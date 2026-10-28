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COOP Jednota Nové Zámky otvorila zmodernizovaný supermarket v Pribete
Tagy: PR Supermarket
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo, pokračuje v modernizácii svojej predajnej siete. Po pätnásťdňovej rekonštrukcii otvorila zmodernizovaný supermarket v obci Pribeta. Investícia vo ...
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28.10.2026 (SITA.sk) - COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo, pokračuje v modernizácii svojej predajnej siete.
Po pätnásťdňovej rekonštrukcii otvorila zmodernizovaný supermarket v obci Pribeta. Investícia vo výške 350-tisíc eur priniesla obnovu obchodného zariadenia, nové technológie a rozšírenie služieb pre zákazníkov.
Na predajnej ploche s rozlohou 323 m² zákazníkov privítalo nové obchodné zariadenie a prehľadnejšie usporiadanie sortimentu. Rekonštrukcia zahŕňala renováciu podlahy, maliarske a elektroinštalačné práce a kompletnú výmenu obchodného zariadenia. Významnou novinkou je gril s teplým pultom, ktorý ponúka čerstvo pripravované grilované špeciality počas celého dňa a samozrejmosťou je dopek čerstvého pečiva. Súčasťou vybavenia supermarketu je aj bankomat. "Našou prioritou je neustále zvyšovať kvalitu nákupného prostredia a dostupnosť služieb pre zákazníkov. Rekonštrukcia supermarketu v Pribete je ďalším krokom v modernizácii našej predajnej siete. Investíciou vo výške 350-tisíc eur sme vytvorili príjemnejšie a funkčnejšie priestory, zaviedli ekologickejšie technológie a rozšírili ponuku o nové služby. Chceme, aby aj obyvatelia menších obcí mali možnosť nakupovať v moderných predajniach, ktoré zodpovedajú ich potrebám a očakávaniam," uviedol Štefan Mácsadi, predseda predstavenstva, COOP Jednota Nové Zámky, s. d.
Dôležitou technologickou novinkou je chladiaci systém využívajúci prírodné chladivo CO₂. Toto ekologicky šetrnejšie riešenie výrazne znižuje priamy vplyv na globálne otepľovanie a predstavuje významný krok k environmentálne zodpovednejšej prevádzke supermarketu. Modernizovaná predajňa je vybavená elektronickými cenovkami a LED obrazovkami v oddelení ovocia a zeleniny a pri teplom pulte. Na realizácii rekonštrukcie supermarketu sa podieľali regionálni dodávatelia, s ktorými družstvo spolupracuje dlhodobo. O zákazníkov sa bude starať 12-členný kolektív zamestnancov. Supermarket je otvorený sedem dní v týždni – od pondelka do štvrtka od 6.00 do 18.00 hod., v piatok od 6.00 do 19.00 hod., v sobotu od 6.00 do 13.00 hod. a v nedeľu od 7.00 do 11.00 hod.
Modernizácia supermarketu v Pribete potvrdzuje pokračujúce úsilie COOP Jednoty Nové Zámky investovať do rozvoja svojej predajnej siete a zabezpečovať kvalitné, dostupné maloobchodné služby aj v menších obciach regiónu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - COOP Jednota Nové Zámky otvorila zmodernizovaný supermarket v Pribete © SITA Všetky práva vyhradené.
Po pätnásťdňovej rekonštrukcii otvorila zmodernizovaný supermarket v obci Pribeta. Investícia vo výške 350-tisíc eur priniesla obnovu obchodného zariadenia, nové technológie a rozšírenie služieb pre zákazníkov.
Vyšší komfort nakupovania pre zákazníkov
Na predajnej ploche s rozlohou 323 m² zákazníkov privítalo nové obchodné zariadenie a prehľadnejšie usporiadanie sortimentu. Rekonštrukcia zahŕňala renováciu podlahy, maliarske a elektroinštalačné práce a kompletnú výmenu obchodného zariadenia. Významnou novinkou je gril s teplým pultom, ktorý ponúka čerstvo pripravované grilované špeciality počas celého dňa a samozrejmosťou je dopek čerstvého pečiva. Súčasťou vybavenia supermarketu je aj bankomat. "Našou prioritou je neustále zvyšovať kvalitu nákupného prostredia a dostupnosť služieb pre zákazníkov. Rekonštrukcia supermarketu v Pribete je ďalším krokom v modernizácii našej predajnej siete. Investíciou vo výške 350-tisíc eur sme vytvorili príjemnejšie a funkčnejšie priestory, zaviedli ekologickejšie technológie a rozšírili ponuku o nové služby. Chceme, aby aj obyvatelia menších obcí mali možnosť nakupovať v moderných predajniach, ktoré zodpovedajú ich potrebám a očakávaniam," uviedol Štefan Mácsadi, predseda predstavenstva, COOP Jednota Nové Zámky, s. d.
Inovatívne riešenia a podpora regiónu
Dôležitou technologickou novinkou je chladiaci systém využívajúci prírodné chladivo CO₂. Toto ekologicky šetrnejšie riešenie výrazne znižuje priamy vplyv na globálne otepľovanie a predstavuje významný krok k environmentálne zodpovednejšej prevádzke supermarketu. Modernizovaná predajňa je vybavená elektronickými cenovkami a LED obrazovkami v oddelení ovocia a zeleniny a pri teplom pulte. Na realizácii rekonštrukcie supermarketu sa podieľali regionálni dodávatelia, s ktorými družstvo spolupracuje dlhodobo. O zákazníkov sa bude starať 12-členný kolektív zamestnancov. Supermarket je otvorený sedem dní v týždni – od pondelka do štvrtka od 6.00 do 18.00 hod., v piatok od 6.00 do 19.00 hod., v sobotu od 6.00 do 13.00 hod. a v nedeľu od 7.00 do 11.00 hod.
Modernizácia supermarketu v Pribete potvrdzuje pokračujúce úsilie COOP Jednoty Nové Zámky investovať do rozvoja svojej predajnej siete a zabezpečovať kvalitné, dostupné maloobchodné služby aj v menších obciach regiónu.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - COOP Jednota Nové Zámky otvorila zmodernizovaný supermarket v Pribete © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR Supermarket
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