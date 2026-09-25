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25. septembra 2026
Šimečka: Koalícia stratila mandát na miliardové rozhodnutia, vláda nemá bez opozície podpisovať nákladné zmluvy – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister dopravy a výstavby SR Minister obrany SR Minister životného prostredia SR Nákup vojenskej techniky Opozícia Podpredseda PS portál slovensko.sk Predseda Progresívneho Slovenska Transakčná daň Vládna koalícia
Ak sa aj na niečom dohodnú, je to len výsledkom vydieračiek a snahy nabaliť sa. Vládna koalícia sa podľa predsedu
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25.9.2026 (SITA.sk) - Ak sa aj na niečom dohodnú, je to len výsledkom vydieračiek a snahy nabaliť sa.
Vládna koalícia sa podľa predsedu Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku rozpadla a stratila mandát na prijímanie drahých a nezvratných rozhodnutí. Zároveň vyzval vládu, aby bez konzultácie s opozíciou nepodpisovala nákladné zmluvy a nezačínala projekty, ktorých financovanie presahuje volebné obdobie.
„Toto nie je žiadne vládnutie. Koalícia pripomína štvorkajak, v ktorom každý pádluje iným smerom a ešte sa tými pádlami aj trieskajú po hlave. Ak sa aj na niečom dohodnú, je to len výsledkom vydieračiek a snahy nabaliť sa. Vyzývam zlyhanú vládu Roberta Fica, aby oddnes bez konzultácie s opozíciou nepodpisovala žiadne nákladné zmluvy a na vlastnú päsť nerobila žiadne projekty, ktorých financovanie presahuje volebné obdobie,“ uviedol Šimečka.
Pôvodnú trojkoalíciu v súčasnosti tvorí podľa PS „Smer, potápajúci sa Hlas, jednoosobová SNS, do toho kadejakí pozbieranci a vydierači ako Migaľ či Taraba". Podľa Šimečku má vláda zabezpečovať riadny chod štátu, nie prijímať rozhodnutia o miliardových projektoch, napríklad začať výstavbu miliardovej jadrovej elektrárne či pochybne kupovať armádu techniku.
Na miliardové výdavky v oblasti obrany upozornil podpredseda PS Tomáš Valášek. Kritizoval pritom spôsob, akým minister obrany Robert Kaliňák rozhoduje o nákupoch vojenskej techniky. „Má výnimku, zbrane nemusí nevyhnutne nakupovať cez súťaž, veľká časť rozpočtu je utajená. Pre niekoho ako Kaliňák zlatá baňa. Ten si navyše nechal vybrakovať rozpočet ako nikto predtým. A všetko sprevádza chaos," povedal Valášek.
Kaliňák podľa neho nemá plán ani víziu a musí prestať takto míňať. „Armáda si novú techniku zaslúži, ale nechať ju napospas Kaliňákovi, to nie je riešenie. To je trest," dodal Valášek.
Podpredseda PS Ivan Štefunko kritizoval pripravovanú investíciu do novej jadrovej elektrárne. Podľa jeho slov môže ísť o projekt za 15 miliárd eur, ktorý by zadlžil Slovensko na generácie. „Hovorím o novej atómke. Toto by zadlžilo Slovensko na generácie dopredu a to všetko bez analýz, podmienok a iných ponúk. Smer a Hlas sa hádali, kto na tento projekt bude dohliadať, nakoniec si to Fico zobral pod seba,“ povedal Štefunko s tým, že nie sú proti projektu, ale musia vidieť analýzu výhodnosti, model financovania a mať aspoň základnú súťaž.
Líder zmeny PS pre dopravu a informatizáciu Ján Hargaš rozdelil vládne projekty podľa jeho slov na zbytočné a predražené. Kritizoval napríklad projekty súvisiace s portálom Slovensko.sk či systémom na odhaľovanie daňových únikov.
„Na tú prvú sú experti Migaľ a Šalitroš. Na nepotrebné kšefty chcú vyhodiť desiatky miliónov. Hovorím o projekte Slovensko.sk či systéme na odhaľovanie daňových únikov. Ak vláda tieto nepotrebné projekty stopne, hneď získa polovicu peňazí, ktoré potrebuje na zrušenie transakčnej dane,“ uviedol Hargaš.
Za predstaviteľa druhej kategórie označil ministra dopravy Jozefa Ráža. Podľa Hargaša síce presadzuje potrebné projekty, tie sa však podľa neho „zázračne" predražujú.
Kritika smerovala aj na ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorý 24. septembra napriek rozsiahlej kritike podpísal zmluvu na odstraňovanie sedimentov v Dunaji. „Cenovka je 85 miliónov, pričom nevyužil vlastný štátny podnik a kšeft dohodil firme s podozrivými prepojeniami. Tento budúci bývalý minister už naozaj nemá žiadny mandát robiť takéto rozhodnutia,“ uviedla poslankyňa PS Tamara Stohlová.
Zdroj: SITA.sk - Šimečka: Koalícia stratila mandát na miliardové rozhodnutia, vláda nemá bez opozície podpisovať nákladné zmluvy – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vládna koalícia sa podľa predsedu Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku rozpadla a stratila mandát na prijímanie drahých a nezvratných rozhodnutí. Zároveň vyzval vládu, aby bez konzultácie s opozíciou nepodpisovala nákladné zmluvy a nezačínala projekty, ktorých financovanie presahuje volebné obdobie.
Koalícia podľa Šimečku
„Toto nie je žiadne vládnutie. Koalícia pripomína štvorkajak, v ktorom každý pádluje iným smerom a ešte sa tými pádlami aj trieskajú po hlave. Ak sa aj na niečom dohodnú, je to len výsledkom vydieračiek a snahy nabaliť sa. Vyzývam zlyhanú vládu Roberta Fica, aby oddnes bez konzultácie s opozíciou nepodpisovala žiadne nákladné zmluvy a na vlastnú päsť nerobila žiadne projekty, ktorých financovanie presahuje volebné obdobie,“ uviedol Šimečka.
Pôvodnú trojkoalíciu v súčasnosti tvorí podľa PS „Smer, potápajúci sa Hlas, jednoosobová SNS, do toho kadejakí pozbieranci a vydierači ako Migaľ či Taraba". Podľa Šimečku má vláda zabezpečovať riadny chod štátu, nie prijímať rozhodnutia o miliardových projektoch, napríklad začať výstavbu miliardovej jadrovej elektrárne či pochybne kupovať armádu techniku.
Výdavky na obranu
Na miliardové výdavky v oblasti obrany upozornil podpredseda PS Tomáš Valášek. Kritizoval pritom spôsob, akým minister obrany Robert Kaliňák rozhoduje o nákupoch vojenskej techniky. „Má výnimku, zbrane nemusí nevyhnutne nakupovať cez súťaž, veľká časť rozpočtu je utajená. Pre niekoho ako Kaliňák zlatá baňa. Ten si navyše nechal vybrakovať rozpočet ako nikto predtým. A všetko sprevádza chaos," povedal Valášek.
Kaliňák podľa neho nemá plán ani víziu a musí prestať takto míňať. „Armáda si novú techniku zaslúži, ale nechať ju napospas Kaliňákovi, to nie je riešenie. To je trest," dodal Valášek.
Podpredseda PS Ivan Štefunko kritizoval pripravovanú investíciu do novej jadrovej elektrárne. Podľa jeho slov môže ísť o projekt za 15 miliárd eur, ktorý by zadlžil Slovensko na generácie. „Hovorím o novej atómke. Toto by zadlžilo Slovensko na generácie dopredu a to všetko bez analýz, podmienok a iných ponúk. Smer a Hlas sa hádali, kto na tento projekt bude dohliadať, nakoniec si to Fico zobral pod seba,“ povedal Štefunko s tým, že nie sú proti projektu, ale musia vidieť analýzu výhodnosti, model financovania a mať aspoň základnú súťaž.
Zbytočné a predražené projekty
Líder zmeny PS pre dopravu a informatizáciu Ján Hargaš rozdelil vládne projekty podľa jeho slov na zbytočné a predražené. Kritizoval napríklad projekty súvisiace s portálom Slovensko.sk či systémom na odhaľovanie daňových únikov.
„Na tú prvú sú experti Migaľ a Šalitroš. Na nepotrebné kšefty chcú vyhodiť desiatky miliónov. Hovorím o projekte Slovensko.sk či systéme na odhaľovanie daňových únikov. Ak vláda tieto nepotrebné projekty stopne, hneď získa polovicu peňazí, ktoré potrebuje na zrušenie transakčnej dane,“ uviedol Hargaš.
Za predstaviteľa druhej kategórie označil ministra dopravy Jozefa Ráža. Podľa Hargaša síce presadzuje potrebné projekty, tie sa však podľa neho „zázračne" predražujú.
Kritika smerovala aj na ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorý 24. septembra napriek rozsiahlej kritike podpísal zmluvu na odstraňovanie sedimentov v Dunaji. „Cenovka je 85 miliónov, pričom nevyužil vlastný štátny podnik a kšeft dohodil firme s podozrivými prepojeniami. Tento budúci bývalý minister už naozaj nemá žiadny mandát robiť takéto rozhodnutia,“ uviedla poslankyňa PS Tamara Stohlová.
Zdroj: SITA.sk - Šimečka: Koalícia stratila mandát na miliardové rozhodnutia, vláda nemá bez opozície podpisovať nákladné zmluvy – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister dopravy a výstavby SR Minister obrany SR Minister životného prostredia SR Nákup vojenskej techniky Opozícia Podpredseda PS portál slovensko.sk Predseda Progresívneho Slovenska Transakčná daň Vládna koalícia
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