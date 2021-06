Slováci si to s Američanmi rozdali vo štvrťfinále MS len raz, ale bola z toho medaila

Slováci opäť v úlohe outsidera

Hrivík sa šetril na Američanov

Pred Slovákmi stojí veľká výzva

Američania s novým kapitánom

2.6.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hokejisti sa dosiaľ na majstrovstvách sveta stretli s Američanmi 12-krát (bilancia 5-1-6), ale len raz to bolo vo štvrťfinále. A spomienky spred 21 rokov sú príjemné.Slováci vtedy v ruskom Petrohrade skončili po nadstavbovej skupinovej časti MS v tabuľke na štvrtom mieste, ale vo štvrťfinále vyradili 4:1 víťazov druhej skupiny Američanov a odrazili sa k zisku strieborných medailí. A jeden zo štyroch gólov slovenského tímu vtedy strelil súčasný generálny manažér reprezentácie a zároveň prezident SZĽH Miroslav Šatan Aj vo štvrtok od 15.15 h SELČ v lotyšskej Rige si Slováci skrížia hokejové zbrane s Američanmi a zverenci Craiga Ramsayho budú opäť v úlohe outsidera proti víťazovi A-skupiny. Tím USA vyhral šesť zo siedmich svojich vystúpení na MS.Slovákom by však mohlo vyhovovať, že sa s nimi veľmi neráta, keďže osmičku najlepších si na MS vybojovali po dlhých ôsmich rokoch."V tejto fáze šampionátu môže jeden zápas zmeniť veľmi veľa vecí, kariér všetkých nás, čo tu sme. Musíme zabojovať, lebo toto je pre nás všetkých veľká šanca. Chceme potešiť aj fanúšikov doma. Verím, že sa toho chopíme,“ uviedol útočník Marek Hrivík aj na webe Sportnet.sme.sk.Jeden z útočných lídrov slovenského tímu sledoval utorkový záverečný skupinový zápas proti Česku (3:7) len z tribúny. Tréner Craig Ramsay ho šetril na Američanov. "Deň voľna mi pomohol. Cítim sa lepšie a to bol cieľ, aby som bol v optimálnej forme na štvrťfinále,“ prezradil Hrivík.Obranca Martin Bučko si proti Čechom otvoril strelecký účet na šampionáte. V súvislosti so súbojom s Američanmi, ktorí v siedmich zápasoch inkasovali iba osem gólov, pre RTVS poznamenal: "Američania sú veľká výzva. Na tomto šampionáte už bolo veľa prekvapení, my sa vo štvrtok chceme postarať o ďalšie. Nesmieme robiť chyby, musíme si to rýchlo posúvať, rýchlo korčuľovať a často strieľať."Americký tréner Jack Capuano sa po záverečnom skupinovom zápase s Talianmi (4:2) vyjadril, že jeho tím za pár dní na svetovom šampionáte dokázal veľké veci."Pred sedemnástimi dňami sme sa dali dokopy a niektorí z nás sa navzájom ani nepoznali. A títo hráči vyhrali skupinu a právom som na nich hrdý. Verím, že si ponecháme víťaznú mentalitu aj vo štvrťfinálovom zápase," uviedol Jack Capuano.Američania nedávno prišli o svojho kapitána Justina Abdelkadera, ktorý sa zranil v zápase s Nemeckom. Novým americkým kapitánom je Brian Boyle, asistentov mu robia Matt Roy a Colin Blackwell."Justin už hrať nemôže, ale zostal s nami a veľmi nám pomáha jeho podpora," dodal Capuano na webe IIHF.