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02. októbra 2026
Putin prehovoril o budúcnosti západných firiem v Rusku. Ich majetok by sa mohol vrátiť pôvodným vlastníkom
Na výročnom Valdajskom fóre odpovedal kladne na otázku, či by sa tak mohlo stať v prípade priaznivého vývoja. Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok ...
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2.10.2026 (SITA.sk) - Na výročnom Valdajskom fóre odpovedal kladne na otázku, či by sa tak mohlo stať v prípade priaznivého vývoja.
Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok vyhlásil, že majetok západných spoločností, ktorý prevzali ruské úrady, je zmrazený a v budúcnosti by mohol byť vrátený pôvodným vlastníkom. Na výročnom Valdajskom fóre odpovedal kladne na otázku, či by sa tak mohlo stať v prípade priaznivého vývoja.
Putin minulý mesiac nariadil prevzatie podnikov a aktív švajčiarskeho potravinárskeho gigantu Nestlé, francúzskeho maloobchodného reťazca Auchan, bývalého reťazca obchodov pre domácich majstrov Leroy Merlin a nemeckej veľkoobchodnej a maloobchodnej spoločnosti Metro.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v septembri 2026 (fotografie)
Na otázku, či by zabavený majetok mohol byť za „priaznivého scenára“ vrátený, Putin odpovedal: „Áno, bol by.“ Zároveň vyhlásil, že Rusko „nikomu nič neberie, nekradne ani neznárodňuje“.
„Niektoré podniky dávame pod externú správu. V niektorých európskych krajinách však (...) v hrubom rozpore so všetkými predstaviteľnými pravidlami jednoducho zabrali naše obrovské podniky,“ povedal ruský prezident. Ako príklady uviedol prevzatie aktív ruských energetických spoločností Gazprom, Rosnefť a Lukoil.
Väčšina západných spoločností po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 rýchlo predala svoje ruské prevádzky a podiely alebo ich aspoň oddelila od zvyšku svojho podnikania. Sankcie zároveň výrazne skomplikovali obchodovanie s mnohými druhmi tovaru.
Niektoré západné firmy v Rusku zostali, pričom svoje rozhodnutie zdôvodňovali okrem iného obavami o zamestnancov či životné podmienky obyvateľov, často však výrazne obmedzili svoje aktivity. Moskva medzičasom odchod zahraničných spoločností sťažila požiadavkou na prezidentské povolenie pri niektorých transakciách a v ďalších prípadoch pristúpila k prevzatiu ich aktív.
Zdroj: SITA.sk - Putin prehovoril o budúcnosti západných firiem v Rusku. Ich majetok by sa mohol vrátiť pôvodným vlastníkom © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok vyhlásil, že majetok západných spoločností, ktorý prevzali ruské úrady, je zmrazený a v budúcnosti by mohol byť vrátený pôvodným vlastníkom. Na výročnom Valdajskom fóre odpovedal kladne na otázku, či by sa tak mohlo stať v prípade priaznivého vývoja.
Pripustil možnosť vrátenia majetku západným spoločnostiam
Putin minulý mesiac nariadil prevzatie podnikov a aktív švajčiarskeho potravinárskeho gigantu Nestlé, francúzskeho maloobchodného reťazca Auchan, bývalého reťazca obchodov pre domácich majstrov Leroy Merlin a nemeckej veľkoobchodnej a maloobchodnej spoločnosti Metro.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v septembri 2026 (fotografie)
Na otázku, či by zabavený majetok mohol byť za „priaznivého scenára“ vrátený, Putin odpovedal: „Áno, bol by.“ Zároveň vyhlásil, že Rusko „nikomu nič neberie, nekradne ani neznárodňuje“.
„Niektoré podniky dávame pod externú správu. V niektorých európskych krajinách však (...) v hrubom rozpore so všetkými predstaviteľnými pravidlami jednoducho zabrali naše obrovské podniky,“ povedal ruský prezident. Ako príklady uviedol prevzatie aktív ruských energetických spoločností Gazprom, Rosnefť a Lukoil.
Západné spoločnosti vo veľkom opúšťali Rusko
Väčšina západných spoločností po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 rýchlo predala svoje ruské prevádzky a podiely alebo ich aspoň oddelila od zvyšku svojho podnikania. Sankcie zároveň výrazne skomplikovali obchodovanie s mnohými druhmi tovaru.
Niektoré západné firmy v Rusku zostali, pričom svoje rozhodnutie zdôvodňovali okrem iného obavami o zamestnancov či životné podmienky obyvateľov, často však výrazne obmedzili svoje aktivity. Moskva medzičasom odchod zahraničných spoločností sťažila požiadavkou na prezidentské povolenie pri niektorých transakciách a v ďalších prípadoch pristúpila k prevzatiu ich aktív.
Zdroj: SITA.sk - Putin prehovoril o budúcnosti západných firiem v Rusku. Ich majetok by sa mohol vrátiť pôvodným vlastníkom © SITA Všetky práva vyhradené.
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