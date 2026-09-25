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25. septembra 2026

Ukrajinca, ktorý v poľskom opátstve dobodal kňaza, obvinili z vraždy. Prezident Zelenskyj označil jeho čin za „zlo“


Tagy: Kňaz Opátstvo Pokus o vraždu Poľsko šokujúca vražda Útok nožom Vražda

Útočník bol pri incidente tiež zranený a momentálne sa nachádza v nemocnici. Motív útoku zostáva neznámy. Poľská prokuratúra v piatok obvinila 31-ročného občana Ukrajiny z



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noz 1 676x451 25.9.2026 (SITA.sk) - Útočník bol pri incidente tiež zranený a momentálne sa nachádza v nemocnici. Motív útoku zostáva neznámy.


Poľská prokuratúra v piatok obvinila 31-ročného občana Ukrajiny z vraždy a pokusu o vraždu, ktorých sa dopustil vo štvrtok pri útoku nožom v benediktínskom opátstve v meste Jarosław na východe Poľska. Pri útoku zahynul jeden kňaz a ďalší štyria ľudia utrpeli zranenia.

Podľa vyšetrovateľov muž vo štvrtok ráno vstúpil do areálu opátstva, kde nožom napadol päť osôb, troch duchovných a dvoch laikov. Jeden z napadnutých kňazov neskôr zomrel v nemocnici na následky zranení. Zdravotný stav ostatných štyroch obetí je stabilizovaný.

Voči páchateľovi Ihorovi M. sme vzniesli obvinenia z vraždy, pokusu o vraždu a úmyselného ublíženia na zdraví,“ uviedla hovorkyňa okresnej prokuratúry.

V prípade uznania viny mu hrozí doživotný trest odňatia slobody. Útočník bol pri incidente tiež zranený a momentálne sa nachádza v nemocnici. Jeho psychický stav zatiaľ neumožnil vyšetrovateľom vypočuť ho, preto motív útoku zostáva neznámy.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok útok odsúdil a označil ho za „zlo“. „Hrozný zločin v opátstve benediktínok v Jarosławe, ktorý spáchal ukrajinský občan. Toto zlo nami otriaslo,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti. „Je bolestné, že ľudia sú schopní takýchto krutých zločinov. Veríme, že spravodlivosť bude naplnená.“


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinca, ktorý v poľskom opátstve dobodal kňaza, obvinili z vraždy. Prezident Zelenskyj označil jeho čin za „zlo“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kňaz Opátstvo Pokus o vraždu Poľsko šokujúca vražda Útok nožom Vražda
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