádza, že karoséria bola prelakovaná. Rovnako aj vychýlená geometria náprav môže naznačovať poškodenie a skúsený mechanik vie porovnať opotrebovanie interiéru s deklarovaným počtom najazdených kilometrov. Keď si bežní ľudia predávajú autá medzi sebou, takmer nikdy ich nedostanú na zdvihák, nieto ešte na odbornú diagnostiku, napríklad na kontrolu emisných systémov. Práve ich poruchy sa pritom objavujú pomerne často a môžu spôsobiť, že vozidlo neprejde STK.
Bežný kupujúci sám neodhalí ani nadmernú spotrebu prevádzkových kvapalín či problémy s rozvodovou reťazou, ktorá sa prejaví iba pri studenom štarte, čo neskúsené uši ani nezaregistrujú. Podobne je to aj s bežnejšími poruchami – napríklad v lete len málokomu napadne skúšať vyhrievanie sedadiel, pričom správne fungovanie automatického vyhrievania čelného skla pri tridsaťstupňových teplotách si svojpomocne prakticky nemožno overiť. Aj na to je potrebný mechanik.
"Na VIN sa nemožno stopercentne spoliehať, rovnako ako na rady umelej inteligencie či na dojem z päťminútovej skúšobnej jazdy. Ak si chce človek byť istý, že nekupuje mačku vo vreci, mal by dať vozidlo skontrolovať skúseným mechanikom s vhodným vybavením. V autobazári to za zákazníka zabezpečuje samotný prevádzkovateľ. V AAA AUTO navyše archivujeme protokoly z výkupných prehliadok pre prípad, že sa s tým istým vozidlom stretneme opätovne. O dôslednosti a prísnosti našich výkupných technikov svedčí aj to, že odmietneme približne každé druhé nám ponúkané auto," vysvetľuje Karolína Topolová, generálna riaditeľka skupiny AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO.
Nejde pritom len o technickú, ale aj o legislatívnu odbornosť. Čo ak je vozidlo "skrášlené" nehomologovaným spojlerom, výkon zvýšený chiptuningom nie je zapísaný v technickom preukaze, podvozok je znížený pod povolenú hranicu alebo dodatočne namontované brzdy nikdy neprešli schválením na STK? Mnohí vodiči ani netušia, že si k niektorým neoriginálnym dielom musia vyžiadať príslušnú dokumentáciu, a o súvisiacich povinnostiach nemusí vedieť ani samotný predávajúci. Neznalosť však neospravedlňuje ani pred políciou, ani na technickej kontrole, a v prípade nehody ani voči poisťovni.
Existujú vady, ktoré neodhalí ani tá najdôkladnejšia predkúpna prehliadka, pretože by si to vyžadovalo doslova rozobrať celé vozidlo alebo zaslať konkrétnu súčiastku do laboratória. Patria medzi ne napríklad vznikajúce mikrotrhliny v bloku alebo na hlave motora, iné prejavy začínajúce únavou materiálov, vnútorné poškodenie hrebeňa riadenia, oxidácia káblov na neprístupných miestach či upravený softvér, ktorý sa snaží zatajiť zásahy aj pred profesionálnou diagnostikou. Ak sa takáto skrytá vada prejaví až po kúpe, jej reklamácia u poctivého súkromného predajcu je veľmi zložitá, nieto ešte u neseriózneho priekupníka. Renomovaný autobazár má však celé oddelenie určené na riešenie reklamácií a zároveň ponúka aj poistenie technického stavu vozidla.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Čo VIN neprezradí a AI nezistí. Skutočný stav jazdeného vozidla posúdi len odborník © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Jazdené vozidlá PR
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