Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 25.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vladislav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

COOP Jednota Nové Zámky otvára v Komárne moderný Tempo SUPERMARKET


Tagy: PR Supermarket Tempo SUPERMARKET

COOP Jednota Nové Zámky otvára v pondelok 28. septembra o 14.00 hod. nový Tempo SUPERMARKET v meste Komárno. Do prebudovania priestorov modernej predajne investovalo družstvo 1 mil. eur. Na predajnej ...



Zdieľať
predajna cj tempo supermarket komarno 676x380 25.9.2026 (SITA.sk) - COOP Jednota Nové Zámky otvára v pondelok 28. septembra o 14.00 hod. nový Tempo SUPERMARKET v meste Komárno.


Do prebudovania priestorov modernej predajne investovalo družstvo 1 mil. eur. Na predajnej ploche 800 m² ponúkne zákazníkom približne 9 000 tovarových položiek, najmodernejšie technológie, energeticky a ekologicky úsporné chladiace zariadenia, použité chladiace médium bez ekologickej záťaže, aj chutné občerstvenie z vlastnej výroby, teplý pult a gril. O chod novej prevádzky sa bude starať kolektív 20-ich zamestnancov.

Otvorením nového supermarketu pokračuje COOP Jednota Nové Zámky v rozvoji a modernizácii svojej obchodnej siete. Cieľom investície bolo vytvoriť modernú a funkčnú predajňu, ktorá zákazníkom poskytne široký sortiment, kvalitné čerstvé produkty a zároveň príjemné a komfortné prostredie na každodenný nákup. "Otvorenie nového Tempo SUPERMARKETU v Komárne je ďalším krokom v rozvoji a modernizácii našej obchodnej siete. Supermarket v Komárne bude jednou z našich najmodernejších predajní. Pri jeho príprave sme sa pozerali predovšetkým na potreby dnešného zákazníka – na kvalitu a čerstvosť ponuky, pohodlie pri nakupovaní, ale aj rýchlosť a jednoduchosť nákupu. Zároveň sme investovali do energeticky úsporných a ekologickejších technológií. Veríme, že nová predajňa bude miestom, kam sa budú zákazníci z Komárna a okolia radi vracať," uviedol Štefan Mácsadi, predseda predstavenstva COOP Jednota Nové Zámky, SD.

Investícia do moderného a ekologického nakupovania


Priestory novej prevádzky prevzala COOP Jednota Nové Zámky 31. júla 2026 a stavebné práce sa začali už 3. augusta. V krátkom čase bolo potrebné zmeniť pôvodné dispozičné riešenie tak, aby sa zväčšila predajná plocha a zároveň vznikli adekvátne skladové priestory a zázemie pre zamestnancov. Súčasťou realizácie bolo aj prispôsobenie priestorov všetkým hygienickým, bezpečnostným a protipožiarnym požiadavkám. Celkové náklady na zriadenie supermarketu dosiahli 1 mil. €. Nový Tempo SUPERMARKET disponuje 800 m² predajnej plochy a ďalšími 508 m² skladových priestorov a zázemia. Pri návrhu sa kládol dôraz na prehľadné usporiadanie sortimentu, pohodlný pohyb zákazníkov a moderný, reprezentatívny vzhľad celého priestoru.

Podpora lokálnych výrobcov a ekonomiky v regióne


Významnou súčasťou investície sú moderné chladiace a mraziace zariadenia s nízkou spotrebou energie. Využívajú chladiace médium s takmer nulovou ekologickou záťažou. Zvolený chladiaci nábytok bol navyše vyrobený na Slovensku, konkrétne v Nových Zámkoch, čím družstvo podporilo domácu výrobu a miestnu ekonomiku. Modernizácia predajne sa premietla aj do služieb, ktoré majú zákazníkom zjednodušiť a spríjemniť každodenný nákup. K dispozícii budú dve samoobslužné pokladnice a moderný spôsob komunikácie prostredníctvom LED obrazoviek, na ktorých zákazníci nájdu informácie o akciových produktoch, prebiehajúcich súťažiach a ďalších aktuálnych ponukách.

Na realizácii predajne sa podieľalo viacero špecializovaných, najmä lokálnych dodávateľov. Chladiacu a mraziacu technológiu zabezpečila spoločnosť Pastorkalt, regálový program a obchodné zariadenie RECCOM, gril a teplý pult Gastrotechno a výpočtovú techniku, samoobslužné pokladnice a cenovky spoločnosť NRSYS. Stavebné úpravy realizovala spoločnosť SFH, aranžovanie NYKON, elektroinštaláciu BEFRA, vodoinštaláciu ČSÚ a vzduchotechniku a klimatizáciu ŠZ JAMAL.

Viac čerstvosti a pohodlia pre zákazníkov


Dôležitou súčasťou konceptu je čerstvosť. Predajňa ponúkne samoobslužný chladený pult s čerstvými zeleninovými šalátmi, ako aj vlastnú výrobu bagiet a ovocných šalátov. Ponuku dopĺňa moderný energeticky úsporný gril, ktorý umožní prípravu viacerých druhov teplých jedál vrátane grilovaných kurčiat, kolien či rebier.

Nová predajňa v Komárne spája tradičné hodnoty družstva s moderným maloobchodným prostredím, technologickými inováciami a dôrazom na čerstvosť, kvalitu a pohodlie zákazníkov.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - COOP Jednota Nové Zámky otvára v Komárne moderný Tempo SUPERMARKET © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Supermarket Tempo SUPERMARKET
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Šimečka: Koalícia stratila mandát na miliardové rozhodnutia, vláda nemá bez opozície podpisovať nákladné zmluvy – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Ukrajinca, ktorý v poľskom opátstve dobodal kňaza, obvinili z vraždy. Prezident Zelenskyj označil jeho čin za „zlo“

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 