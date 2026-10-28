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28. októbra 2026
Pracovníci v zahraničí často prichádzajú o časť mzdy či sociálne nároky. Pomáha im európska sieť poradcov
Tagy: Poradenstvo
Poradcovia pomáhajú pracovníkom, za ktorých zamestnávatelia neodvádzali sociálne poistenie, ľuďom po pracovných úrazoch či zamestnancom ubytovaným v nevyhovujúcich podmienkach. Európania pracujúci ...
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28.10.2026 (SITA.sk) - Poradcovia pomáhajú pracovníkom, za ktorých zamestnávatelia neodvádzali sociálne poistenie, ľuďom po pracovných úrazoch či zamestnancom ubytovaným v nevyhovujúcich podmienkach.
Európania pracujúci v inom členskom štáte Európskej únie sa neraz stretávajú s nevyplatenými mzdami, chýbajúcimi odvodmi či nevyhovujúcimi pracovnými podmienkami. Pri vymáhaní ich práv im pomáha cezhraničná sieť poradcov v rámci projektu Fair Labour Mobility EU. V rokoch 2024 až 2025 poskytla pomoc takmer tritisíc pracovníkom, informoval portál Euronews.
Poradcovia z ôsmich krajín napríklad na diaľničnom odpočívadle neďaleko slovinskej Ľubľany informovali vodičov kamiónov o pravidlách odmeňovania, povinnom odpočinku a pracovných podmienkach. „Zúfalo potrebujú informácie, správne informácie, pretože sú do istej miery odkázaní sami na seba,“ uviedol Marko Tanasić, poradca projektu pôsobiaci v slovinskom odborovom zväze ZSSS.
Práve medzinárodná cestná doprava patrí medzi odvetvia, v ktorých sa pracovníci stretávajú s komplikovanými pravidlami. Slovinský vodič kamiónu Goran Jovanović upozornil, že mnohí jeho kolegovia nedostávajú mzdu podľa príslušných kolektívnych zmlúv. Namiesto toho sú podľa neho odmeňovaní paušálne za odpracované dni a prejdené kilometre.
Poradcovia pomáhajú aj pracovníkom, za ktorých zamestnávatelia neodvádzali sociálne poistenie, ľuďom po pracovných úrazoch či zamestnancom ubytovaným v nevyhovujúcich podmienkach. Prípady často presahujú hranice viacerých krajín. Rozpočet projektu Fair Labour Mobility EU dosahuje v tomto roku 1,2 milióna eur, pričom 90 percent nákladov financuje Európska únia.
Európska komisia zároveň predstavila návrh balíka opatrení Fair Labour Mobility Package, ktorým chce uľahčiť cezhraničné zamestnávanie a obmedziť podvody. Sústreďuje sa na rýchlejšie uznávanie odborných kvalifikácií medzi členskými štátmi, digitálnu peňaženku na uchovávanie a zdieľanie dokladov o sociálnom zabezpečení a posilnenie úlohy Európskeho orgánu práce pri odhaľovaní podvodov.
Pripravované opatrenia by v prípade zavedenia mohli pomôcť aj Slovákom pracujúcim v zahraničí či zahraničným zamestnancom na Slovensku. Ich cieľom je uľahčiť uplatňovanie pracovných a sociálnych práv pri zamestnávaní v iných členských štátoch EÚ.
Zdroj: SITA.sk - Pracovníci v zahraničí často prichádzajú o časť mzdy či sociálne nároky. Pomáha im európska sieť poradcov © SITA Všetky práva vyhradené.
Európania pracujúci v inom členskom štáte Európskej únie sa neraz stretávajú s nevyplatenými mzdami, chýbajúcimi odvodmi či nevyhovujúcimi pracovnými podmienkami. Pri vymáhaní ich práv im pomáha cezhraničná sieť poradcov v rámci projektu Fair Labour Mobility EU. V rokoch 2024 až 2025 poskytla pomoc takmer tritisíc pracovníkom, informoval portál Euronews.
Poradcovia z ôsmich krajín napríklad na diaľničnom odpočívadle neďaleko slovinskej Ľubľany informovali vodičov kamiónov o pravidlách odmeňovania, povinnom odpočinku a pracovných podmienkach. „Zúfalo potrebujú informácie, správne informácie, pretože sú do istej miery odkázaní sami na seba,“ uviedol Marko Tanasić, poradca projektu pôsobiaci v slovinskom odborovom zväze ZSSS.
Práve medzinárodná cestná doprava patrí medzi odvetvia, v ktorých sa pracovníci stretávajú s komplikovanými pravidlami. Slovinský vodič kamiónu Goran Jovanović upozornil, že mnohí jeho kolegovia nedostávajú mzdu podľa príslušných kolektívnych zmlúv. Namiesto toho sú podľa neho odmeňovaní paušálne za odpracované dni a prejdené kilometre.
Poradcovia pomáhajú aj pracovníkom, za ktorých zamestnávatelia neodvádzali sociálne poistenie, ľuďom po pracovných úrazoch či zamestnancom ubytovaným v nevyhovujúcich podmienkach. Prípady často presahujú hranice viacerých krajín. Rozpočet projektu Fair Labour Mobility EU dosahuje v tomto roku 1,2 milióna eur, pričom 90 percent nákladov financuje Európska únia.
Európska komisia zároveň predstavila návrh balíka opatrení Fair Labour Mobility Package, ktorým chce uľahčiť cezhraničné zamestnávanie a obmedziť podvody. Sústreďuje sa na rýchlejšie uznávanie odborných kvalifikácií medzi členskými štátmi, digitálnu peňaženku na uchovávanie a zdieľanie dokladov o sociálnom zabezpečení a posilnenie úlohy Európskeho orgánu práce pri odhaľovaní podvodov.
Pripravované opatrenia by v prípade zavedenia mohli pomôcť aj Slovákom pracujúcim v zahraničí či zahraničným zamestnancom na Slovensku. Ich cieľom je uľahčiť uplatňovanie pracovných a sociálnych práv pri zamestnávaní v iných členských štátoch EÚ.
Zdroj: SITA.sk - Pracovníci v zahraničí často prichádzajú o časť mzdy či sociálne nároky. Pomáha im európska sieť poradcov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Poradenstvo
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