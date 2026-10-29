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29. októbra 2026

Colníci v Maďarsku odhalili nelegálnu továreň na cigarety, hodnota pašovaného tovaru presahuje 190 miliónov eur


Tagy: nelegálna výroba cigariet Nelegálne cigarety Nelegálny tabak

Pri zásahu zhabali výrobné zariadenia aj materiál na produkciu viac ako 30 miliónov škatuliek cigariet. Maďarský Národný daňový a colný úrad (NAV) odhalil a zlikvidoval nelegálnu továreň na ...



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gettyimages 1219910719 676x426 29.10.2026 (SITA.sk) - Pri zásahu zhabali výrobné zariadenia aj materiál na produkciu viac ako 30 miliónov škatuliek cigariet.


Maďarský Národný daňový a colný úrad (NAV) odhalil a zlikvidoval nelegálnu továreň na výrobu cigariet. Podľa stredajšieho vyhlásenia úradu zabránili príslušníci colnej správy tomu, aby sa na čierny trh dostali nelegálne tabakové výrobky v hodnote viac ako 70 miliárd forintov, čo predstavuje približne 191 miliónov eur.

Pri zásahu zhabali filtre a cigaretový papier v množstve postačujúcom na výrobu viac ako 30 miliónov škatuliek cigariet. Okrem toho skonfiškovali výrobné stroje, zariadenia na fermentáciu tabaku a niekoľko nákladných vozidiel.

Rozsah skonfiškovaného materiálu podľa údajov NAV naznačuje, že prevádzka bola pripravená na výrobu cigariet vo veľkom objeme. Úrad zatiaľ nezverejnil bližšie informácie o mieste nelegálnej továrne ani o prípadných zadržaných osobách.


Zdroj: SITA.sk - Colníci v Maďarsku odhalili nelegálnu továreň na cigarety, hodnota pašovaného tovaru presahuje 190 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nelegálna výroba cigariet Nelegálne cigarety Nelegálny tabak
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