Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 2.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Levoslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

02. októbra 2026

Putin prehovoril o budúcnosti západných firiem v Rusku. Ich majetok by sa mohol vrátiť pôvodným vlastníkom


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Vojna na Ukrajine Zahraničie

Na výročnom Valdajskom fóre odpovedal kladne na otázku, či by sa tak mohlo stať v prípade priaznivého vývoja. Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok ...



Zdieľať
russia_putin_98822 676x451 2.10.2026 (SITA.sk) - Na výročnom Valdajskom fóre odpovedal kladne na otázku, či by sa tak mohlo stať v prípade priaznivého vývoja.


Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok vyhlásil, že majetok západných spoločností, ktorý prevzali ruské úrady, je zmrazený a v budúcnosti by mohol byť vrátený pôvodným vlastníkom. Na výročnom Valdajskom fóre odpovedal kladne na otázku, či by sa tak mohlo stať v prípade priaznivého vývoja.

Pripustil možnosť vrátenia majetku západným spoločnostiam


Putin minulý mesiac nariadil prevzatie podnikov a aktív švajčiarskeho potravinárskeho gigantu Nestlé, francúzskeho maloobchodného reťazca Auchan, bývalého reťazca obchodov pre domácich majstrov Leroy Merlin a nemeckej veľkoobchodnej a maloobchodnej spoločnosti Metro.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v septembri 2026 (fotografie)

Na otázku, či by zabavený majetok mohol byť za „priaznivého scenára“ vrátený, Putin odpovedal: „Áno, bol by.“ Zároveň vyhlásil, že Rusko „nikomu nič neberie, nekradne ani neznárodňuje“.

„Niektoré podniky dávame pod externú správu. V niektorých európskych krajinách však (...) v hrubom rozpore so všetkými predstaviteľnými pravidlami jednoducho zabrali naše obrovské podniky,“ povedal ruský prezident. Ako príklady uviedol prevzatie aktív ruských energetických spoločností Gazprom, Rosnefť a Lukoil.

Západné spoločnosti vo veľkom opúšťali Rusko


Väčšina západných spoločností po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 rýchlo predala svoje ruské prevádzky a podiely alebo ich aspoň oddelila od zvyšku svojho podnikania. Sankcie zároveň výrazne skomplikovali obchodovanie s mnohými druhmi tovaru.

Niektoré západné firmy v Rusku zostali, pričom svoje rozhodnutie zdôvodňovali okrem iného obavami o zamestnancov či životné podmienky obyvateľov, často však výrazne obmedzili svoje aktivity. Moskva medzičasom odchod zahraničných spoločností sťažila požiadavkou na prezidentské povolenie pri niektorých transakciách a v ďalších prípadoch pristúpila k prevzatiu ich aktív.


Zdroj: SITA.sk - Putin prehovoril o budúcnosti západných firiem v Rusku. Ich majetok by sa mohol vrátiť pôvodným vlastníkom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Vojna na Ukrajine Zahraničie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ukrajina chystá zákon o národnostných školách, Maďarsko by mohlo odblokovať prístup krajiny do EÚ
<< predchádzajúci článok
COOP Jednota 24/7 prichádza do centra Vrábeľ. Nakúpiť bude možné kedykoľvek

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 