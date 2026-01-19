Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

19. januára 2026

Mladý vodič zišiel v Boleráze z cesty, doplatila na to socha svätého Rochusa – FOTO


Mladý vodič v sobotu ráno pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu cesty a svojim schopnostiam a dostal šmyk. S autom zišiel mimo cesty a narazil do verejného osvetlenia a pomníka, z ktorého spadla socha ...



19.1.2026 (SITA.sk) - Mladý vodič v sobotu ráno pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu cesty a svojim schopnostiam a dostal šmyk. S autom zišiel mimo cesty a narazil do verejného osvetlenia a pomníka, z ktorého spadla socha svätého Rochusa, ktorá stála v Boleráze od roku 1908. Svätec prišiel pri tejto nehode o hlavu. O sochu sa podľa starostu Boleráza Davida Matulu postará obec.


Policajti po príchode na miesto zistili, že 22 ročný muž nie je držiteľom vodičského oprávnenia. Podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Pri nehode sa zranil a privolaní záchranári ho podľa polície museli previezť na ošetrenie do trnavskej nemocnice.

Svätý Rochus je v katolíckej cirkvi považovaný za patróna proti epidémiám, jeho sochu v Boleráze začiatkom minulého storočia zafinancovala miestna rodina.


Zdroj: SITA.sk - Mladý vodič zišiel v Boleráze z cesty, doplatila na to socha svätého Rochusa – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

