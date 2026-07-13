|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 13.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Margita
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. júla 2026
Žilinka odvolal vedenie prokuratúry v Spišskej Novej Vsi, dôvodom sú pochybenia v prípade vraždy učiteľky z Gelnice
Tagy: Generálny prokurátor SR Krajská prokuratúra Košice Odvolanie Okresný súd Spišská Nová Ves Prokuratúra Vražda
Po preskúmaní trestnej veci, ktorá predchádzala vražde, konštatovala GP závažné porušenia zákona v prípravnom konaní. Generálny ...
Zdieľať
13.7.2026 (SITA.sk) - Po preskúmaní trestnej veci, ktorá predchádzala vražde, konštatovala GP závažné porušenia zákona v prípravnom konaní.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka v súvislosti so zisteniami o pochybeniach, ktoré predchádzali vražde učiteľky Zuzany V. v Gelnici, uvoľnil z funkcie šéfa Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, ako aj jeho námestníčku. Informoval o tom na sociálnej sieti.
Generálna prokuratúra (GP) SR ešte začiatkom júla informovala, že zistila v prípade vraždy učiteľky z Gelnice viaceré závažne pochybenia. Po preskúmaní trestnej veci, ktorá predchádzala vražde, konštatovala GP závažné porušenia zákona v prípravnom konaní. Ako uviedol Žilinka, vyšetrovanie bolo podľa neho „Absolútne nezvládnuté z hľadiska správneho vedenia trestného konania vo veci trestného činu patriaceho do kategórie domáceho násilia.“
Prípad sa týkal odsúdeného Tomáša V., ktorého Okresný súd Spišská Nová Ves 9. júna 2026 uznal vinným z prečinu nebezpečného vyhrážania a uložil mu osemmesačný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na 15 mesiacov a ambulantné protialkoholické liečenie. O jedenásť dní neskôr podľa polície zavraždil svoju 47-ročnú manželku Zuzanu.
Žilinka v tejto súvislosti vytkol napríklad skutočnosť, že dozor nad zákonnosťou prípravného konania nevykonával prokurátor špecializovaný na prípady domáceho násilia, hoci takáto špecializácia na prokuratúre existuje. Podľa neho chýbala aj súčinnosť s netrestným úsekom prokuratúry, napriek tomu, že útoky sa mali týkať aj maloletého dieťaťa.
Kritizoval tiež nedostatočnú kontrolnú činnosť vedúcich prokurátorov Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves. „Zistené závažné pochybenia v danom prípade sú takého charakteru, že ich nie je možné tolerovať,“ zdôraznil generálny prokurátor. Krajskej prokurátorke v Košiciach preto uložil prijať opatrenia, aby sa podobné porušenia zákona neopakovali a vyvodiť zodpovednosť voči podriadeným prokurátorom Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka odvolal vedenie prokuratúry v Spišskej Novej Vsi, dôvodom sú pochybenia v prípade vraždy učiteľky z Gelnice © SITA Všetky práva vyhradené.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka v súvislosti so zisteniami o pochybeniach, ktoré predchádzali vražde učiteľky Zuzany V. v Gelnici, uvoľnil z funkcie šéfa Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, ako aj jeho námestníčku. Informoval o tom na sociálnej sieti.
Nezvládnuté trestné konanie
Generálna prokuratúra (GP) SR ešte začiatkom júla informovala, že zistila v prípade vraždy učiteľky z Gelnice viaceré závažne pochybenia. Po preskúmaní trestnej veci, ktorá predchádzala vražde, konštatovala GP závažné porušenia zákona v prípravnom konaní. Ako uviedol Žilinka, vyšetrovanie bolo podľa neho „Absolútne nezvládnuté z hľadiska správneho vedenia trestného konania vo veci trestného činu patriaceho do kategórie domáceho násilia.“
Prípad sa týkal odsúdeného Tomáša V., ktorého Okresný súd Spišská Nová Ves 9. júna 2026 uznal vinným z prečinu nebezpečného vyhrážania a uložil mu osemmesačný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na 15 mesiacov a ambulantné protialkoholické liečenie. O jedenásť dní neskôr podľa polície zavraždil svoju 47-ročnú manželku Zuzanu.
Chýbal špecializovaný prokurátor
Žilinka v tejto súvislosti vytkol napríklad skutočnosť, že dozor nad zákonnosťou prípravného konania nevykonával prokurátor špecializovaný na prípady domáceho násilia, hoci takáto špecializácia na prokuratúre existuje. Podľa neho chýbala aj súčinnosť s netrestným úsekom prokuratúry, napriek tomu, že útoky sa mali týkať aj maloletého dieťaťa.
Kritizoval tiež nedostatočnú kontrolnú činnosť vedúcich prokurátorov Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves. „Zistené závažné pochybenia v danom prípade sú takého charakteru, že ich nie je možné tolerovať,“ zdôraznil generálny prokurátor. Krajskej prokurátorke v Košiciach preto uložil prijať opatrenia, aby sa podobné porušenia zákona neopakovali a vyvodiť zodpovednosť voči podriadeným prokurátorom Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka odvolal vedenie prokuratúry v Spišskej Novej Vsi, dôvodom sú pochybenia v prípade vraždy učiteľky z Gelnice © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Generálny prokurátor SR Krajská prokuratúra Košice Odvolanie Okresný súd Spišská Nová Ves Prokuratúra Vražda
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Čo VIN neprezradí a AI nezistí. Skutočný stav jazdeného vozidla posúdi len odborník
Čo VIN neprezradí a AI nezistí. Skutočný stav jazdeného vozidla posúdi len odborník
<< predchádzajúci článok
Slovenská značka Facederma predstavila novinku LIPPLUS MAX a priblížila zákulisie vývoja vlastnej kozmetiky
Slovenská značka Facederma predstavila novinku LIPPLUS MAX a priblížila zákulisie vývoja vlastnej kozmetiky