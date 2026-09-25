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COOP Jednota Nové Zámky otvára v Komárne moderný Tempo SUPERMARKET
Tagy: PR Supermarket Tempo SUPERMARKET
COOP Jednota Nové Zámky otvára v pondelok 28. septembra o 14.00 hod. nový Tempo SUPERMARKET v meste Komárno. Do prebudovania priestorov modernej predajne investovalo družstvo 1 mil. eur. Na predajnej ...
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25.9.2026 (SITA.sk) - COOP Jednota Nové Zámky otvára v pondelok 28. septembra o 14.00 hod. nový Tempo SUPERMARKET v meste Komárno.
Do prebudovania priestorov modernej predajne investovalo družstvo 1 mil. eur. Na predajnej ploche 800 m² ponúkne zákazníkom približne 9 000 tovarových položiek, najmodernejšie technológie, energeticky a ekologicky úsporné chladiace zariadenia, použité chladiace médium bez ekologickej záťaže, aj chutné občerstvenie z vlastnej výroby, teplý pult a gril. O chod novej prevádzky sa bude starať kolektív 20-ich zamestnancov.
Otvorením nového supermarketu pokračuje COOP Jednota Nové Zámky v rozvoji a modernizácii svojej obchodnej siete. Cieľom investície bolo vytvoriť modernú a funkčnú predajňu, ktorá zákazníkom poskytne široký sortiment, kvalitné čerstvé produkty a zároveň príjemné a komfortné prostredie na každodenný nákup. "Otvorenie nového Tempo SUPERMARKETU v Komárne je ďalším krokom v rozvoji a modernizácii našej obchodnej siete. Supermarket v Komárne bude jednou z našich najmodernejších predajní. Pri jeho príprave sme sa pozerali predovšetkým na potreby dnešného zákazníka – na kvalitu a čerstvosť ponuky, pohodlie pri nakupovaní, ale aj rýchlosť a jednoduchosť nákupu. Zároveň sme investovali do energeticky úsporných a ekologickejších technológií. Veríme, že nová predajňa bude miestom, kam sa budú zákazníci z Komárna a okolia radi vracať," uviedol Štefan Mácsadi, predseda predstavenstva COOP Jednota Nové Zámky, SD.
Priestory novej prevádzky prevzala COOP Jednota Nové Zámky 31. júla 2026 a stavebné práce sa začali už 3. augusta. V krátkom čase bolo potrebné zmeniť pôvodné dispozičné riešenie tak, aby sa zväčšila predajná plocha a zároveň vznikli adekvátne skladové priestory a zázemie pre zamestnancov. Súčasťou realizácie bolo aj prispôsobenie priestorov všetkým hygienickým, bezpečnostným a protipožiarnym požiadavkám. Celkové náklady na zriadenie supermarketu dosiahli 1 mil. €. Nový Tempo SUPERMARKET disponuje 800 m² predajnej plochy a ďalšími 508 m² skladových priestorov a zázemia. Pri návrhu sa kládol dôraz na prehľadné usporiadanie sortimentu, pohodlný pohyb zákazníkov a moderný, reprezentatívny vzhľad celého priestoru.
Významnou súčasťou investície sú moderné chladiace a mraziace zariadenia s nízkou spotrebou energie. Využívajú chladiace médium s takmer nulovou ekologickou záťažou. Zvolený chladiaci nábytok bol navyše vyrobený na Slovensku, konkrétne v Nových Zámkoch, čím družstvo podporilo domácu výrobu a miestnu ekonomiku. Modernizácia predajne sa premietla aj do služieb, ktoré majú zákazníkom zjednodušiť a spríjemniť každodenný nákup. K dispozícii budú dve samoobslužné pokladnice a moderný spôsob komunikácie prostredníctvom LED obrazoviek, na ktorých zákazníci nájdu informácie o akciových produktoch, prebiehajúcich súťažiach a ďalších aktuálnych ponukách.
Na realizácii predajne sa podieľalo viacero špecializovaných, najmä lokálnych dodávateľov. Chladiacu a mraziacu technológiu zabezpečila spoločnosť Pastorkalt, regálový program a obchodné zariadenie RECCOM, gril a teplý pult Gastrotechno a výpočtovú techniku, samoobslužné pokladnice a cenovky spoločnosť NRSYS. Stavebné úpravy realizovala spoločnosť SFH, aranžovanie NYKON, elektroinštaláciu BEFRA, vodoinštaláciu ČSÚ a vzduchotechniku a klimatizáciu ŠZ JAMAL.
Dôležitou súčasťou konceptu je čerstvosť. Predajňa ponúkne samoobslužný chladený pult s čerstvými zeleninovými šalátmi, ako aj vlastnú výrobu bagiet a ovocných šalátov. Ponuku dopĺňa moderný energeticky úsporný gril, ktorý umožní prípravu viacerých druhov teplých jedál vrátane grilovaných kurčiat, kolien či rebier.
Nová predajňa v Komárne spája tradičné hodnoty družstva s moderným maloobchodným prostredím, technologickými inováciami a dôrazom na čerstvosť, kvalitu a pohodlie zákazníkov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - COOP Jednota Nové Zámky otvára v Komárne moderný Tempo SUPERMARKET © SITA Všetky práva vyhradené.
Do prebudovania priestorov modernej predajne investovalo družstvo 1 mil. eur. Na predajnej ploche 800 m² ponúkne zákazníkom približne 9 000 tovarových položiek, najmodernejšie technológie, energeticky a ekologicky úsporné chladiace zariadenia, použité chladiace médium bez ekologickej záťaže, aj chutné občerstvenie z vlastnej výroby, teplý pult a gril. O chod novej prevádzky sa bude starať kolektív 20-ich zamestnancov.
Otvorením nového supermarketu pokračuje COOP Jednota Nové Zámky v rozvoji a modernizácii svojej obchodnej siete. Cieľom investície bolo vytvoriť modernú a funkčnú predajňu, ktorá zákazníkom poskytne široký sortiment, kvalitné čerstvé produkty a zároveň príjemné a komfortné prostredie na každodenný nákup. "Otvorenie nového Tempo SUPERMARKETU v Komárne je ďalším krokom v rozvoji a modernizácii našej obchodnej siete. Supermarket v Komárne bude jednou z našich najmodernejších predajní. Pri jeho príprave sme sa pozerali predovšetkým na potreby dnešného zákazníka – na kvalitu a čerstvosť ponuky, pohodlie pri nakupovaní, ale aj rýchlosť a jednoduchosť nákupu. Zároveň sme investovali do energeticky úsporných a ekologickejších technológií. Veríme, že nová predajňa bude miestom, kam sa budú zákazníci z Komárna a okolia radi vracať," uviedol Štefan Mácsadi, predseda predstavenstva COOP Jednota Nové Zámky, SD.
Investícia do moderného a ekologického nakupovania
Priestory novej prevádzky prevzala COOP Jednota Nové Zámky 31. júla 2026 a stavebné práce sa začali už 3. augusta. V krátkom čase bolo potrebné zmeniť pôvodné dispozičné riešenie tak, aby sa zväčšila predajná plocha a zároveň vznikli adekvátne skladové priestory a zázemie pre zamestnancov. Súčasťou realizácie bolo aj prispôsobenie priestorov všetkým hygienickým, bezpečnostným a protipožiarnym požiadavkám. Celkové náklady na zriadenie supermarketu dosiahli 1 mil. €. Nový Tempo SUPERMARKET disponuje 800 m² predajnej plochy a ďalšími 508 m² skladových priestorov a zázemia. Pri návrhu sa kládol dôraz na prehľadné usporiadanie sortimentu, pohodlný pohyb zákazníkov a moderný, reprezentatívny vzhľad celého priestoru.
Podpora lokálnych výrobcov a ekonomiky v regióne
Významnou súčasťou investície sú moderné chladiace a mraziace zariadenia s nízkou spotrebou energie. Využívajú chladiace médium s takmer nulovou ekologickou záťažou. Zvolený chladiaci nábytok bol navyše vyrobený na Slovensku, konkrétne v Nových Zámkoch, čím družstvo podporilo domácu výrobu a miestnu ekonomiku. Modernizácia predajne sa premietla aj do služieb, ktoré majú zákazníkom zjednodušiť a spríjemniť každodenný nákup. K dispozícii budú dve samoobslužné pokladnice a moderný spôsob komunikácie prostredníctvom LED obrazoviek, na ktorých zákazníci nájdu informácie o akciových produktoch, prebiehajúcich súťažiach a ďalších aktuálnych ponukách.
Na realizácii predajne sa podieľalo viacero špecializovaných, najmä lokálnych dodávateľov. Chladiacu a mraziacu technológiu zabezpečila spoločnosť Pastorkalt, regálový program a obchodné zariadenie RECCOM, gril a teplý pult Gastrotechno a výpočtovú techniku, samoobslužné pokladnice a cenovky spoločnosť NRSYS. Stavebné úpravy realizovala spoločnosť SFH, aranžovanie NYKON, elektroinštaláciu BEFRA, vodoinštaláciu ČSÚ a vzduchotechniku a klimatizáciu ŠZ JAMAL.
Viac čerstvosti a pohodlia pre zákazníkov
Dôležitou súčasťou konceptu je čerstvosť. Predajňa ponúkne samoobslužný chladený pult s čerstvými zeleninovými šalátmi, ako aj vlastnú výrobu bagiet a ovocných šalátov. Ponuku dopĺňa moderný energeticky úsporný gril, ktorý umožní prípravu viacerých druhov teplých jedál vrátane grilovaných kurčiat, kolien či rebier.
Nová predajňa v Komárne spája tradičné hodnoty družstva s moderným maloobchodným prostredím, technologickými inováciami a dôrazom na čerstvosť, kvalitu a pohodlie zákazníkov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - COOP Jednota Nové Zámky otvára v Komárne moderný Tempo SUPERMARKET © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR Supermarket Tempo SUPERMARKET
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