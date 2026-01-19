|
Pondelok 19.1.2026
Meniny má Drahomíra, Mário
|Denník - Správy
COOP Jednota Nové Zámky prekročila hranicu 100 000 držiteľov vernostnej karty
Jubilejný zákazník získal darčekovú poukážku v hodnote 500 eur. Vernostný program COOP Jednota Klub, ktorý využívajú zákazníci domácej siete COOP Jednota, ...
19.1.2026 (SITA.sk) - Jubilejný zákazník získal darčekovú poukážku v hodnote 500 eur.
Vernostný program COOP Jednota Klub, ktorý využívajú zákazníci domácej siete COOP Jednota, dosiahol v regionálnom spotrebnom družstve COOP Jednota Nové Zámky, s. d., významný míľnik. Koncom roka 2025 prekročil hranicu 100 000 registrovaných držiteľov nákupnej karty, čím potvrdil silnú dôveru zákazníkov v mieste pôsobenia spotrebného družstva.
Pri tejto príležitosti boli ocenení traja zákazníci. 100 000. držiteľom nákupnej karty sa stal pán Vitalii Kondakov z Nových Zámkov, ktorý získal darčekovú poukážku na nákup v hodnote 500 eur. Odmenení boli aj 99 999. a 100 001. držiteľ vernostnej karty, ktorí získali nákupné karty v hodnote 100 eur. Výhry osobne odovzdala podpredsedníčka predstavenstva COOP Jednota Nové Zámky, s. d., Iveta Goldschmidtová, ktorá zdôraznila význam osobného prístupu: "Vernostná karta COOP Jednota Klub je pre nás symbolom dlhodobého vzťahu so zákazníkmi. COOP Jednota je miestom každodenných nákupov, kde sa zákazníci cítia vítaní a kde im zamestnanci ochotne poradia."
Vernostný program COOP Jednota Klub ponúka zákazníkom a členom družstva jednoduchý systém odmeňovania, exkluzívne zľavy a špeciálne ponuky za pravidelné nákupy v predajniach COOP Jednota. Za svoje nákupy získavajú zákazníci a členovia družstva 1 % z hodnoty nákupov, a to dvakrát ročne. Body je možné zbierať prostredníctvom vernostnej plastovej karty alebo mobilnej aplikácie, ktorá navyše umožňuje získať elektronickú podobu dokladu do zákazníckeho konta, prípadne do e-mailovej schránky. COOP Jednota Nové Zámky, s. d., pôsobí v regióne už viac ako 75 rokov a potvrdzuje, že si vernosť svojich zákazníkov váži a prináša im konkrétne výhody v každodennom živote.
