Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 20.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bernard
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

20. mája 2026

Pellegrini prijal bývalého šéfa europarlamentu, témami boli EÚ aj Ukrajina


Tagy: slovenský prezident Vojna na Ukrajine

Slovenská republika potrebuje otvorený a úprimný dialóg s európskymi partnermi o kľúčových témach týkajúcich sa Európskej únie.



Zdieľať
20.5.2026 (SITA.sk) - Slovenská republika potrebuje otvorený a úprimný dialóg s európskymi partnermi o kľúčových témach týkajúcich sa Európskej únie.


Prezident Peter Pellegrini sa v utorok v Prezidentskom paláci stretol s bývalým predsedom Európskeho parlamentu Martin Schulz, ktorý v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Nadácie Friedrich-Ebert-Stiftung. Hlavnými témami rokovania boli fungovanie Európskej únie, slovensko-nemecké vzťahy a bezpečnostná situácia v Európe.

Spravodlivé garancie


Prezident skonštatoval, že Slovenská republika potrebuje otvorený a úprimný dialóg s európskymi partnermi o kľúčových témach týkajúcich sa Európskej únie.

Zároveň zdôraznil, že Slovensko chce zostať stabilným a zodpovedným partnerom nielen v rámci Európskej únie, ale aj Severoatlantickej aliancie. V kontexte budúcnosti Európskej únie sa zhodli, že EÚ musí byť akcieschopnejšou a obratnejšou v rámci svojho fungovania.

Pellegrini v tejto súvislosti podotkol, že menšie členské štáty však potrebujú mať dôveru a spravodlivé garancie, ako aj to, že reformy EÚ musia posilniť jednotu a nesmú vytvoriť novú priepasť medzi veľkými a malými štátmi.

Spolupráca medzi Slovenskom a Nemeckom


Témou rokovania bola aj spolupráca medzi Slovenskom a Nemeckom. Pellegrini označil Nemecko za kľúčového hospodárskeho aj politického partnera Slovenska. Podľa jeho slov chce Slovensko zostať stabilnou, predvídateľnou a sociálne zodpovednou krajinou pre zahraničné investície, vrátane nemeckých spoločností a dodávateľských reťazcov.

Diskusia sa dotkla aj vojny na Ukrajine, ktorú obaja označili za najvýznamnejšiu bezpečnostnú otázku pre Európu. Prezident v tejto súvislosti uviedol, že Slovensko sa pri pomoci Ukrajine sústreďuje najmä na humanitárnu pomoc, obnovu krajiny, energetické zabezpečenie a vytvorenie dlhodobej bezpečnostnej architektúry pre Európu.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini prijal bývalého šéfa europarlamentu, témami boli EÚ aj Ukrajina © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: slovenský prezident Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
S albánskym prezidentom sa stretol aj premiér Fico, za najvyššiu prioritu označili hospodársku spoluprácu
<< predchádzajúci článok
COOP Jednota a SPU v Nitre spájajú sily pre podporu slovenského potravinárstva a regiónov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 