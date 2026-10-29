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29. októbra 2026
Moldavsko zvolalo bezpečnostnú radu pre masívny hackerský útok na vládne systémy, podozrieva zahraničné vlády
Tagy: Hackerský útok Kyberbezpečnosť Kybernetická bezpečnosť Kybernetický útok Kyberpriestor Kyberútok Moldavská vláda
Medzi kompromitovanými údajmi sa nachádzajú mená, dátumy narodenia, informácie o zdravotnom poistení a zdravotnom stave, ako aj finančné údaje vrátane čísel účtov vo formáte IBAN. Moldavsko ...
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29.10.2026 (SITA.sk) - Medzi kompromitovanými údajmi sa nachádzajú mená, dátumy narodenia, informácie o zdravotnom poistení a zdravotnom stave, ako aj finančné údaje vrátane čísel účtov vo formáte IBAN.
Moldavsko zvolalo zasadnutie Najvyššej bezpečnostnej rady po rozsiahlom kybernetickom útoku na vládne informačné systémy, pri ktorom útočníci získali státisíce záznamov obsahujúcich citlivé osobné údaje občanov.
Podľa agentúry pre správu elektronických komunikácií AGE útok prebiehal od 19. do 23. októbra. Terčom sa stalo približne milión osobných identifikačných čísel a útočníkom sa podarilo neoprávnene získať asi 750 000 dátových záznamov.
Medzi kompromitovanými údajmi sa nachádzajú mená, dátumy narodenia, informácie o zdravotnom poistení a zdravotnom stave, ako aj finančné údaje vrátane čísel účtov vo formáte IBAN. „Hlavným rizikom je zneužitie údajov pri pokusoch o podvodoch a online manipulácie“ upozornila agentúra.
Podľa premiéra Vasilea Tofana existujú „náznaky širšej kampane so zapojením zahraničných štátnych aktérov“. „Príslušné orgány túto záležitosť vyšetrujú vrátane možnej účasti týchto aktérov na nedávnom incidente,“ dodal bez spresnenia, ktoré krajiny sú podozrivé.
V reakcii na incident bola odvolaná riaditeľka AGE Nicoleta Colomeetová. Premiér zároveň nariadil väčší dôraz na ochranu digitálnych služieb štátu.
Zdroj: SITA.sk - Moldavsko zvolalo bezpečnostnú radu pre masívny hackerský útok na vládne systémy, podozrieva zahraničné vlády © SITA Všetky práva vyhradené.
Moldavsko zvolalo zasadnutie Najvyššej bezpečnostnej rady po rozsiahlom kybernetickom útoku na vládne informačné systémy, pri ktorom útočníci získali státisíce záznamov obsahujúcich citlivé osobné údaje občanov.
Podľa agentúry pre správu elektronických komunikácií AGE útok prebiehal od 19. do 23. októbra. Terčom sa stalo približne milión osobných identifikačných čísel a útočníkom sa podarilo neoprávnene získať asi 750 000 dátových záznamov.
Medzi kompromitovanými údajmi sa nachádzajú mená, dátumy narodenia, informácie o zdravotnom poistení a zdravotnom stave, ako aj finančné údaje vrátane čísel účtov vo formáte IBAN. „Hlavným rizikom je zneužitie údajov pri pokusoch o podvodoch a online manipulácie“ upozornila agentúra.
Podľa premiéra Vasilea Tofana existujú „náznaky širšej kampane so zapojením zahraničných štátnych aktérov“. „Príslušné orgány túto záležitosť vyšetrujú vrátane možnej účasti týchto aktérov na nedávnom incidente,“ dodal bez spresnenia, ktoré krajiny sú podozrivé.
V reakcii na incident bola odvolaná riaditeľka AGE Nicoleta Colomeetová. Premiér zároveň nariadil väčší dôraz na ochranu digitálnych služieb štátu.
Zdroj: SITA.sk - Moldavsko zvolalo bezpečnostnú radu pre masívny hackerský útok na vládne systémy, podozrieva zahraničné vlády © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hackerský útok Kyberbezpečnosť Kybernetická bezpečnosť Kybernetický útok Kyberpriestor Kyberútok Moldavská vláda
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