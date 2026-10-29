Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 29.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Klára
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

29. októbra 2026

Moldavsko zvolalo bezpečnostnú radu pre masívny hackerský útok na vládne systémy, podozrieva zahraničné vlády


Tagy: Hackerský útok Kyberbezpečnosť Kybernetická bezpečnosť Kybernetický útok Kyberpriestor Kyberútok Moldavská vláda

Medzi kompromitovanými údajmi sa nachádzajú mená, dátumy narodenia, informácie o zdravotnom poistení a zdravotnom stave, ako aj finančné údaje vrátane čísel účtov vo formáte IBAN. Moldavsko ...



Zdieľať
hacker 676x451 29.10.2026 (SITA.sk) - Medzi kompromitovanými údajmi sa nachádzajú mená, dátumy narodenia, informácie o zdravotnom poistení a zdravotnom stave, ako aj finančné údaje vrátane čísel účtov vo formáte IBAN.


Moldavsko zvolalo zasadnutie Najvyššej bezpečnostnej rady po rozsiahlom kybernetickom útoku na vládne informačné systémy, pri ktorom útočníci získali státisíce záznamov obsahujúcich citlivé osobné údaje občanov.

Podľa agentúry pre správu elektronických komunikácií AGE útok prebiehal od 19. do 23. októbra. Terčom sa stalo približne milión osobných identifikačných čísel a útočníkom sa podarilo neoprávnene získať asi 750 000 dátových záznamov.

Medzi kompromitovanými údajmi sa nachádzajú mená, dátumy narodenia, informácie o zdravotnom poistení a zdravotnom stave, ako aj finančné údaje vrátane čísel účtov vo formáte IBAN. „Hlavným rizikom je zneužitie údajov pri pokusoch o podvodoch a online manipulácie“ upozornila agentúra.

Podľa premiéra Vasilea Tofana existujú „náznaky širšej kampane so zapojením zahraničných štátnych aktérov“. „Príslušné orgány túto záležitosť vyšetrujú vrátane možnej účasti týchto aktérov na nedávnom incidente,“ dodal bez spresnenia, ktoré krajiny sú podozrivé.

V reakcii na incident bola odvolaná riaditeľka AGE Nicoleta Colomeetová. Premiér zároveň nariadil väčší dôraz na ochranu digitálnych služieb štátu.


Zdroj: SITA.sk - Moldavsko zvolalo bezpečnostnú radu pre masívny hackerský útok na vládne systémy, podozrieva zahraničné vlády © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hackerský útok Kyberbezpečnosť Kybernetická bezpečnosť Kybernetický útok Kyberpriestor Kyberútok Moldavská vláda
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Nemecko zadržalo dvoch bieloruských sabotérov, mohli mať prsty v podpaľačskom útoku na zbrojovku v Rumunsku
<< predchádzajúci článok
Colníci v Maďarsku odhalili nelegálnu továreň na cigarety, hodnota pašovaného tovaru presahuje 190 miliónov eur

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 