Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 13.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Margita
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

13. júla 2026

Pri ruskom útoku riadenými leteckými bombami na Sumy zahynulo päť ľudí vrátane dieťaťa


Tagy: Civilné obete ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Ďalších 43 osôb utrpelo zranenia, pričom piati z nich sú v kritickom stave. Päť ľudí vrátane 13-ročného dievčaťa zahynulo a ďalších 43 osôb utrpelo zranenia, keď ruské sily v nedeľu zasiahli ...



Zdieľať
russia_ukraine_war__2839 676x483 13.7.2026 (SITA.sk) - Ďalších 43 osôb utrpelo zranenia, pričom piati z nich sú v kritickom stave.


Päť ľudí vrátane 13-ročného dievčaťa zahynulo a ďalších 43 osôb utrpelo zranenia, keď ruské sily v nedeľu zasiahli civilnú infraštruktúru v meste Sumy tromi riadenými leteckými bombami. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, informovali o tom tamojšie úrady.

Dve bomby zasiahli rušnú časť mesta. Jedna z nich dopadla neďaleko cesty a zastávky verejnej dopravy, kde zahynulo dievča, informovala polícia. Tretia bomba zasiahla objekt infraštruktúry. Piati zranení sú v kritickom stave, uviedol gubernátor Sumskej oblasti Oleh Hryhorov.

Rusko čoraz častejšie používajú riadené letecké bomby na útoky proti mestám a obciam v blízkosti frontovej línie, najmä v Sumskej, Charkovskej a Doneckej oblasti. Týždeň pred najnovším bombardovaním zasiahlo centrum mesta Sumy šesť riadených bômb. Pri útoku zahynulo päťročné dieťa a ďalší traja ľudia.

Bomby, ktoré zhadzujú z lietadiel mimo dosahu mnohých ukrajinských systémov protivzdušnej obrany, sa stali bežným prostriedkom ruských útokov na civilnú infraštruktúru a mestské časti.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juli-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júli 2026 (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Pri ruskom útoku riadenými leteckými bombami na Sumy zahynulo päť ľudí vrátane dieťaťa © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ukrajina chce zvýšiť tlak na Rusko ešte pred zimou, spolieha sa na útoky na energetickú infraštruktúru
<< predchádzajúci článok
Čo VIN neprezradí a AI nezistí. Skutočný stav jazdeného vozidla posúdi len odborník

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 