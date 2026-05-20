|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 20.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bernard
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. mája 2026
Pellegrini prijal bývalého šéfa europarlamentu, témami boli EÚ aj Ukrajina
Slovenská republika potrebuje otvorený a úprimný dialóg s európskymi partnermi o kľúčových témach týkajúcich sa Európskej únie.
Zdieľať
20.5.2026 (SITA.sk) - Slovenská republika potrebuje otvorený a úprimný dialóg s európskymi partnermi o kľúčových témach týkajúcich sa Európskej únie.
Prezident Peter Pellegrini sa v utorok v Prezidentskom paláci stretol s bývalým predsedom Európskeho parlamentu Martin Schulz, ktorý v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Nadácie Friedrich-Ebert-Stiftung. Hlavnými témami rokovania boli fungovanie Európskej únie, slovensko-nemecké vzťahy a bezpečnostná situácia v Európe.
Prezident skonštatoval, že Slovenská republika potrebuje otvorený a úprimný dialóg s európskymi partnermi o kľúčových témach týkajúcich sa Európskej únie.
Zároveň zdôraznil, že Slovensko chce zostať stabilným a zodpovedným partnerom nielen v rámci Európskej únie, ale aj Severoatlantickej aliancie. V kontexte budúcnosti Európskej únie sa zhodli, že EÚ musí byť akcieschopnejšou a obratnejšou v rámci svojho fungovania.
Pellegrini v tejto súvislosti podotkol, že menšie členské štáty však potrebujú mať dôveru a spravodlivé garancie, ako aj to, že reformy EÚ musia posilniť jednotu a nesmú vytvoriť novú priepasť medzi veľkými a malými štátmi.
Témou rokovania bola aj spolupráca medzi Slovenskom a Nemeckom. Pellegrini označil Nemecko za kľúčového hospodárskeho aj politického partnera Slovenska. Podľa jeho slov chce Slovensko zostať stabilnou, predvídateľnou a sociálne zodpovednou krajinou pre zahraničné investície, vrátane nemeckých spoločností a dodávateľských reťazcov.
Diskusia sa dotkla aj vojny na Ukrajine, ktorú obaja označili za najvýznamnejšiu bezpečnostnú otázku pre Európu. Prezident v tejto súvislosti uviedol, že Slovensko sa pri pomoci Ukrajine sústreďuje najmä na humanitárnu pomoc, obnovu krajiny, energetické zabezpečenie a vytvorenie dlhodobej bezpečnostnej architektúry pre Európu.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini prijal bývalého šéfa europarlamentu, témami boli EÚ aj Ukrajina © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini sa v utorok v Prezidentskom paláci stretol s bývalým predsedom Európskeho parlamentu Martin Schulz, ktorý v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Nadácie Friedrich-Ebert-Stiftung. Hlavnými témami rokovania boli fungovanie Európskej únie, slovensko-nemecké vzťahy a bezpečnostná situácia v Európe.
Spravodlivé garancie
Prezident skonštatoval, že Slovenská republika potrebuje otvorený a úprimný dialóg s európskymi partnermi o kľúčových témach týkajúcich sa Európskej únie.
Zároveň zdôraznil, že Slovensko chce zostať stabilným a zodpovedným partnerom nielen v rámci Európskej únie, ale aj Severoatlantickej aliancie. V kontexte budúcnosti Európskej únie sa zhodli, že EÚ musí byť akcieschopnejšou a obratnejšou v rámci svojho fungovania.
Pellegrini v tejto súvislosti podotkol, že menšie členské štáty však potrebujú mať dôveru a spravodlivé garancie, ako aj to, že reformy EÚ musia posilniť jednotu a nesmú vytvoriť novú priepasť medzi veľkými a malými štátmi.
Spolupráca medzi Slovenskom a Nemeckom
Témou rokovania bola aj spolupráca medzi Slovenskom a Nemeckom. Pellegrini označil Nemecko za kľúčového hospodárskeho aj politického partnera Slovenska. Podľa jeho slov chce Slovensko zostať stabilnou, predvídateľnou a sociálne zodpovednou krajinou pre zahraničné investície, vrátane nemeckých spoločností a dodávateľských reťazcov.
Diskusia sa dotkla aj vojny na Ukrajine, ktorú obaja označili za najvýznamnejšiu bezpečnostnú otázku pre Európu. Prezident v tejto súvislosti uviedol, že Slovensko sa pri pomoci Ukrajine sústreďuje najmä na humanitárnu pomoc, obnovu krajiny, energetické zabezpečenie a vytvorenie dlhodobej bezpečnostnej architektúry pre Európu.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini prijal bývalého šéfa europarlamentu, témami boli EÚ aj Ukrajina © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
S albánskym prezidentom sa stretol aj premiér Fico, za najvyššiu prioritu označili hospodársku spoluprácu
S albánskym prezidentom sa stretol aj premiér Fico, za najvyššiu prioritu označili hospodársku spoluprácu
<< predchádzajúci článok
COOP Jednota a SPU v Nitre spájajú sily pre podporu slovenského potravinárstva a regiónov
COOP Jednota a SPU v Nitre spájajú sily pre podporu slovenského potravinárstva a regiónov