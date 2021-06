Európska konferenčná liga: Dunajskú Stredu čaká srbský Partizan Belehrad, Trnava a Žilina spoznajú súperov po postupe

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.6.2021 (Webnoviny.sk) - Stredajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone priniesol aj meno súpera pre FC DAC 1904 Dunajská Streda , ktorý do Európskej konferenčnej ligy 2021/2022 vstúpi v 2. kvalifikačnom kole. Ak z 1. kvalifikačného kola (8. a 15. júla) postúpia MŠK Žilina či FC Spartak Trnava , tiež už poznajú mená svojich súperov.Dunajská Streda začne účinkovanie v pohárovej Európe 22. júla na pôde srbského klubu FK Partizan Belehrad, odvetu odohrajú doma o týždeň neskôr 29. júla. DAC bol pri žrebe medzi nenasadenými mužstvami a mohol naraziť aj na bieloruský klub BATE Borisov či na niektorého z postupujúcich z 1. kvalifikačného kola - z Írska, Walesu, Litvy, Faerských ostrovov, Moldavska alebo Bosny a Hercegoviny.Ak Žilinčania prejdú cez FC Dila Gori z Gruzínska, v druhom kole na nich čaká meranie síl s cyperským Apollonom Limassol. Prvý súboj by sa konal 22.7. na Cypre, odveta o týždeň neskôr na Slovensku. Postupujúcemu z dvojice Žilina - Dila Gori mohol žreb prisúdiť aj izraelský klub Hapoel Beer-Ševa, srbský tím FK Čukarički Belehrad, rumunskú Steauu Bukurešť alebo ukrajinské mužstvo Vorskla Poltava.FC Spartak Trnava čaká v prvom kole FC Mosta z Malty a v prípade postupu si zmeria sily s rumunským klubom Sepsi OSK z mesta Sfantu Gheorghe. Prvý duel by sa hral v Trnave a odveta v Rumunsku. V hre pre Spartak v prípade účasti v 2. kvalifikačnom kole boli aj švédske Hammarby, poľská Čenstochová, švajčiarsky klub Servette Ženeva alebo maďarský Újpest Budapešť.