Sagan skončil v predposlednej etape na 79. mieste, ale účasť na Okolo Švajčiarska vníma pozitívne

19.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan skončil v sobotňajšej predposlednej etape na pretekoch Okolo Švajčiarska na 79. mieste. Jazdec tímu TotalEnergies prišiel do cieľa 195-kilometrovej etapy z Ambri do Malbunu s mankom 29:10 min na víťazného Francúza Thibauta Pinota z tímu Groupama-FDJ.Sagan, ktorý sa pripravuje na 11. účasť na Tour de France, počas sobotňajšej etapy šetril sily na nedeľňajšiu časovku v lichtenštajnskom Vaduze. Účinkovanie na podujatí Okolo Švajčiarska hodnotí pozitívne.„Nášho žolíka, ktorého sme hrali, sme dali na tretí deň a ten nám aj vyšiel, takže si myslím, že to bolo veľmi úspešné. Takisto aj tieto ťažké etapy sme došli v pohode, čiže to bolo dobré,“ skonštatoval 32-ročný Žilinčan pri mikrofóne RTVS.Pred vyvrcholením pretekov v celkovej klasifikácii vedie Kolumbijčan Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe) s dvojsekundovým náskokom pred Britom Geraintom Thomasom (INEOS Grenadiers). Saganovi, ktorý vo Švajčiarsku vyhral tretiu etapu, patrí 77. pozícia (+1:52:20 h).