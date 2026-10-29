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29. októbra 2026
Colníci v Maďarsku odhalili nelegálnu továreň na cigarety, hodnota pašovaného tovaru presahuje 190 miliónov eur
Pri zásahu zhabali výrobné zariadenia aj materiál na produkciu viac ako 30 miliónov škatuliek cigariet. Maďarský Národný daňový a colný úrad (NAV) odhalil a zlikvidoval nelegálnu továreň na ...
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29.10.2026 (SITA.sk) - Pri zásahu zhabali výrobné zariadenia aj materiál na produkciu viac ako 30 miliónov škatuliek cigariet.
Maďarský Národný daňový a colný úrad (NAV) odhalil a zlikvidoval nelegálnu továreň na výrobu cigariet. Podľa stredajšieho vyhlásenia úradu zabránili príslušníci colnej správy tomu, aby sa na čierny trh dostali nelegálne tabakové výrobky v hodnote viac ako 70 miliárd forintov, čo predstavuje približne 191 miliónov eur.
Pri zásahu zhabali filtre a cigaretový papier v množstve postačujúcom na výrobu viac ako 30 miliónov škatuliek cigariet. Okrem toho skonfiškovali výrobné stroje, zariadenia na fermentáciu tabaku a niekoľko nákladných vozidiel.
Rozsah skonfiškovaného materiálu podľa údajov NAV naznačuje, že prevádzka bola pripravená na výrobu cigariet vo veľkom objeme. Úrad zatiaľ nezverejnil bližšie informácie o mieste nelegálnej továrne ani o prípadných zadržaných osobách.
Zdroj: SITA.sk - Colníci v Maďarsku odhalili nelegálnu továreň na cigarety, hodnota pašovaného tovaru presahuje 190 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Maďarský Národný daňový a colný úrad (NAV) odhalil a zlikvidoval nelegálnu továreň na výrobu cigariet. Podľa stredajšieho vyhlásenia úradu zabránili príslušníci colnej správy tomu, aby sa na čierny trh dostali nelegálne tabakové výrobky v hodnote viac ako 70 miliárd forintov, čo predstavuje približne 191 miliónov eur.
Pri zásahu zhabali filtre a cigaretový papier v množstve postačujúcom na výrobu viac ako 30 miliónov škatuliek cigariet. Okrem toho skonfiškovali výrobné stroje, zariadenia na fermentáciu tabaku a niekoľko nákladných vozidiel.
Rozsah skonfiškovaného materiálu podľa údajov NAV naznačuje, že prevádzka bola pripravená na výrobu cigariet vo veľkom objeme. Úrad zatiaľ nezverejnil bližšie informácie o mieste nelegálnej továrne ani o prípadných zadržaných osobách.
Zdroj: SITA.sk - Colníci v Maďarsku odhalili nelegálnu továreň na cigarety, hodnota pašovaného tovaru presahuje 190 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
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