Traja hráči tímu Paríž Saint-Germain sa nakazili koronavírusom, má byť medzi nimi aj Neymar

Krátka dovolenka na Ibize

Tri prípady aj v Marseille

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.9.2020 (Webnoviny.sk) - Koronavírus na svojej ceste svetom dorazil už aj do tímu finalistu futbalovej Ligy majstrov - parížskeho Saint Germain Zástupcovia francúzskeho šampióna to síce oficiálne menovite nepotvrdili, ale nakazenými by mali byť juhoamerické hviezdy PSG - Argentínčania Ángel di María a Leandro Paredes a tiež Brazílčan Neymar . Všetkých troch čaká dvojtýždňová karanténa.Športový denník L' Equipe napísal, že všetci traja mali vírus chytiť počas krátkej dovolenky na ostrove Ibiza, kde sa utiahli po nevydarenom finále Ligy majstrov a prehre s Bayernom Mníchov (0:1).Úvodný zápas nového ročníka Ligue 1 mali hráči PSG odohrať 10. septembra proti Lens."Všetci traja nakazení hráči teraz podliehajú príslušnému zdravotnému protokolu a zvyšok mužstva aj realizačný tím bude v najbližších dňoch podrobený testovaniu," uvádza sa vo vyhlásení PSG.Francúzi nedokončili svoju najvyššiu futbalovú súťaž v uplynulej sezóne a ponechali v platnosti stav v tabuľke, ktorý zodpovedal marcovému prerušeniu pre pandémiu koronavírusu.Učinili tak ako jediní z piatich najprestížnejších národných líg v Európe, za čo sa im ušla vlna kritiky.Nový ročník Ligue 1 sa však vôbec nezačal najšťastnejšie. Vicemajster Olympique Marseille mal tri pozitívne prípady v tíme a neodohral svoj prvý zápas novej sezóny.Medzitým ochorenie COVID-19 zasiahlo aj niekoľko ďalších francúzskych klubov, napríklad Montpellier, Rennes a Lyon.