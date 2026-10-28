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28. októbra 2026
Vo vyšetrovaní volebnej korupcie vo Vranove nad Topľou nastal posun, obvinili tri osoby
Prípad súvisí s požadovaním úplatku za zabezpečenie voličských hlasov v prospech kandidáta na poslanca mestského zastupiteľstva. Polícia obvinila tri osoby z prečinu
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28.10.2026 (SITA.sk) - Prípad súvisí s požadovaním úplatku za zabezpečenie voličských hlasov v prospech kandidáta na poslanca mestského zastupiteľstva.
Polícia obvinila tri osoby z prečinu volebnej korupcie spáchaného formou spolupáchateľstva. Prípad súvisí s požadovaním úplatku za zabezpečenie voličských hlasov v prospech kandidáta na poslanca mestského zastupiteľstva vo Vranove n/Topľou.
Ako informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie prešovskej krajskej polície Ingrida Pavlovská, trestné oznámenie podal jeden z kandidátov deň pred voľbami. Nasledujúci deň popoludní policajti zadržali dve osoby pri preberaní úplatku na parkovisku pred obchodným centrom vo Vranove n/Topľou. Krátko nato zadržali aj ďalšieho človeka, ktorý sa mal na skutku podieľať.
"Všetkým trom osobám vzniesli obvinenie za prečin volebnej korupcie spáchaný formou spolupáchateľstva," skonštatovala Pavlovská.
Na vyšetrovaní spolupracovali odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove, Pohotovostný policajný útvar Prešov, odbor zvláštnych policajných činností Východ Prezídia Policajného zboru a Krajská prokuratúra v Prešove. "Vzhľadom k prebiehajúcemu vyšetrovaniu nie je možné k prípadu poskytnúť ďalšie informácie," dodala Pavlovská.
Zdroj: SITA.sk - Vo vyšetrovaní volebnej korupcie vo Vranove nad Topľou nastal posun, obvinili tri osoby © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia obvinila tri osoby z prečinu volebnej korupcie spáchaného formou spolupáchateľstva. Prípad súvisí s požadovaním úplatku za zabezpečenie voličských hlasov v prospech kandidáta na poslanca mestského zastupiteľstva vo Vranove n/Topľou.
Ako informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie prešovskej krajskej polície Ingrida Pavlovská, trestné oznámenie podal jeden z kandidátov deň pred voľbami. Nasledujúci deň popoludní policajti zadržali dve osoby pri preberaní úplatku na parkovisku pred obchodným centrom vo Vranove n/Topľou. Krátko nato zadržali aj ďalšieho človeka, ktorý sa mal na skutku podieľať.
"Všetkým trom osobám vzniesli obvinenie za prečin volebnej korupcie spáchaný formou spolupáchateľstva," skonštatovala Pavlovská.
Na vyšetrovaní spolupracovali odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove, Pohotovostný policajný útvar Prešov, odbor zvláštnych policajných činností Východ Prezídia Policajného zboru a Krajská prokuratúra v Prešove. "Vzhľadom k prebiehajúcemu vyšetrovaniu nie je možné k prípadu poskytnúť ďalšie informácie," dodala Pavlovská.
Zdroj: SITA.sk - Vo vyšetrovaní volebnej korupcie vo Vranove nad Topľou nastal posun, obvinili tri osoby © SITA Všetky práva vyhradené.
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