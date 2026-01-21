Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 21.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vincent
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

COOP Jednota ako výnimočná značka získala pečať Superbrands aj v roku 2026


Tagy: PR Superbrands

Aj v roku 2026 ocenila odborná porota a slovenskí spotrebitelia značku COOP Jednota cenou Superbrands Slovakia 2026. V nezávislom hodnotení najúspešnejších značiek na slovenskom trhu ...



Zdieľať
co 23000 66 ocenenia_na_webstranke_coop superbrands_1280x840_final 676x444 21.1.2026 (SITA.sk) - Aj v roku 2026 ocenila odborná porota a slovenskí spotrebitelia značku COOP Jednota cenou Superbrands Slovakia 2026.


V nezávislom hodnotení najúspešnejších značiek na slovenskom trhu obhájila COOP Jednota svoju pozíciu a opäť získala ocenenie superznačky. Titul udeľuje odborná porota značke, ktorá odzrkadľuje silu a výnimočnosť brandu, schopnosť inovovať, napredovať a inšpirovať ostatných. Cieľom programu Superbrands je tiež uviesť do pozornosti spotrebiteľov a odbornej verejnosti mimoriadne silné značky pôsobiace na slovenskom trhu.

Prestížne ocenenie Superbrands až v 90 krajinách


Titul Superbrands je znakom špeciálneho postavenia a uznania pozície výnimočnej značky na lokálnom trhu. "Teší nás, že naše pôsobenie na slovenskom maloobchodnom trhu vnímajú pozitívne nielen zákazníci, bez ktorých by naše predajne nemali zmysel, ale aj odborníci. Ocenenie Superbrands je pre nás motiváciou a zároveň záväzkom nepoľaviť," zdôrazňuje Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko. Pečať Superbrands získajú len značky s mimoriadnou povesťou. Zákazníci si s nimi vždy spájajú jedinečné hodnoty a majú k nim osobný vzťah. Od svojho vzniku vo Veľkej Británii si projekt získal celosvetové uznanie. Dnes je cena Superbrands Award uznávaná ako špeciálne ocenenie, ktoré na základe jednotných kritérií a metód každoročne oceňuje najlepšie z najlepších značiek v 90 krajinách na piatich kontinentoch. Základom silnej spoločnosti je poznať svoju značku – jej pozitívne stránky, pozíciu na trhu a dlhodobú víziu. Výnimočné spoločnosti majú vo svojej DNA zakódované vlastnosti ako inovatívnosť, líderstvo, kvalitnú firemnú kultúru a chuť neustále sa rozvíjať a napredovať. Program hodnotenia značiek Superbrands oceňuje práve takéto spoločnosti na základe výkonnostných ukazovateľov, spotrebiteľského prieskumu a poroty zloženej z odborníkov v oblasti biznisu, marketingu a brandingu.

Príbehy unikátnych značiek


Úspešné značky majú okrem jedinečného produktu a dlhodobej vízie aj unikátny príbeh. Píšu ho história, inovácie, nové technologické riešenia, modernizácia, kompetentné rozhodnutia a výnimočný príbeh je výsledkom odhodlania ľudí, ktorí značku budovali a ďalej rozvíjajú. Jedným z hlavných cieľov Superbrands Slovakia je preto odbornej aj širokej verejnosti ukázať, ako príbehy úspešných značiek vznikali a ako sa vyvíjajú v čase. "Príbeh značky COOP Jednota píšeme už takmer 160 rokov. Začal ho tvoriť Samuel Ormis v Revúcej, keď založil prvý Potravný spolok. My pokračujeme v jeho poslaní, ktorým je v prvom rade dostupnosť kvalitných potravín vo všetkých regiónoch. Súčasťou nášho príbehu sú naši zamestnanci a zákazníci, ktorí robia značku COOP Jednota silnou, jedinečnou a vďaka nim príbeh pokračuje," dodáva J. Bilinský.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - COOP Jednota ako výnimočná značka získala pečať Superbrands aj v roku 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Superbrands
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zbúraním historickej budovy v Trenčíne bol porušený zákon, vlastník môže dostať pokutu až jeden milión eur
<< predchádzajúci článok
Audit ministerstva financií odhalil zneužívanie dotácií mimovládkami, skloňuje sa aj meno Šimečkovej matky

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 