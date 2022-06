Colours of Ostrava budú bez obmedzení a naplno. Prídu aj The Killers, Twenty One Pilots a Martin Garrix

Festival zaháji Cirk La Putyka so študentami Kyjevskej akadémie divadelného a cirkusového umenia a v nedeľu pred Martinom Garrixom ho zakončí špeciálnym charitatívnym koncertom ukrajinsko-kanadská formácia Baklava Blues so zborom Permoník Choir Karviná



Colours of Ostrava predstavili ako prvý hudobný festival v ČR vlastnú NFT kolekciu digitálnych grafík zahŕňajúcu doživotný VIP vstup



Na medzinárodné fórum Meltingpot príde viac ako 200 rečníkov z celého sveta - výrazné osobnosti vedy, umenia, žurnalistiky, osobného rozvoja a veľa ďalších oborov. Napríklad známy “Ľadový muž”, športovec a lektor Wim How, bývalý bhutánsky premiér Tshering Tobgay alebo “Tarantino dokumentárneho filmu” Vincent Moon





Charitatívny záver festivalu

České a slovenské kapely

Na fóre Meltingpot aj „Ľadový muž”

Divadelný program s ocenenými inscenáciami

Workshopy, filmy či výtvarné inštalácie

23.6.2022 (Webnoviny.sk) - Festival Colours of Ostrava sa po dvojročnej vynútenej koronavírusovej pauze vracia - naživo, naplno, s prvotriednym programom svetových hviezd, bez obmedzení, vo veľkosti aj atmosfére tak, ako boli návštevníci zvyknutí pred pandémiou.Devätnásty ročník, ktorý sa uskutoční od 13. do 16. júla 2022 opäť v unikátnej industriálnej oblasti ostravských Dolních Vítkovic, láka na bohatý štvordenný program na čele s The Killers (štvrtok), Twenty One Pilots (streda), Martinom Garrixom (sobota - zakončenie), LP (piatok), Franz Ferdinand (štvrtok), Kings of Convenience (piatok), Meduzou (streda), Hiromi (štvrtok), Inhaler (sobota), Larkin Poe (sobota), Modest Mouse (streda), Phoebe Bridgers (štvrtok), Princess Nokia (štvrtok), Sleaford Mods (streda), Tindersticks (sobota), Wardruna (piatok) a ďalšími.„Môžeme sľúbiť najlepší ročník v histórii. Nielen vďaka programu popredných svetových hviezd, ale predovšetkým vďaka tomu, že to bude prvý plnohodnotný ročník po koronavírusovej pandémii. Že sa spolu zídeme s našimi fanúšikmi a po dlhej dobe si užijeme živú hudbu a živú kultúru. Tieto zážitky nie je možné nijak nahradiť a všetci si ich naďalej uchovávame. Takže sľubujeme, že atmosféra bude neopakovateľná,” hovorí na úvod riaditeľka festivalu Zlata Holušová.O stredajšie zahájenie sa unikátnym jednorázovým vystúpením postará súbor nového cirkusu Cirk La Putyka so študentami Kyjevskej akadémie divadelného a cirkusového umenia, ktorí vďaka okamžitej reakcii členov súboru našli v Prahe útočisko pred vojnou. Následne sa rozbehne štvordenný maratón koncertov na viacerých scénach. Prídu kapely a hudobníci najrôznejších žánrov z 32 krajín sveta.Z elektronickej hudby sú potvrdení napríklad Axel Thesleff (Fínsko), Dardelica (UK), Darkstar (UK), Darzack (Francúzsko), Eelke Kleijn (Holandsko), Gioli & Assia (Taliansko), Giorgia Angiuli (Taliansko), Matias Aguayo (Chile) a S+C+A+R+R (Francúzsko), z rocku Ivan & The Parazol (Maďarsko), LIFE (UK) a PENGSHUi (UK), z africkej hudby Fatoumata Diawara (Mali), Fofoulah (UK/Senegal/Gambie), Mazaher (Egypt) a Lova Lova (Demokratická republika Kongo), z world a folk music s viacerými presahmi Anna RF (Izrael), Bazzookas (Holandsko), Marina Satti (Grécko), OMIRI (Portugalsko), Rodrigo Cuevas (Španielsko), SuRealistas (Argentína/Taliansko), The Tune (Južná Kórea), Puuluup (Estónsko) a Talisk (Škótsko).Jazz zastúpi Hiromi (Japonsko) a Malox (Izrael), rap Princess Nokia (USA) a Alina Pash (Ukrajina), soul Joel Culpepper (UK), blues Roosevelt Collier (USA), metal Voice of Baceprot (Indonézia) a indie scénu Chef´Special (Holandsko), Hudson Taylor (Írsko) a Sons of The East (Austrália).O charitatívny záver festivalu sa pred koncertom Martina Garrixa postará ukrajinsko - kanadská formácia Balaklava Blues s protivojnovou multimediálnou show namixovanou z výbušných elektrobeatov, folk noir a podmanivej ukrajinskej vokálnej polyfónie. Len v Ostrave ich bude doprevádzať zbor Permoník Choir Karviná.Z českých a slovenských kapiel na tohtoročných Colours of Ostrava zahrajú napríklad 7krát3 live band, Bára Zmeková, Beata Hlavenková s Kapelou snů, Bratři, Circus Brothers, Hrubá Hudba, Irena & Vojtěch Havlovi, Jan Fic a kapela, Jiří Krhut & Štěpán Kozub, Kapitán Demo, Luvver, Markéta Irglová, Permoník Choir Karviná s Michalem Žáčkem, The Beautifuls alebo The Youniverse. Nebude chýbať ani Full Moon stage so zahraničnými a českými poprednými alternatívnymi hudobníkmi a kapelami.Vstupenka na Colours of Ostrava bude tradične platiť aj na medzinárodné fórum Meltingpot, ktoré na 9 diskusných scénach privíta viac ako 200 rečníkov z celého sveta.„Sme presvedčení, že dva roky koronavírusovej pandémie alebo udalosti vo svete ako vojna na Ukrajine ešte podčiarkujú dôležitosť nášho fóra v súčasnej dobe. Veríme, že návštevníci budú mať o to väčšiu potrebu o veciach, ktoré sa dejú nielen okolo nás, ale i v nás, hovoriť a diskutovať,” vysvetľuje Zlata Holušová, ktorá je zároveň kurátorkou fóra Meltingpot.K hlavným tohtoročným hosťom bude patriť známy “Ľadový muž”, športovec a lektor Wim Hof, ktorý je nositeľom 21 svetových rekordov. V Ostrave sa taktiež predstaví bývalý bhutánsky premiér Tshering Tobgay, ktorý vníma hrubé národné šťastie ako zásadný ukazovateľ prosperity štátu. Ekonomickému rastu nadraďuje taktiež ochranu prírody, klímy a demokracie. Wim Hof aj Tshering Tobgay prídu na fórum Meltingpot za podpory Českej sporiteľne.Popri nich na fóre Meltingpot vystúpi napríklad britský horolezec Jamie Andrew, ktorý aj keď prišiel o ruky a nohy, neustále sa aktívne venuje horolezectvu, ďalej belgický herec, expert na komunikáciu a lektor Neurolingvistického programovania Frederik Imbo, nemecký filozof a transhumanista Stefan Lorenz Sorgner, britský spisovateľ, lektor osobného rozvoja Matt Jardine, nemecký odborník na vzdelávanie a spisovateľ Sönke Ahrens, francúzsky fotograf a “Tarantino dokumentárneho filmu” Vincent Moon, predstavený budhistického kláštora v Škótsku Lama Yeshe Rimpoche, exprezident Estónska Toomas Hendrik Ilves, americký výskumník, futurista, odborník na budúcnosť práce a vzdelávania John Moravec, austrálsky autor bestselleru Dalajlámová mačka David Michie, oceňovaný britský básnik, prozaik, dramatik, redaktor Lemn Sissay, historik Igor Lukeš alebo ekvádorský ochranca amazonských pralesov Agustin Allpa Grefa.Z Českej republiky sa návštevníci môžu tešiť napríklad na filozofku a fenomenologičku Annu Hogenovú, jadrovú fyzičku Danu Drábovú, reportéra Jakuba Szántó, sociológa Daniela Prokopa, chirurga Tomáša Šebka, psychoterapeuta Honzu Vojtka, neurochirurga Vladimíra Beneša či popularizátora kryptomien Petra Máru.Nebude chýbať ani divadelný program s viacerými ocenenými inscenáciami. Divadlo Petra Bezruča uvedie hudobnú “divadelnú fikciu” Špinarka, Cirk La Putyka pohybovo-cirkusové predstavenie Runners a súbor Lenky Vágnerovej tanečnú inscenáciu Panoptikum.Nespútanú improvizáciu privezú do Ostravy súbory VOSTO5 a My kluci, co spolu chodíme. Silu populárnych piesní v predstavení This Is Not a Love Song preskúma trojica Ufftenživot.Program festivalu taktiež ponúkne workshopy, filmy či výtvarné inštalácie. Návštevníci môžu využiť stanové mestečko pri Slezskoostravskom hrade, ČEZ Family park s bohatým rodinným programom aj zľavy na vstupy do ostravských turistických cieľov. Heimstaden ponúkne návštevníkom nočnú dopravu z festivalu do Ostravy - Poruby, Havířova, Frýdku-Místku, Karvinej a Orlovej.Prahu a Ostravu spojí taktiež tradičný Colours Expres Českých drah. Projekt Colours bez bariér v spolupráci s partnerom projektu Českou poštou ponúkne znevýhodneným návštevníkom viacero výhod a služieb, aby si bez starostí užili festival.Colours of Ostrava ako prvý český hudobný festival pripravil v spolupráci s najväčšou svetovou burzou kryptomien Binance vlastnú NFT kolekciu, ktorá je postavená na Binance Coin Blockchaine. Tri unikátne grafiky, z ktorých sa už jedna predala, prináša doživotné VIP vstupenky na festival.Štvordňové aj jednodenné vstupenky sú v predaji vo festivalovom e-shope , v sieťach GoOut a Ticketportal. Viac informácii na www.colours.cz