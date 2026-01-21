|
Streda 21.1.2026
Úvodná strana
21. januára 2026
Zbúraním historickej budovy v Trenčíne bol porušený zákon, vlastník môže dostať pokutu až jeden milión eur
Posledný vlastník zbúraním historickej budovy v centre Trenčína jednoznačne porušil svoje zákonné povinnosti. Uviedol to Pamiatkový úrad (PÚ) SR v súvislosti s ...
21.1.2026 (SITA.sk) - Posledný vlastník zbúraním historickej budovy v centre Trenčína jednoznačne porušil svoje zákonné povinnosti. Uviedol to Pamiatkový úrad (PÚ) SR v súvislosti s medializovaným prípadom zbúrania národnej kultúrnej pamiatky, ktorá stála v mestskej pamiatkovej rezervácii v centre Trenčína.
Zbúraná bola v sobotu 17. januára 2026. Ako PÚ SR uviedol, Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Trenčín môže v zmysle pamiatkového zákona uložiť vlastníkovi pokutu v rozmedzí od 300 eur do jedného milióna eur. Pamiatkári tiež informovali, že KPÚ Trenčín podal dňa 19. januára 2026 trestné oznámenie vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu.
Na mieste by mal byť v stredu (streda 21. januára) vykonaný štátny stavebný dohľad, ktorý zvolal Regionálny úrad pre územné plánovania a výstavbu Trenčín aj na základe podnetu od KPÚ Trenčín.
PÚ SR uvádza, že zdemolovaná bola časť nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky v centre mesta, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako Dom meštiansky pod číslom 1362 na Mierovom nám. 25 v Trenčíne. Zbúrané bolo zadné krídlo objektu na Palackého ulici.
Predmetný objekt pritom patrí k Mestskej pamiatkovej rezervácii Trenčín, podľa PÚ SR bol neoddeliteľnou súčasťou radovej zástavby Mierového námestia a Palackého ulice, a tiež pamiatkovo hodnotným dôkazom vývoja meštianskych domov v meste. Jej počiatky sa datujú do 16. storočia.
„Vo veci predmetnej nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky vydal v priebehu rokov 2024 – 2025 Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Trenčín ako prvostupňový správny orgán tri rozhodnutia o náprave vo vzťahu k zadnému krídlu národnej kultúrnej pamiatky na Palackého ul. 584, ktorými sa snažil docieliť opravu odkrytej časti strešnej konštrukcie, aby sa zastavila degradácia pamiatky. Vlastník napriek vydaným rozhodnutiam KPÚ Trenčín prekrytie chýbajúcej časti strechy nezabezpečil. Všetky tri rozhodnutia KPÚ Trenčín boli zo strany postupne sa meniacich vlastníkov pamiatky napadnuté odvolaniami, ktorými sa následne zaoberal v priebehu roku 2025 PÚ SR ako príslušný odvolací orgán,“ objasnili pamiatkári s tým, že PÚ SR rozhodol o dvoch odvolaniach, no v prípade posledného nebol v čase demolácie pamiatky proces ešte riadne ukončený.
PÚ SR v oboch prípadoch zrušil rozhodnutia KPÚ Trenčín, avšak nie preto, že by nesúhlasil s jeho rozhodnutiami, ale kvôli neustálym zmenám vlastníka. Opatrenia na nápravu totiž podľa zákona možno uložiť jedine vlastníkovi veci.
„Keďže vždy pred vydaním rozhodnutia o odvolaní, a teda pred nadobudnutím právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutí o náprave, došlo zrejme k účelovej zmene vlastníctva, Pamiatkový úrad SR nemal zákonnú možnosť potvrdiť rozhodnutia KPÚ Trenčín o náprave. Zo strany krajského pamiatkového úradu tak bolo začaté vždy nové konanie, ktoré ukladalo novému vlastníkovi povinnosť odstrániť nedostatky. Všetci vlastníci, ktorí v čase vydávania rozhodnutí boli riadnymi majiteľmi pamiatky, mali povinnosť zabezpečovať jej ochranu tak, ako im to vyplýva z pamiatkového zákona,“ objasňuje PÚ SR.
Orgány na ochranu pamiatkového fondu, teda KPÚ Trenčín a PÚ SR ako odvolací orgán, sa preukázateľne dlhodobo a systematicky usilovali dosiahnuť základnú ochranu predmetnej národnej kultúrnej pamiatky, zdôrazňovali potrebu jej ochrany a opakovane vyzývali vlastníkov k náprave.
Mesto Trenčín je pritom tento rok jedným z dvoch Európskych hlavných miest kultúry. K asanácií pamiatky vydali spoločné vyhlásenie aj predstavitelia kultúrnych inštitúcií v Trenčíne. V stanovisku, pod ktorým sú podpísaní riaditeľ Kreatívneho inštitútu Trenčín (Trenčín 2026) Stanislav Krajči, riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Peter Martinisko, riaditeľka Galérie Miloša A. Bazovského Barbora Petríková a riaditeľ Verejnej knižnice Michala Rešetku Peter Martinák, konanie zo 17. januára zásadne odsúdili.
„Dom sa nachádzal v historickej časti nášho mesta, na území Mestskej pamiatkovej rezervácie Trenčín a bol národnou kultúrnou pamiatkou. Podľa nám dostupných informácií nebolo na jeho asanáciu vydané povolenie zo strany stavebného úradu ani krajského pamiatkového úradu,“ uvádzajú vo vyhlásení. Postup vlastníka podľa ich názor nemá obdobu.
„Bohužiaľ, aj toto neuvážené konanie ukazuje, že naša spoločnosť má aj po 37 rokoch od pádu socialistického režimu veľké rezervy vo vnímaní kvalít verejného priestoru. Vyspelosť spoločnosti sa posudzuje aj na základe jej rešpektu k právu. Nemusíme byť odborníkmi na právne predpisy v oblasti kultúrneho dedičstva, poznáme však Ústavu SR, ktorá uvádza, že výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovať kultúrne pamiatky,“ uviedli ďalej zdôrazňujúc, že v ich inštitúciách sa usilujú o priblíženie histórie všetkým, ktorí sú ochotní počúvať.
„Je aj našou spoločnou zodpovednosťou, aby sme ďalším generáciám neukazovali históriu len v digitálnej podobe alebo len na starých fotografiách,“ dodali s tým, že hoci je nepovolené zbúranie historickej stavby v centre mesta nezvratným aktom, požadujú vyvodenie zodpovednosti za toto konanie. Podľa ich názoru sa dané konanie prieči ako zákonu, tak aj dobrým mravom a verejnému záujmu.
