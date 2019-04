Norwich City postúpil do Premier League

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Londýn 28. apríla (TASR) - Futbalisti Norwichu City postúpili do anglickej Premier League. V sobotu zvíťazili doma nad Blackburnom Rovers 2:1 a v tabuľke Championship majú na poste lídra 9-bodový náskok pred tretím Leedsom United, ktorý už môže maximálne získať len 6 bodov.Norwich sa medzi anglickú elitu vrátil po trojročnej absencii. Na druhom mieste figuruje Sheffield United, ktorý má pred Leedsom náskok 6 bodov. Do PL z druhej ligy postúpia priamo prví dvaja, mužstvá na 3. až 6. mieste zabojujú o tretie postupové miesto v play off. Informovala agentúra AP.