Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 19.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Drahomíra, Mário
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

COOP Jednota Nové Zámky prekročila hranicu 100 000 držiteľov vernostnej karty


Tagy: PR Vernostná karta

Jubilejný zákazník získal darčekovú poukážku v hodnote 500 eur. Vernostný program COOP Jednota Klub, ktorý využívajú zákazníci domácej siete COOP Jednota, ...



Zdieľať
coop_ts_1280x840 676x444 19.1.2026 (SITA.sk) - Jubilejný zákazník získal darčekovú poukážku v hodnote 500 eur.


Vernostný program COOP Jednota Klub, ktorý využívajú zákazníci domácej siete COOP Jednota, dosiahol v regionálnom spotrebnom družstve COOP Jednota Nové Zámky, s. d., významný míľnik. Koncom roka 2025 prekročil hranicu 100 000 registrovaných držiteľov nákupnej karty, čím potvrdil silnú dôveru zákazníkov v mieste pôsobenia spotrebného družstva.

Osobný prístup a vzťah so zákazníkmi


Pri tejto príležitosti boli ocenení traja zákazníci. 100 000. držiteľom nákupnej karty sa stal pán Vitalii Kondakov z Nových Zámkov, ktorý získal darčekovú poukážku na nákup v hodnote 500 eur. Odmenení boli aj 99 999. a 100 001. držiteľ vernostnej karty, ktorí získali nákupné karty v hodnote 100 eur. Výhry osobne odovzdala podpredsedníčka predstavenstva COOP Jednota Nové Zámky, s. d., Iveta Goldschmidtová, ktorá zdôraznila význam osobného prístupu: "Vernostná karta COOP Jednota Klub je pre nás symbolom dlhodobého vzťahu so zákazníkmi. COOP Jednota je miestom každodenných nákupov, kde sa zákazníci cítia vítaní a kde im zamestnanci ochotne poradia."

COOP Jednota Klub odmeňuje zákazníkov


Vernostný program COOP Jednota Klub ponúka zákazníkom a členom družstva jednoduchý systém odmeňovania, exkluzívne zľavy a špeciálne ponuky za pravidelné nákupy v predajniach COOP Jednota. Za svoje nákupy získavajú zákazníci a členovia družstva 1 % z hodnoty nákupov, a to dvakrát ročne. Body je možné zbierať prostredníctvom vernostnej plastovej karty alebo mobilnej aplikácie, ktorá navyše umožňuje získať elektronickú podobu dokladu do zákazníckeho konta, prípadne do e-mailovej schránky. COOP Jednota Nové Zámky, s. d., pôsobí v regióne už viac ako 75 rokov a potvrdzuje, že si vernosť svojich zákazníkov váži a prináša im konkrétne výhody v každodennom živote.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - COOP Jednota Nové Zámky prekročila hranicu 100 000 držiteľov vernostnej karty © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Vernostná karta
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Mladý vodič zišiel v Boleráze z cesty, doplatila na to socha svätého Rochusa – FOTO
<< predchádzajúci článok
Europoslankyňa Laššáková pripúšťa povolebnú spoluprácu Smeru a Republiky. O všetkom rozhodnú voliči, tvrdí

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 