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13. júla 2026
Pri ruskom útoku riadenými leteckými bombami na Sumy zahynulo päť ľudí vrátane dieťaťa
Ďalších 43 osôb utrpelo zranenia, pričom piati z nich sú v kritickom stave. Päť ľudí vrátane 13-ročného dievčaťa zahynulo a ďalších 43 osôb utrpelo zranenia, keď ruské sily v nedeľu zasiahli ...
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13.7.2026 (SITA.sk) - Ďalších 43 osôb utrpelo zranenia, pričom piati z nich sú v kritickom stave.
Päť ľudí vrátane 13-ročného dievčaťa zahynulo a ďalších 43 osôb utrpelo zranenia, keď ruské sily v nedeľu zasiahli civilnú infraštruktúru v meste Sumy tromi riadenými leteckými bombami. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, informovali o tom tamojšie úrady.
Dve bomby zasiahli rušnú časť mesta. Jedna z nich dopadla neďaleko cesty a zastávky verejnej dopravy, kde zahynulo dievča, informovala polícia. Tretia bomba zasiahla objekt infraštruktúry. Piati zranení sú v kritickom stave, uviedol gubernátor Sumskej oblasti Oleh Hryhorov.
Rusko čoraz častejšie používajú riadené letecké bomby na útoky proti mestám a obciam v blízkosti frontovej línie, najmä v Sumskej, Charkovskej a Doneckej oblasti. Týždeň pred najnovším bombardovaním zasiahlo centrum mesta Sumy šesť riadených bômb. Pri útoku zahynulo päťročné dieťa a ďalší traja ľudia.
Bomby, ktoré zhadzujú z lietadiel mimo dosahu mnohých ukrajinských systémov protivzdušnej obrany, sa stali bežným prostriedkom ruských útokov na civilnú infraštruktúru a mestské časti.
Zdroj: SITA.sk - Pri ruskom útoku riadenými leteckými bombami na Sumy zahynulo päť ľudí vrátane dieťaťa © SITA Všetky práva vyhradené.
Päť ľudí vrátane 13-ročného dievčaťa zahynulo a ďalších 43 osôb utrpelo zranenia, keď ruské sily v nedeľu zasiahli civilnú infraštruktúru v meste Sumy tromi riadenými leteckými bombami. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, informovali o tom tamojšie úrady.
Dve bomby zasiahli rušnú časť mesta. Jedna z nich dopadla neďaleko cesty a zastávky verejnej dopravy, kde zahynulo dievča, informovala polícia. Tretia bomba zasiahla objekt infraštruktúry. Piati zranení sú v kritickom stave, uviedol gubernátor Sumskej oblasti Oleh Hryhorov.
Rusko čoraz častejšie používajú riadené letecké bomby na útoky proti mestám a obciam v blízkosti frontovej línie, najmä v Sumskej, Charkovskej a Doneckej oblasti. Týždeň pred najnovším bombardovaním zasiahlo centrum mesta Sumy šesť riadených bômb. Pri útoku zahynulo päťročné dieťa a ďalší traja ľudia.
Bomby, ktoré zhadzujú z lietadiel mimo dosahu mnohých ukrajinských systémov protivzdušnej obrany, sa stali bežným prostriedkom ruských útokov na civilnú infraštruktúru a mestské časti.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juli-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júli 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Pri ruskom útoku riadenými leteckými bombami na Sumy zahynulo päť ľudí vrátane dieťaťa © SITA Všetky práva vyhradené.
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